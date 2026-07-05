Copa del Mundo 2026: Jugadores de Inglaterra duermen tranquilos a pesar de los aficionados mexicanos lanzando fuegos artificiales fuera del hotel.

Los seguidores de México intentaron despertar a los jugadores de Inglaterra con música y fuegos artificiales cerca de su hotel la noche anterior al partido de octavos de final de la Copa del Mundo, pero fueron dispersados por la policía. Imágenes publicadas en redes sociales parecen mostrar a un grupo de aficionados cantando, tocando música y lanzando fuegos artificiales en una calle cercana al hotel de Inglaterra en la Ciudad de México. Indicaciones iniciales del equipo de Inglaterra indican que tuvo un impacto mínimo en los jugadores. La policía antidisturbios ha estado custodiando las calles inmediatamente alrededor del hotel, y cualquiera que intente acercarse es retirado. El aumento de la presencia de seguridad se debe a que Ecuador – derrotado 2-0 por México en la ronda de 32 de la Copa del Mundo – presentó una queja por ruido ante la FIFA después de que los aficionados con altoparlantes, motocicletas y bocinas interrumpieran su sueño la semana pasada. Los anfitriones de la Copa del Mundo jugarán contra Inglaterra en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el domingo por la noche hora local (01:00 BST, lunes). El sábado, el equipo fue recibido con una mezcla de aplausos y abucheos de los aficionados al salir de su hotel para entrenar bajo medidas de seguridad reforzadas. El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, desestimó las preocupaciones sobre el trato de su equipo en México, diciendo que fue “más agradable” de lo que esperaba y que los aficionados locales fueron “amigables y respetuosos”.