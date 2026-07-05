Aquí están las 3 cosas grandes que estamos observando en el mercado de valores esta semana.

Estamos entrando en la calma antes de la tormenta de ganancias. La semana de negociación acortada por el Día de la Independencia ha quedado atrás. También el informe de empleos de junio y la tan esperada escisión de Honeywell Aerospace. Por supuesto, siempre puede pasar algo que nos sorprenda y desconcierte a Wall Street. Incluso podríamos decir que podemos contar con eso. Pero en lo que respecta al calendario actual, la primera semana completa de julio es leve en términos de ganancias y informes económicos que mueven el mercado. La calma no durará. La semana de negociación del 13 al 17 de julio marca el inicio oficial de la temporada de ganancias del segundo trimestre con los informes de los bancos más grandes del país; también incluirá los datos de inflación de junio, donde buscaremos señales de un pico en la inflación impulsada por el petróleo. Antes de irnos demasiado lejos, echemos un vistazo más de cerca a las pocas cosas programadas para esta semana y un tema de mercado importante a tener en cuenta. 1. Ganancias: Aunque no hay Clubes informando, hay algunos nombres reconocidos con el dedo en el pulso de la economía de EE. UU. en la agenda. Los tres informes más importantes son Levi Strauss el miércoles por la noche, PepsiCo el jueves por la mañana y Delta Air Lines antes de la campana del viernes. Levi’s se trata todo sobre el consumidor. ¿Cómo están asignando los compradores sus dólares discrecionales dada la reciente recuperación en la inflación y la crisis de asequibilidad resultante de los precios más altos del petróleo? Si bien el precio del crudo ha caído en picado, el precio que pagan los consumidores en la gasolinera ha disminuido mucho más lentamente. Estados Unidos petróleo de referencia WTI ha bajado un 27% desde hace un mes, mientras que el promedio nacional de un galón regular de gasolina es un 10.5% más bajo, según datos de AAA hasta el jueves. Además, el impacto de los precios más altos sigue siendo reciente en la mente de las personas y puede estar influyendo en las decisiones de compra de los consumidores, a pesar de que hay señales de que los precios deberían retroceder aún más. Algunas preguntas específicas de la empresa: ¿Ha beneficiado su inteligente campaña de marketing en torno a la Copa Mundial, en particular, la FIFA forzando a la compañía a cubrir su logotipo en Levi’s Stadium en California, a un beneficio de ventas tangible? También estaremos atentos a los comentarios sobre sus esfuerzos para atraer a más compradores femeninas, algo de lo que la CEO Michelle Gass ha hablado con Jim Cramer en “Mad Money” en el pasado. Pepsi, por otro lado, puede proporcionar información sobre las presiones inflacionarias en la industria alimentaria. Los comentarios sobre la dinámica de la demanda en medio de la creciente adopción de GLP-1 serán notables dado nuestra participación en Eli Lilly, el principal fabricante de medicamentos para la obesidad. Pepsi y otras marcas de alimentos se están inclinando hacia productos infusionados de proteínas, en parte debido al aumento de GLP-1. Mientras los banqueros centrales y los economistas a menudo miran los llamados índices de inflación básica, que excluyen los alimentos debido a su volatilidad de precios, los consumidores no pueden dejar de comprar alimentos. Como resultado, la inflación de alimentos reduce la cantidad de dinero que las personas tienen para comprar cosas como los jeans Levi’s y los boletos de avión, lo que nos lleva a nuestra próxima vista previa de ganancias. Delta Air Lines es probablemente el informe más interesante e informativo de los tres grandes. Dado que los viajes en avión representan un costo discrecional tan grande, puede revelar más sobre los apetitos de gasto de los consumidores que, por ejemplo, Levi’s. La compañía también puede ilustrarnos sobre cómo la caída de los precios del crudo se traduce en precios más baratos para los productos terminados, en este caso, el combustible de aviación. Vale la pena señalar que Delta es única entre sus pares estadounidenses en que posee una refinería de petróleo, lo que le da una ventaja en los costos de combustible. El combustible para aviones y el diésel pertenecen al mismo grupo de productos refinados del petróleo, conocidos como destilados medios. Como resultado, la dinámica del combustible de aviación puede ofrecer algunas pistas sobre el diésel (ciertamente un gran costo para los Clubes FedEx Freight y FedEx Corp ). Sin embargo, la lectura es un poco menos directa para la gasolina utilizada en los autos, dado que la gasolina proviene de la fracción de destilado ligero, cuando el crudo se calienta, se vaporiza y se separa.