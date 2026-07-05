La selección de Egipto llega a Atlanta antes de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA contra Argentina

ATLANTA, Georgia (Atlanta News First) – La selección egipcia de fútbol llegó a Atlanta el sábado antes del partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA contra Argentina, con un lugar en las semifinales en juego.

El equipo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta después de volar desde Dallas y fue escoltado por la Patrulla Estatal de Georgia hasta su hotel. Un convoy de vehículos de la FIFA acompañó al equipo.

‘La vida cambia para los niños’

Una familia egipcio-estadounidense del área metropolitana de Atlanta (un esposo, una esposa y sus tres hijos) también estaba en el aeropuerto, ondeando la bandera egipcia cuando llegaron los jugadores.

“Estaba muy emocionado de verlos aquí”, dijo el padre Moaman Abdou.

“Es un cambio de vida para los niños, es simplemente una experiencia y un recuerdo que siempre recordarán”, dijo la madre Danielle Quevedo.

Zeina Abdou, su hija, dijo que ver a los jugadores en persona fue surrealista.

“Fue increíble ver a todos los jugadores que vemos en la televisión. Verlos a unos metros de distancia es una locura”, dijo Abdou. â€”Se siente genial. Nos sentimos muy orgullosos de ver a todos los jugadores llegar tan lejos porque es la primera vez que llegamos tan lejos”.

Moaman Abdou dijo que tiene esperanzas de que el equipo pueda continuar su racha en el torneo.

“De hecho, lo hicimos muy bien este año, así que esperamos que lleguen más lejos”, dijo.

Argentina no fue vista en el aeropuerto

No había señales de la selección argentina de Lionel Messi en el aeropuerto. Argentina y Egipto se enfrentarán el martes al mediodía en el Atlanta Stadium.

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