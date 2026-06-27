Justin Bieber anuncia la selección número 1 para los Maple Leafs de su ciudad natal en el Draft de la NHL de 2026

Como se predijo, los Toronto Maple Leafs seleccionaron a Gavin McKenna con su primera selección en el Draft de la NHL de 2026 el viernes. Para sorpresa de algunos, sin embargo, el antiguo fanático de los Leafs y famoso cantante canadiense Justin Bieber estuvo presente para hacer el anuncio oficial.

“‘Sr. McKenna, nos gustaría reclutarte para los Toronto Maple Leafs’,” declaró Bieber desde el escenario del draft en el KeyBank Center en Buffalo, Nueva York. Naturalmente, McKenna, nativo de Whitehorse, Yukon, caminó hasta la canción exitosa del cantante, “‘Yukon’.”

Durante su entrevista posterior al draft con Bieber, McKenna, quien se unirá al equipo después de una sólida temporada en Penn State, describió la experiencia surrealista del viernes. “‘Esto es una locura’,” dijo McKenna en el momento. “‘Obviamente, quiero empezar agradeciendo a mi familia. Los quiero chicos, no estaría aquí sin ustedes. Para todos los yukoner en casa, esa canción es para ustedes. Gracias, Justin. Estoy muy agradecido, no tengo palabras en este momento’.”

Bieber añadió que como fan, tener a los Leafs obteniendo la primera selección general por primera vez en una década era “‘difícil de expresar con palabras, honestamente’.”

“‘Estar aquí, es un sueño, hermano’,” dijo. “‘Y sé que este chico lo va a hacer genial’.”

Bieber, quien ha lucido con orgullo la vestimenta de los Leafs durante sus giras y a menudo es visto en los juegos de playoffs, fue una elección adecuada para anunciar la noticia. Ahora, con la incorporación de McKenna, los Leafs parecen estar un paso más cerca de ganar su primera Stanley Cup desde 1967.