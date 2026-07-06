Portugal 0

Mikel Merino anotó un gol ganador en el minuto 91 mientras España vencía a Portugal 1-0 para poner fin a la carrera de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo y avanzar a los cuartos de final.

El máximo goleador de Portugal, Ronaldo, confirmó el domingo que la Copa del Mundo de 2026 será su última, y los campeones del mundo de 2010 frustraron sus esperanzas de despedirse ganando el trofeo al producir un momento decisivo de calidad ofensiva en un juego en el que sorprendentemente escaseaba.

España tuvo la mejor parte en la primera mitad y vio varias oportunidades desperdiciadas para romper el empate, pero parecía que se necesitaría tiempo extra para sellar su lugar en los últimos ocho, ya que la segunda mitad resultó ser un evento en gran parte poco inspirador.

Pero dos suplentes se combinaron para resolver la eliminatoria a favor de España cuando el pase de reversa de Ferran Torres envió a Merino hacia la portería, con el jugador del Arsenal no fallando con un final sereno para sellar la primera victoria en eliminación directa para España desde su triunfo en la final de 2010.

Los campeones europeos reinantes se enfrentarán a Estados Unidos o Bélgica en los cuartos de final, con Ronaldo saliendo del escenario de forma mansa después de una derrota que también se espera que marque el final del tiempo de Roberto Martínez como entrenador de Portugal.

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