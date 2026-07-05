Mahdi Nicoll-Jazuli compromete su futuro con el Chelsea firmando condiciones de beca

Mahdi Nicoll-Jazuli, uno de los mayores talentos emergentes del Chelsea, ha comprometido su futuro con el club firmando condiciones de beca.

Se prevé que el joven de 16 años pase a un contrato profesional cuando cumpla 17 años en enero de 2027.

El centrocampista, que ya se entrenó con el primer equipo del Chelsea, rechazó a varios clubes europeos importantes para continuar su desarrollo en Stamford Bridge.

Formó parte del equipo sub-18 del Chelsea que ganó el título en la temporada 2025-26, también jugó con la sub-21 y se convirtió en el goleador más joven del club en la historia de la UEFA Youth League en una victoria por 6-3 en la fase de grupos contra el Ajax en octubre.

Nicoll-Jazuli ha aparecido internacionalmente en la configuración de grupos de edad de Inglaterra, jugando para los equipos Sub-16 y Sub-17 de su país. Nacido en Sydney, también puede jugar con Australia, Sudán y Francia.

El Arsenal hizo un movimiento similar con el mediocampista Max Dowman el año pasado, antes de convertirse en el jugador más joven en marcar un gol en la Premier League en marzo.

Mientras tanto, el Chelsea ha visto a varios prospectos de la academia partir hacia clubes rivales en los últimos años. En 2024, el extremo Rio Ngumoha se fue al Liverpool, mientras que el delantero Ryan McAidoo fichó por el Manchester City.

Nicoll-Jazuli se une a una cohorte prometedora de jugadores de la academia del Chelsea que incluye a Shumaira Mheuka, Ryan Kavuma-McQueen, Reggie Walsh y Landon Emenalo.

¿Qué importancia tiene esto para el Chelsea?

Análisis del corresponsal del Chelsea Simon Johnson

Es una medida de lo importante que consideraba el Chelsea asegurar a Nicoll-Jazuli en un nuevo contrato que han estado hablando con él durante más de un año al respecto.

Chelsea ha sido consciente de los clubes que querían alejar al adolescente prodigio de Stamford Bridge desde hace algún tiempo, por lo que ha estado haciendo todo lo posible para asegurarse de que firme su primer contrato profesional con ellos.

El club ha perdido algunos talentos importantes a la edad de 16 años en los últimos años: Jamal Musiala y Rio Ngumoha, quienes se unieron al Bayern de Múnich y al Liverpool respectivamente a pesar de que el Chelsea hizo muy buenas ofertas de contrato.

Nicoll-Jazuli llegó al club con seis años y se ha convertido en un centrocampista de gran talento que ya ha estado entrenando con el primer equipo.

La temporada pasada se convirtió en el jugador más joven del Chelsea en ser titular en un partido de la UEFA Youth League (el equivalente académico de la Liga de Campeones sub-19) cuando fue elegido para jugar contra el Benfica a la edad de 15 años y 267 días.

La mayoría de sus 35 apariciones con la academia la temporada pasada fueron para la categoría Sub-18 y dio dos asistencias en la victoria por 5-1 sobre el Manchester City hace dos meses, un resultado que vio al Chelsea coronarse campeón nacional de la Premier League Sub-18. Otra muestra de su rápida progresión es que también representó a la Sub-21 en seis ocasiones.

Nicoll-Jazuli, que ha disputado seis partidos internacionales con Inglaterra sub-17, puede operar como número 6, 8 o 10 en el mediocampo.