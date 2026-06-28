Lo más destacado de Croacia vs. Ghana: el gol tardío de Croacia asegura la victoria y el avance

Croacia hizo lo que tenía que hacer contra Ghana el sábado y ahora pasa a la fase eliminatoria.
Después de que Ghana empatara el partido en el minuto 73, Croacia anotó el gol de la victoria en el minuto 83 para ganar el partido 2-1. Si bien Croacia sólo necesitaba un empate para avanzar, ese gol le dio a Croacia el segundo lugar del grupo. Ghana terminó tercero en el Grupo L, pero ya aseguró su lugar en la fase eliminatoria el viernes por la noche.
Aquí están las mejores jugadas de Croacia vs. Ghana:
3:10p ET
Croatia vs. Ghana Final Score
La cobertura en vivo de esto ha finalizado
7:10p ET
Croatia vs. Ghana Highlights
6:51p ET
How Group L Standings Look After Both Sides Trade Goals
6:48 p.m. hora del Este
Croacia se aseguró de no estar empatada por mucho tiempo
6:33 p.m. hora del este
Cómo impactaron los goles de Inglaterra en la clasificación del Grupo L
6:27 p.m. hora del este
Luka ModriÄ‡ haciendo jugadas por todos lados
5:42 p.m. hora del este
Cómo afectó el gol de Croacia a la clasificación del Grupo L
5:35 p.m. hora del Este
Croacia sigue adelante
5:00 p.m. hora del este
Escenarios para Croacia-Ghana
4:47 p.m. hora del este
Alineaciones sorprendentes para el Croacia-Ghana
La cobertura en vivo de esto comenzó a las 7:11 p.m. ET