Esta cafetera de preparación fría tiene 53,000 calificaciones perfectas y tiene un 47% de descuento en este momento

Con las olas de calor aumentando en todo el país, una cerveza helada es una de las formas más refrescantes de comenzar el día. Teniendo esto en cuenta, este acuerdo no podría haber llegado en mejor momento: en este momento, Amazon tiene una cafetera de preparación fría a la venta con un 47 por ciento de descuento, lo que reduce el precio a 13 dólares.

Oferta del día

La cafetera Takeya Deluxe Cold Brew hace que sea fácil preparar café suave y helado en casa. La jarra sin BPA tiene capacidad para un cuarto completo, suficiente para varias porciones, y se combina con un filtro de malla fina patentado que remoja la tierra directamente en la jarra para obtener un sabor rico y con mucho cuerpo. Un mango de silicona facilita el vertido, mientras que la tapa hermética y a prueba de fugas mantiene la jarra segura en su refrigerador entre vertidos.

La jarra también es resistente a roturas y apta para lavavajillas, y toda la unidad está fabricada en los Estados Unidos. También es útil: el tamaño compacto cabe fácilmente en la mayoría de las puertas de los refrigeradores. En este momento, la cafetera tiene un 47 por ciento de descuento, lo que reduce el precio a poco más de $13. También tiene casi 53.000 calificaciones de cinco estrellas, y a los compradores les gusta que sea elegante y compacto y dicen que hace un café de excelente sabor.

Por qué vale la pena esta venta

Poco más de $13

Sin BPA

Apto para lavavajillas

Hecho en los EE.UU.

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Soy editor de comercio en NBC Select y cubro varios temas, incluidos el estilo de vida, el hogar y el bienestar. He cubierto ventas y eventos de compras importantes como Amazon Prime Day, Black Friday y Cyber ​​Monday durante más de una década.

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