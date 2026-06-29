La NFL mira a Argentina como mercado internacional; El partido de Escocia no es inminente

Brasil volverá a ser anfitrión de un partido de la NFL en 2026. Sin embargo, no es el único mercado sudamericano que se contempla para futuras competiciones.

Jason La Canfora de SportsBoom informa que los propietarios están interesados ​​en una mayor exploración de Sudamérica con respecto a la realización de juegos de la NFL allí. En particular, Argentina podría mencionarse como destino en el futuro. São Paulo, Brasil, fue sede de un partido de temporada regular en 2024 y nuevamente la temporada pasada. La NFL ahora jugará al menos tres partidos en Río de Janeiro durante los próximos cinco años.

Si bien eso asegurará una presencia brasileña sostenida en la liga, no sería una sorpresa que la liga considere otras posibilidades sudamericanas en el futuro. En ese caso, Argentina representaría el siguiente paso lógico. Será interesante ver si las misiones de investigación de la NFL se extienden allí en el futuro cercano.

Dueño de los PatriotsRobert Kraft Recientemente hizo saber que le gustaría ver a su equipo jugar en Escocia. Boston y Glasgow están en proceso de convertirse en ciudades hermanas, y la afluencia de aficionados al fútbol escocés en el área de Boston durante las primeras semanas de la Copa Mundial de la FIFA fue bien recibida. Kraft y otros propietarios podrían considerar Escocia como un nuevo destino, aunque Mike Reiss de ESPN informa que no hay nada inminente en ese frente. Actualmente no hay ningún proceso “activo” en marcha con respecto a la preparación para un partido de Escocia, según Reiss.

Sin embargo, la continua expansión del mercado internacional de la NFL sin duda seguirá siendo una de las prioridades de la liga. En 2026 se jugará un número récord de partidos en el extranjero, y Australia y Francia representarán destinos por primera vez. Si el grupo de sedes para juegos internacionales crece en el futuro cercano, Argentina y Escocia estarán entre los países a monitorear.