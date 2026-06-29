EE. UU. e Irán detienen los ataques pero no están de acuerdo sobre los próximos pasos en las conversaciones.

EE. UU. e Irán detienen los ataques pero no están de acuerdo...

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) – Estados Unidos e Irán anunciaron por separado el lunes que enviarán delegaciones a Catar esta semana, aunque Teherán insistió en que no ha acordado reunirse con Estados Unidos “en ningún nivel” después de los ataques en todo el Golfo Pérsico durante el fin de semana que desafiaron las negociaciones para poner fin a la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la República Islámica había solicitado una reunión con sus homólogos estadounidenses y que tenían previsto reunirse el martes en Doha, Catar.

Uno de los negociadores senior de Irán negó que se hubieran programado conversaciones. Además, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que Teherán enviaría su delegación a Catar, un mediador clave en las negociaciones, para discutir los términos del acuerdo provisional sin involucrar a Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos ha tratado de preservar un frágil acuerdo provisional, pero la hostilidad se intensificó en los últimos días en el Estrecho de Ormuz, por donde se había enviado una quinta parte del petróleo del mundo antes de que comenzara la guerra. Tras cuatro días de intercambio de ataques, ambos bandos parecieron detener sus ataques el lunes.

Estados Unidos e Irán acordaron un pacto provisional a principios de este mes que establece que Teherán diluirá su stock de uranio enriquecido. También levanta las sanciones respaldadas por Estados Unidos sobre el país, abre el Estrecho de Ormuz y da a cada parte 60 días para llegar a acuerdos más amplios.

La confusión se multiplica sobre la próxima ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos

Después de que Trump anunciara el lunes por la mañana en redes sociales que Estados Unidos e Irán tenían previsto reunirse, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a Fox News que el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno del presidente, estaban viajando a Catar.

Pakistán, también un mediador clave, había dicho que las conversaciones entre Irán y Estados Unidos se reanudarían el martes.

Sin embargo, Kazem Gharibabadi, un negociador senior de Irán, dijo en comentarios publicados por los medios estatales iraníes que no se habían confirmado las conversaciones. Y Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, dijo que su delegación viajaba a Catar esta semana para discutir la liberación planificada de activos iraníes congelados y otros temas relacionados con el acuerdo.

“No hay reuniones de negociación con el lado estadounidense en ningún nivel programadas en los próximos días”, dijo Baghaei. “El hecho de que los representantes estadounidenses viajen a Catar no tiene ninguna relación con la visita de la delegación iraní”.

La tensión aumenta en la vía navegable vital para suministros energéticos mundiales

Durante la guerra que comenzó el 28 de febrero, los ataques y amenazas de Irán detuvieron a los buques de carga y petroleros en el Estrecho de Ormuz, creando una crisis energética mundial.

En días recientes, Irán atacó dos veces a los buques en el estrecho, incluido un petrolero lleno de crudo qatarí, después de los esfuerzos para abrir las aguas territoriales de Omán tanto al tráfico entrante como al saliente desde el Golfo Pérsico.

Los ataques provocaron ataques aéreos estadounidenses en represalia y generaron preocupaciones de que las negociaciones para alcanzar un fin formal de la guerra pudieran verse interrumpidas. Irán lanzó ataques con drones y misiles dirigidos a Baréin y Kuwait el domingo.

Irán y Francia chocan por la eliminación de minas en el estrecho

Un funcionario iraní advirtió a Francia contra “provocaciones” el lunes después de que el presidente francés Emmanuel Macron publicara en X que Francia y otros estaban coordinando esfuerzos para eliminar las minas del Estrecho de Ormuz.

Kazem Gharibabadi, viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, dijo en X que según el acuerdo provisional “la desminado lo realiza exclusivamente Irán y no otro país”.

La publicación de Macron se produjo después de que saludara al Sultán Haitham bin Tariq de Omán antes de unas conversaciones diplomáticas de alto nivel en París.

Omán y Francia pidieron “navegación libre, incondicional y sin restricciones” en el Estrecho de Ormuz, en un comunicado conjunto emitido el lunes después de la reunión en París. Ambas partes dijeron que “acordaron colaborar con todos los interesados para apoyar la libertad de navegación en el futuro y llevar a cabo operaciones conjuntas de desminado”.

Fuente: Associated Press