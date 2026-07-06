El guardabosques Suárez sale de la victoria de los Medias Rojas con rigidez en el aductor izquierdo

ANAHEIM, Calif. — El lanzador de los Medias Rojas de Boston, Ranger Suárez, abandonó su apertura con dos outs en la tercera entrada el domingo por la noche debido a una tensión en el aductor izquierdo, una lesión que sufrió cuando saltó hacia el helicóptero de Jo Adell sobre el montículo en la victoria de Boston por 7-5 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

A Suárez, un zurdo nombrado el sábado para el Juego de Estrellas de la Liga Americana, le siguieron Greg Weissert (1-2), Tyron Guerrero y Garrett Whitlock, quienes se combinaron para 4 entradas sin hits en la victoria de Boston. Justin Slaten permitió una carrera en el octavo y Aroldis Chapman permitió un jonrón solitario de Zach Neto en el noveno antes de lograr su 18vo salvamento.

Después de que Suárez saltó hacia el helicóptero Adell, hizo un lanzamiento más antes de irse.

“Con ese lanzamiento que hice sentí un gran pellizco en la zona de la ingle”, dijo Suárez a través de un intérprete. “Traté de hacer otro lanzamiento, pero todavía lo sentí, así que salí”.

Después de la victoria, el manager interino de Boston, Chad Tracy, dijo a los periodistas que no estaba seguro de si sería necesaria una resonancia magnética.

“Siempre estás preocupado”, dijo Tracy. “Cada vez que ves eso, te preocupas. Mañana tendremos una mejor idea. Esas cosas siempre se presentan de una manera, pero luego ves cómo se despiertan”.

Suárez, en su primera campaña con los Medias Rojas, también tuvo cierta rigidez en el tendón de la corva derecho a principios de año. Tiene marca de 4-3 con efectividad de 3.15 y 97 ponches esta temporada.

“No tengo una idea de eso todavía”, dijo Tracy cuando se le preguntó si Suárez podría ir a la lista de lesionados. “Hay cosas que surgen, y luego las revisas al día siguiente, y luego mejoran rápidamente. Es difícil decirlo ahora, hasta que veamos cómo se siente mañana al salir de esto”.

Si Suárez va a la lista de lesionados, su compañero de equipo de los Medias Rojas, Sonny Gray, quien no fue incluido en el equipo All-Star de la Liga Americana a pesar de su récord de 10-1 y efectividad de 2.61, podría ser agregado al club de la Liga Americana.

“En este momento no estoy pensando en eso”, dijo Suárez. “Para mí lo más importante es estar lo más sano posible para la segunda mitad. No pienso en nada más que eso”.

El bullpen estaba claramente listo para reemplazar a Suárez el domingo, asegurando la octava victoria de Boston en 10 juegos. La victoria también completó una barrida de tres juegos sobre los Angelinos, que han perdido seis seguidos y 12 de 19 desde el 14 de junio.

“Estábamos muy, muy frescos ahí abajo”, dijo Tracy sobre su bullpen. “Estuvieron fenomenales, tuvieron que lanzar desde la tercera entrada en adelante. E hicieron un trabajo sobresaliente”.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.

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