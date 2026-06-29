Perú: Fujimori declarado ganador de las elecciones presidenciales

La comisión electoral peruana anunció el lunes que la candidata de derecha Keiko Fujimori ganó la carrera presidencial.

Anteriormente, la autoridad electoral del país terminó de contar el 100% de los votos, 22 días después de las elecciones del 7 de junio.

Los resultados finales muestran a la candidata conservadora Keiko Fujimori con una ventaja del 50,135%, o 9.223.396 votos, sobre el 49,865% del candidato izquierdista, Roberto Sánchez, o 9.173.755 votos.

La segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez fue una de las elecciones más reñidas en América Latina en décadas. El crimen y la inestabilidad política han dominado la carrera para elegir al noveno líder de Perú en diez años.

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La familia Fujimori regresa al poder

También fue la cuarta oferta de Fujimori para el puesto. Su victoria significa el regreso de su familia al poder después de más de dos décadas desde que su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, fue derrocado.

Dirigió a Perú durante la turbulenta década de 1990, aplastando a los rebeldes maoístas de Sendero Luminoso y controlando la hiperinflación. Sin embargo, Alberto Fujimori fue posteriormente deshonrado, exiliado y encarcelado por corrupción y crímenes de lesa humanidad.

El 28 de julio, Keiko Fujimori reemplazará al presidente interino José María Balcázar por un período de cinco años.

Anteriormente, Sánchez dijo que no reconocería un gobierno liderado por Fujimori, citando una “grave violación del proceso electoral”.

Editado por: Wesley Dockery

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