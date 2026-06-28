Estados Unidos e Irán intercambian ataques y se acusan mutuamente de violar el alto el fuego

Estados Unidos ha llevado a cabo nuevos ataques contra Irán, luego de un ataque con aviones no tripulados contra un barco con bandera de Panamá en el Estrecho de Ormuz el sábado.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) dijo que atacó múltiples objetivos en todo Irán en respuesta directa a la “agresión continua” contra el transporte marítimo comercial.

En represalia, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) dijo que lanzó misiles y drones contra infraestructuras estadounidenses en Kuwait y Bahréin, en un comunicado compartido con los medios estatales.

Tras el intercambio de disparos, Estados Unidos e Irán se acusaron mutuamente de violar el acuerdo de alto el fuego.

Centcom dijo en un comunicado: “A Irán se le dio la oportunidad de cumplir el acuerdo de alto el fuego, pero decidió no hacerlo cuando sus fuerzas lanzaron un avión no tripulado de ataque unidireccional que golpeó al MT Kiku”, un petrolero con bandera de Panamá.

En respuesta, dijo, Centcom atacó equipos militares, sistemas de comunicación, sitios de defensa aérea e instalaciones de almacenamiento de drones.

En la declaración del IRGC, dijo que Estados Unidos había atacado cinco puestos costeros en Irán bajo lo que llamó “el pretexto de que la Armada del IRGC se enfrentó al barco infractor”.

En represalia, el IRGC dijo que había lanzado misiles balísticos y drones contra “ocho piezas clave de infraestructura” en la base Ali al-Salem en Kuwait y la Quinta Flota Naval en Port Salman, Bahréin, “destruyéndolas”.

Un funcionario estadounidense dijo a Reuters que no se informaron víctimas estadounidenses ni impactos o daños importantes a las instalaciones estadounidenses en Medio Oriente.

Dijo que, según el Memorando de Entendimiento firmado a principios de este mes, Irán tiene acuerdos para controlar el paso y la navegación en el Estrecho de Ormuz y, de ahora en adelante, los barcos infractores serán tratados con más fuerza que en el pasado.

“Cualquier posible agresión enemiga, bajo cualquier pretexto, incluso si las agresiones son contra objetivos menores, como ocurrió anoche y esta noche, tendrá una respuesta aplastante”, se lee en el comunicado.

También acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego acordado en el memorando de entendimiento entre ambas naciones, advirtiendo que ello “conducirá a una parada total del proceso”.

Poco después de que se anunciaran los últimos ataques estadounidenses contra Irán, Trump dijo en Truth Social que era “muy posible” que Teherán “nunca aprendiera”.

“Puede llegar un momento en el que ya no seamos capaces de ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que empezamos con mucho éxito”, escribió el sábado por la tarde.

La publicación continuaba: “¡Si eso sucede, la República Islámica de Irán ya no existirá!”.

En las horas posteriores a los ataques estadounidenses, Kuwait y Bahréin informaron que sus sistemas de defensa aérea habían sido activados.

“Las defensas aéreas kuwaitíes se enfrentan actualmente a ataques hostiles con misiles y drones”, dijeron las Fuerzas Armadas de Kuwait en un comunicado compartido con X, pidiendo al público que respete las instrucciones de seguridad.

El Ministerio del Interior de Bahréin ha instado a los ciudadanos a “mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano”.

Centcom dijo que los buques comerciales continúan operando en el Estrecho de Ormuz.

Los últimos ataques se producen menos de un día después de que Estados Unidos lanzara ataques de represalia contra Irán que, según dijo, eran en respuesta a un ataque con drones contra el buque de carga con bandera de Singapur, MV Ever Lovely, el 25 de junio.

Centcom describió los ataques estadounidenses como “una poderosa respuesta” al ataque al carguero, añadiendo que la “agresión injustificada contra el transporte marítimo comercial por parte de las fuerzas iraníes violó claramente el alto el fuego”.

Teherán dijo que el carguero fue atacado porque estaba usando una ruta no autorizada para transitar a través de la vía fluvial del Golfo, y dijo que los ataques de represalia calificaban como una violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos.

En un comunicado emitido el sábado por la mañana, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo que había llevado a cabo más ataques contra objetivos vinculados a las fuerzas estadounidenses en respuesta, y culpó al “régimen estadounidense que infringe el tratado” por la situación.

Estados Unidos e Irán acordaron el 17 de junio poner fin a las hostilidades en virtud de un memorando de entendimiento de 14 puntos, que también pedía a Irán que hiciera “sus mejores esfuerzos para el paso seguro de buques comerciales sin cargos durante 60 días”.

El Estrecho de Ormuz es una vía fluvial clave para los envíos de petróleo y gas, y Teherán lo cerró efectivamente después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán a fines de febrero.

El cierre del canal crítico provocó un aumento en los precios mundiales del petróleo e impidió los envíos de otros productos básicos cruciales, como los fertilizantes.