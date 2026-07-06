Argentina hace cambios en la plantilla de Gales – Americas Rugby News

Argentina ha realizado cambios en su plantilla para el próximo partido de prueba en casa contra Gales. Se incorporaron tres jugadores del Top 14 francés para preparar el partido de prueba que se celebrará allí Estadio Bicentenario en San Juan el sábado 11 de julio.
El nuevo trío lo forman Efraín Elías (Toulouse), Justo Piccardo (Montpellier) y Marcos Kremer (Clermont). Piccardo marcó try para Montpellier en la final del Top 14. Santiago Chocobares no ha sido agregado y en su lugar se le ha dado tiempo de descanso. Juan Cruz Mallía continúa su recuperación tras su grave lesión ante Inglaterra el pasado mes de noviembre.
Los Pumas buscarán recuperarse de su mediocre actuación que los vio derrotados por Escocia en Córdoba. El regreso de Kremer se perfila como una parte vital del rompecabezas. Su físico faltó notablemente contra Escocia.
Elías reemplaza a Luciano Asevedo, quien sale de la plantilla al igual que el fullback Mateo Soler. Ambos jugadores siguen sin ser seleccionados por Los Pumas. Los flancos Juan Penoucos y Agustín Sarelli y el centro Agustín Fraga permanecen en la plantilla como jugadores invitacionales.
Contepomi tiene cuatro segundos remeros especialistas con Efraín Elías y Matías Alemanno cubriendo la posición de cabeza cerrada. Marcos Kremer también cubre la segunda línea y fue titular allí contra Gales en noviembre. Con la liberación de Luciano Asevedo, hay un fuerte indicio de que un jugador diferente comenzará con la camiseta 5 en San Juan en comparación con Córdoba contra Escocia.
Piccardo vuelve a reforzar las opciones del mediocampo. Su posición habitual es la de centro interior aunque también ha sido titular en el centro exterior. Se suma a Faustino Sánchez Valarolo, Lucino Cinti y Matías Moroni como opciones centrales de Felipe Contepomi para enfrentar a Gales.
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|PARTIDOS DE JULIO – CAMPEONATO DE NACIONES
JULIO 04 47-38 (Estadio Mario Kempes, CÃ³rdoba, AR)
11 DE JULIO contra(Estadio Bicentenario, San Juan, AR)
18 DE JULIO contra(Estadio Ãšnico Madre de Ciudades, Santiago del Estero, AR)
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|PLANTILLA DE ARGENTINA – DELANTEROS
APOYO DE CABEZA SUELTO
Mayco Vivas (Oyonnax, FR, 40 partidos internacionales)
Boris Wenger (Harlequins, Reino Unido, 6 partidos internacionales)
PUTA
Julián Montoya (Pau, FR, 118 partidos internacionales)
Leonel Oviedo (Western Force, AU sin tope)
Ignacio Ruiz (Perpignan, FR, 27 partidos internacionales)
APOYO DE CABEZA APRETADO
Francisco Coria Marchetti (Brive, FR, 8 partidos internacionales)
Pedro Delgado (Harlequins, Reino Unido, 10 partidos internacionales)
Tomás Rapetti (Toulouse, FR, 4 partidos internacionales)
CABEZA SUELTA SEGUNDA FILA
Franco Molina (Newcastle Red Bulls, Reino Unido, 20 partidos internacionales)
Guido Petti (Harlequins, Reino Unido, 99 partidos internacionales)
CABEZA APRETADA SEGUNDA FILA
Matías Alemanno (Vannes, FR, 100 caps)
Efraín Elías (Toulouse, FR, 2 partidos internacionales)
FLANQUERO
Santiago Grondona (Pau, FR, 26 partidos internacionales)
Marcos Kremer (Clermont, FR, 81 partidos internacionales)
Pablo Matera (Honda Heat, JP, 122 partidos internacionales)
Juan Penoucos (Pampas, sin tope) *
Agustín Sarelli (Tarucas, destapado) *
N8
Joaquín Moro (Leicester Tigers, Reino Unido, 4 partidos internacionales)
Joaquín Oviedo (Perpiñán, Francia, 23 partidos internacionales)
*Por invitación
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|PLANTILLA DE ARGENTINA – RESPALDOS
MEDIO SCRUM
Simón Benítez Cruz Newcastle Red Bulls, Reino Unido 10 partidos internacionales)
Gonzalo García (Pau, FR, 17 partidos internacionales)
Agustín Moyano (Western Force, AU, 9 partidos internacionales)
VUELA MEDIA
Tomás Albornoz (Toulon, FR, 22 partidos internacionales)
Gerónimo Prisciantelli (Racing 92, FR, 4 partidos internacionales)
NicolÃ¡s Roger (Dogos, 3 partidos internacionales)
CENTRO DENTRO
Justo Piccardo (Montpellier, Francia, 11 partidos internacionales)
Faustino Sánchez Valarolo (Dogos, 2 partidos internacionales)
FUERA DEL CENTRO
Lucio Cinti (sarracenos, Reino Unido, 40 partidos internacionales)
Agustín Fraga (Pampas, sin tope) *
Matías Moroni (Bristol Bears, Reino Unido, 95 partidos internacionales)
ALA
Mateo Carreras (Bayonne, FR, 34 caps)
Bautista Delguy (Clermont, Francia, 40 partidos internacionales)
Rodrigo Isgró (Harlequins, Reino Unido, 17 partidos internacionales)
Ignacio Mendy (Benetton, IT, 4 partidos internacionales)
COMPLETO
Santiago Carreras (Bath, UK, 65 caps)
*Por invitación