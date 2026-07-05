Lo que hay que saber sobre los renovados ataques coordinados en todo Malí

Grupos armados en Mali dirigido militarmente han lanzado ataques coordinados renovados en varias ciudades de todo el país. Los asaltos del sábado apuntaron a posiciones del ejército, incluida una base utilizada por sus tropas y fuerzas rusas. Un grupo separatista liderado por tuareg y una filial regional de al-Qaeda se atribuyeron la responsabilidad de los ataques, que tuvieron lugar más de dos meses después de que la capital, Bamako, y varias otras ubicaciones fueran blanco de un asalto coordinado por los mismos grupos.

En una declaración inicial, el ejército maliense confirmó ataques en cinco posiciones: en Aguelhok, Anefis y Gao en el norte; Sevare en el centro de Mali; y Kenieroba en el sur. Más tarde, el ejército dijo que la situación estaba “totalmente bajo control”, agregando que 20 “terroristas” fueron abatidos en Sevare y seis en Gao. Un combatiente progubernamental fue asesinado en Gao y otros cuatro resultaron heridos, según informó. En una declaración separada más tarde el sábado, el ejército dijo que también rechazó los ataques en las ciudades centrales de Konna y Somadougou con la ayuda de Africa Corps, un grupo paramilitar respaldado por Rusia.

Videos publicados en el canal de Telegram de Africa Corps el domingo aparentaban mostrar un ataque con drones que apuntaba a una posición rebelde en Anefis y a un soldado ruso en la parte superior de un edificio en una base en Aguelhok. Las imágenes no pudieron ser verificadas de forma independiente. En Kenieroba, un complejo penitenciario importante donde se encuentran detenidos miembros de la oposición política de Mali, también fue objeto de un ataque.

Un portavoz del grupo rebelde dominado por tuareg, el Frente de Liberación de Azawad (FLA), dijo a la agencia de noticias Reuters que estuvieron involucrados en los ataques. El grupo vinculado a al-Qaeda, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), también se atribuyó la responsabilidad, diciendo en un comunicado que había atacado y tomado el control de al menos siete posiciones ocupadas por el ejército o combatientes progubernamentales.

JNIM fue formado en 2017 como una coalición entre la rama sahariana de al-Qaeda en el Magreb Islámico y los grupos armados malienses Ansar Dine, Katina Macina y al-Mourabitoun. Está liderado por Iyad Ag Ghali, quien fundó Ansar Dine en 2012, y tiene combatientes en las áreas fronterizas de Mali, Níger y Burkina Faso. Su objetivo principal es capturar y controlar territorio y expulsar las influencias occidentales en su región de control.

El FLA se formó en 2024 a partir de una coalición de fuerzas separatistas en el norte de Mali. Dirigido por Alghabass Ag Intalla, está participando en la serie más reciente de rebeliones de los tuareg que luchan por la autodeterminación e independencia. Aunque a menudo están en desacuerdo, los luchadores de los dos grupos o sus predecesores también se han asociado en ocasiones para luchar contra enemigos comunes, especialmente el gobierno de Mali y sus aliados. A finales de abril, estuvieron detrás de una serie de ataques coordinados que apuntaron a lugares en todo Mali y mataron al ministro de Defensa Sadio Camara.

Desde que obtuvo la independencia en 1960, Mali ha experimentado ciclos alternos de estabilidad e inestabilidad política, interrumpidos por rebeliones, problemas financieros y golpes militares. En 2012, los separatistas tuareg étnicos, aliados con combatientes de un grupo afiliado a al-Qaeda, lanzaron una rebelión que tomó el control del norte del país. Pero los combatientes vinculados a al-Qaeda rápidamente expulsaron a los rebeldes tuareg y se apoderaron de ciudades clave del norte, desencadenando la intervención militar francesa a principios de 2013 a petición del gobierno.

En septiembre de 2013, Ibrahim Boubacar Keita fue elegido presidente de Mali. Bajo su gobierno, las Naciones Unidas mediaron un acuerdo de paz entre el gobierno y los grupos tuareg del norte que luchaban por un Azawad independiente en 2015. Keita fue derrocado en un golpe militar en agosto de 2020 después de meses de protestas masivas por graves problemas económicos y la mala situación de seguridad. En septiembre de ese año, el coronel retirado y exministro de Defensa Bah Ndaw fue investido como presidente interino y el líder del golpe Assimi Goita como vicepresidente para liderar un gobierno de transición.

En mayo de 2021, Goita tomó el poder en un segundo golpe de estado y se comprometió a restaurar la seguridad. Su gobierno rompió lazos con el antiguo colonizador de Mali, Francia, y expulsó a las fuerzas francesas y a los cascos azules de la ONU. En diciembre de 2021, Goita invitó al grupo de mercenarios rusos Wagner para apoyar al gobierno militar en su lucha contra los grupos armados. En junio del año pasado, Wagner dijo que se retiraría de Mali después de más de tres años y medio desplegado allí, pero los mercenarios rusos han permanecido en el país bajo la bandera de Africa Corps.

Alex Vines, director del programa de África en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, dijo a Al Jazeera que los ataques recientes han comprimido el control de las autoridades malienses en “enclaves y corredores securitizados”. “Esto no ha mejorado la seguridad general”, señaló, y agregó que los grupos armados en el país han estado coordinando sus acciones militares en lugar de competir entre sí. “En este contexto, el apoyo militar extranjero tiene un éxito limitado”, agregó.