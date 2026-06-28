Lo más destacado de Croacia vs. Ghana: el gol tardío de Croacia asegura la victoria y el avance

Croacia hizo lo que tenía que hacer contra Ghana el sábado y ahora pasa a la fase eliminatoria.

Después de que Ghana empatara el partido en el minuto 73, Croacia anotó el gol de la victoria en el minuto 83 para ganar el partido 2-1. Si bien Croacia sólo necesitaba un empate para avanzar, ese gol le dio a Croacia el segundo lugar del grupo. Ghana terminó tercero en el Grupo L, pero ya aseguró su lugar en la fase eliminatoria el viernes por la noche.