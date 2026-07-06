La federación belga desafiará la decisión de la FIFA de permitir a Balogun jugar en la Copa del Mundo.

La federación belga desafiará la decisión de la FIFA de permitir a...

La federación de fútbol belga desea una explicación de la FIFA sobre la decisión de permitir que el delantero de EE. UU. Folarin Balogun juegue en la Copa del Mundo a pesar de recibir una tarjeta roja en su juego anterior.

Bélgica se enfrenta a Estados Unidos más tarde el lunes por un lugar en los cuartos de final.

La federación belga (RBFA) dijo que aún no ha recibido ni la “decisión de la FIFA ni ninguna explicación sobre este asunto. En estas circunstancias, no tiene más remedio que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido.”

No especificó dónde tiene la intención de apelar la decisión de la FIFA.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, intervino en nombre del estrella delantero de EE. UU. Balogun, cuya suspensión por tarjeta roja fue levantada en una decisión que le permitió jugar contra Bélgica.

La federación belga dijo que se enteró a través de informes de prensa sobre la acción de la FIFA y envió una carta al organismo rector solicitando una copia de la decisión, así como una explicación del proceso.

“Como única respuesta, la FIFA envió una carta a la RBFA indicando que consideraba que esta correspondencia constituía un recurso, que se había designado a un juez y que la RBFA tenía solo unas pocas horas para completar ese recurso,” dijo. “No se proporcionó ninguna información por parte de la FIFA.”

La RBFA insistió en que los reglamentos de la FIFA establecen que la decisión fundamentada debe comunicarse primero al recurrente.

“Mientras la RBFA simplemente buscaba explicaciones legítimas, la FIFA misma creó un recurso y aseguró de inmediato que sería declarado inadmisible,” añadió. “Todo esto ocurrió mientras la FIFA se negaba simultáneamente a responder a las solicitudes legítimas de la RBFA.”

Balogun, el delantero estrella de EE. UU. con tres goles en el torneo, recibió una tarjeta roja por pisar torpemente el tobillo derecho de Tarik Muharemović de Bosnia-Herzegovina en una victoria de 2-0 en la ronda de 32 el miércoles, lo que desencadenó una suspensión automática de un partido.

La FIFA anunció el domingo que la suspensión se levantó para el partido de la ronda de 16, una medida extraordinaria que generó elogios de Trump y indignación del equipo de Bélgica. Parecía ser la primera vez desde 1962 que una tarjeta roja durante una Copa del Mundo no resultó en una suspensión.

“Independientemente del resultado deportivo de este partido, la RBFA está profundamente preocupada por el curso de los acontecimientos y seguirá luchando en las próximas horas, días y meses en defensa de los principios fundamentales de ética, competencia justa y los intereses del fútbol en su conjunto,” añadió la federación belga.

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