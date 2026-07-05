Noticias de Alemania: Concluye la conferencia de AfD en Erfurt

La extrema derecha alemana AfD concluyó una reunión de dos días en la que Alice Weidel fortaleció su control sobre el partido y actuó como trampolín antes de elecciones de alto riesgo.

Durante todo el fin de semana, Alice Weidel, que vio aumentar el apoyo de sus miembros y colocó aliados en puestos clave, intentó unir a su partido en torno a la bandera alemana.

“Con negro, rojo y dorado”, gritó Weidel en la sala, “nos dirigimos a las elecciones federales anticipadas con nuestros colores nacionales. Reivindicaremos el gobierno, porque somos la fuerza más fuerte”.

Los delegados ondearon la bandera alemana en respuesta.

Las elecciones nacionales no están previstas hasta 2029, pero el AfD está intentando convocar a nuevas elecciones, sin duda preocupado de que, si la economía mejora, puedan perder apoyo.

El AfD cree que su mejor oportunidad de llegar al poder a corto plazo está en el estado de Sajonia-Anhalt, donde podría obtener una mayoría absoluta en septiembre. Un resultado así provocaría conmociones en toda Alemania.

En sus declaraciones, el colíder Tino Chrupalla lanzó una advertencia a los miembros del partido: “No deberíamos prometer nada que no podamos cumplir”.

El AfD busca hacer la transición de un partido de protesta a un gran partido capaz de ejercer el poder. Pero sigue estancado por los escándalos.

Una muestra de las historias de las últimas semanas incluye la aparición de una fotografía de hace seis años de una figura importante haciendo el saludo hitleriano, mientras que otra cuestionó la germanidad de los jugadores no blancos en la selección nacional.

El partido continúa siendo monitoreado por los servicios de inteligencia internos de Alemania, quienes sostienen que las opiniones nacionalistas étnicas de AfD son inconstitucionales.