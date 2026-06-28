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Lo más destacado de Croacia vs. Ghana: el gol tardío de Croacia asegura la victoria y el avance

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Gabriel Sánchez
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Croacia hizo lo que tenía que hacer contra Ghana el sábado y ahora pasa a la fase eliminatoria.

Después de que Ghana empatara el partido en el minuto 73, Croacia anotó el gol de la victoria en el minuto 83 para ganar el partido 2-1. Si bien Croacia sólo necesitaba un empate para avanzar, ese gol le dio a Croacia el segundo lugar del grupo. Ghana terminó tercero en el Grupo L, pero ya aseguró su lugar en la fase eliminatoria el viernes por la noche.

Aquí están las mejores jugadas de Croacia vs. Ghana:

3:10p ET

Croatia vs. Ghana Final Score

La cobertura en vivo de esto ha finalizado

7:10p ET

Croatia vs. Ghana Highlights

6:51p ET

How Group L Standings Look After Both Sides Trade Goals

6:48 p.m. hora del Este

Croacia se aseguró de no estar empatada por mucho tiempo

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Luka ModriÄ‡ haciendo jugadas por todos lados

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5:35 p.m. hora del Este

Croacia sigue adelante

5:00 p.m. hora del este

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La cobertura en vivo de esto comenzó a las 7:11 p.m. ET

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