Con la gloria de la Copa Mundial en juego, los fanáticos de Argentina acuden en masa a este mercado familiar del Valle

La mayoría de las mañanas, en lo profundo del Valle de San Fernando, el Mercado Buenos Aires está tranquilo. Algunos argentinos mayores pueden tomar café con medialunas y charlar sobre fútbol y política en la tienda de delicatessen familiar.

Pero en una reciente tarde de junio, mientras Argentina se enfrentaba a Argelia en un partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo, los fanáticos del fútbol se pararon en las mesas, familias con camisetas celestes y blancas de Lionel Messi coreaban al unísono, y cada gol enviaba la sala a un alegre caos.

Una fila de fanáticos de la Copa del Mundo se formó afuera de la tienda de delicatessen abarrotada, lo que obligó al propietario del restaurante Paul Rodríguez a rechazar a los clientes ansiosos, disculpándose.

â€”Uno condujo desde Long Beach â€”dijo. “Otro condujo desde Palmdale sólo para ver el partido”.

Sobre el mostrador de carnes, camisetas de fútbol enmarcadas cuelgan sobre hileras de filetes de color rojo brillante y salchichas caseras. De fondo vibra una máquina de café expreso. En una pared, hay un mural de Messi sosteniendo un trofeo de la Copa del Mundo en señal de victoria.

Los fanáticos se reúnen frente a un mural de la estrella del fútbol argentino Lionel Messi durante una fiesta para ver la Copa Mundial de Argentina en el Mercado Buenos Aires en Van Nuys.

La delicatessen argentina ha servido como lugar de reunión para la comunidad argentina local durante décadas. Ahora es el centro de la Copa Mundial para los fanáticos leales que esperan al borde de lo que esperan sea la gloria del fútbol argentino.

“Cuando el Papa Francisco de Argentina fue elegido, la comunidad se reunió en el restaurante para celebrar”, dijo Rodríguez. “Cada vez que hay algo que involucra a Argentina, nos reunimos aquí”.

Para muchos argentinos, el fútbol ocupa un lugar en sus corazones a medio camino entre el pasatiempo y la religión nacional. Este año, Argentina está defendiendo su título de la Copa del Mundo, y Messi es ampliamente considerado como uno de los mejores jugadores que jamás haya visto el fútbol.

Los fanáticos permanecen afuera del Mercado Bueno Aires en Van Nuys, que será el anfitrión de la próxima fiesta para ver el partido Argentina-Egipto el martes.

“Tener aquí la última Copa del Mundo de Messi, justo después de que Argentina se convirtiera en el campeón mundial defensor, es algo realmente importante para nosotros”, dijo Rodríguez. “En Argentina tenemos un deporte: el fútbol”.

La atracción cultural del restaurante se extiende más allá de los partidos. Marianella Montenegro, que emigró de Argentina hace aproximadamente un año y ahora trabaja como mesera, describe el ingreso al Mercado Buenos Aires como un regreso a un lugar que dejó atrás.

“Abres la puerta y estás en Argentina”, dijo. “Todo te recuerda el lugar: la comida, el ambiente, todo. Es esa sensación de volver a casa”.

Para los inmigrantes, especialmente los recién llegados, estos espacios pueden servir como anclas. Rodríguez ha visto a generaciones de argentinos pasar por las puertas del restaurante.

El plato de carne a la parrillada mixta puede incluir filete de falda Angus, faldas de costilla con hueso, chorizo ​​y morcilla caseros y mollejas.

â€œLos argentinos son gente muy sociable. Nos gusta sentarnos, tomar un café y hablar durante horas. Cuando vienes a Estados Unidos, eso lo pierdes”, dijo Rodríguez.

Mercado Buenos Aires fue fundado por Manolo Rodríguez en junio de 1989. Antes de abrir la delicatessen, Manolo había trabajado como carnicero en Argentina desde los 12 años. El negocio comenzó como un mercado y delicatessen especializado en productos argentinos y embutidos frescos. Luego, la madre de Rodríguez, Clelia “Cle” Rodríguez, comenzó a hacer empanadas con los restos de carne que sobraban del mostrador de la carnicería.

“Mi mamá empezó a hacer empanadas con todos los recortes de la carne”, dijo Paul Rodríguez. â€œEso nos llevÃ³ a poner una mesita, luego dos mesas. Luego empezamos a servir café y pequeños sándwiches”.

La madre de Paul Rodríguez empezó a hacer empanadas con todos los recortes de la carne en la carnicería del mercado. â€œEso nos llevÃ³ a poner una mesita, luego dos mesas. Luego empezamos a servir café y pequeños sándwiches”.

Pronto, Mercado Buenos Aires evolucionó hasta convertirse en un mercado y un restaurante. Hoy en día todavía ofrece fiambres, vino, chimichurri, alfajores rellenos de dulce de leche, yerba mate y otras especialidades argentinas.

Paul Rodríguez pasó gran parte de su adolescencia en el Mercado Buenos Aires, dentro de sus puestos y paseando por sus pisos a cuadros blancos y negros. “Todos los días, después de la escuela, trabajaba en el restaurante, lavando platos”, dijo.

De adulto, Rodríguez asistió a Le Cordon Bleu antes de abrir su propio restaurante argentino, Buenos Aires Grill en Northridge, a los 25 años.

Mercado Buenos Aires fue fundado por Manolo Rodríguez en junio de 1989, quien trabajaba como carnicero en Argentina desde los 12 años. El negocio comenzó como un mercado y delicatessen especializado en productos argentinos y embutidos frescos.

Cuando su padre desarrolló problemas de salud y decidió jubilarse, Rodríguez se hizo cargo del Mercado Buenos Aires en 2009. Desde entonces, sus padres fallecieron, pero su presencia permanece arraigada en el espíritu del restaurante.

La cocina argentina es conocida por su cocina a base de carne, y el Mercado Buenos Aires no es una excepción.

â€œTenemos 40 millones de personas viviendo en Argentina y millones y millones de ganado. Somos un gran país ganadero desde el principio”, dijo Rodríguez.

Uno de los platos más queridos del mercado es la entraña, un corte que, según Rodríguez, su padre defendió mucho antes de que se pusiera de moda.

â€œEmpezamos a asarlo a la parrilla hace muchos aÃ±os. No era nada popular, pero mi papá era carnicero y entendió que era un muy buen trozo de carne”.

Rodríguez explica que el menú sirve como archivo familiar.

“Desde un punto de vista emocional, las salchichas que elaboramos son nuestras propias salchichas argentinas que se preparan frescas cada semana, y eso es algo que me recuerda a mi papá”.

Ivannah Menjivar, izquierda, toma una foto de su pedido de empanadas, que siguen siendo una de las contribuciones duraderas de la madre del propietario Paul Rodríguez.

Las empanadas siguen siendo una de las contribuciones duraderas de su madre al restaurante.

“Las empanadas nos impactaron emocionalmente porque es algo que impulsó el negocio para nosotros”, dijo Rodríguez. “Me recuerda a mi mamá, sus recetas y cómo las preparaba a mano con mis tías”.

El compromiso del restaurante con la tradición argentina se extiende a su colección de vinos. Hace años, después de extensas degustaciones y experimentación, Paul Rodríguez trabajó con enólogos de Mendoza para crear una especialidad Malbec, una variedad de uva que ha ayudado a consolidar el estatus de Argentina como potencia vitivinícola, exclusivamente para el Mercado Buenos Aires.

El restaurante también se ha convertido en un refugio seguro para los inmigrantes que llegan al Valle de San Fernando.

“La mayoría de los argentinos, cuando vienen aquí, están un poco perdidos”, dijo Rodríguez. “Nuestra gente (artistas argentinos, jugadores de fútbol) llega y no sabe adónde ir, dónde quedarse o a quién pedir consejo”.

Generaciones de argentinos han frecuentado el Mercado Buenos Aires. Durante el partido de la Copa Mundial, Rodríguez se movió entre la multitud, saludando a los clientes cuyas familias habían estado asistiendo durante décadas.

“Hemos existido durante tanto tiempo”, dijo el propietario del Mercado Buenos Aires, Paul Rodríguez, “tenemos nietos de clientes originales que vienen”.

Una mujer se acercó a Rodríguez. “Ella dijo: ‘Te recuerdo cuando tenías 13 años y trabajabas en la caja registradora’. â€

“Hemos existido durante tanto tiempo”, dijo Rodríguez, “tenemos nietos de clientes originales que vienen”.

El Mercado Buenos Aires será el anfitrión de la próxima fiesta estridente cuando Argentina juegue contra Egipto el martes. Se espera un caos, al igual que las victorias.

Obleas Bon O Bon en envases de edición limitada de Lionel Messi en exhibición en el Mercado Buenos Aires.

“Desde pequeño veía a Diego Maradona. Era el mejor del mundo. Eso nos dio mucho orgullo y mucha pasión por el deporte”, dijo Rodríguez. “Entonces aparece Messi y Messi pone el juego patas arriba”.

Dentro de los muros del Mercado Buenos Aires, el atractivo de la legendaria cultura futbolística de Argentina se extiende mucho más allá de los argentinos. Rodríguez habló con los clientes que animaban a Messi, provenientes de México, Jordania, Israel y Egipto, todos cantando canciones argentinas al unísono con botellas de cerveza Quilmes en la mano. La escena lo sorprendió: las tensiones que a menudo dividen a la gente parecieron disolverse dentro de la tienda de delicatessen.

“Fue muy hermoso ver cómo el fútbol une a la gente”, comentó Rodríguez. â€œTodo el mundo estÃ¡ mirando esa bola redonda que va de un lado a otro. Nada más importa”.