En un partido de fútbol de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el centrocampista de los Estados Unidos Christian Pulisic (10) celebró con su compañero Folarin Balogun (20) después de marcar un gol contra Paraguay en la primera mitad. El partido se llevó a cabo en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood, California, el 12 de junio de 2026.

La FIFA rechazó un desafío de las autoridades de fútbol belgas a la elegibilidad del delantero del Equipo Nacional Masculino de los Estados Unidos, Folarin Balogun, para jugar contra Bélgica en un partido de eliminación directa en Seattle el lunes por la noche.

La decisión de rechazo llegó horas después de que el presidente Donald Trump defendiera haber llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la semana pasada para solicitar una revisión de la tarjeta roja emitida a Balogun en un partido contra Bosnia y Herzegovina, lo que resultó en una suspensión de un partido para el jugador estrella.

El Comité Disciplinario de la FIFA revocó la suspensión de Balogun el domingo, allanando el camino para que jugara contra Bélgica.

La RBFA dijo que estaba “asombrada por la decisión de la FIFA.”

La UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, dijo en un comunicado el lunes que la FIFA había “cruzado una línea roja” con la decisión, que calificó de “inédita, incomprensible e injustificable.”

La decisión de permitir que Folarin Balogun jugará fue una desviación de las normas habituales de suspensión automática, resultado de la tarjeta roja que recibió durante el partido contra Bosnia y Herzegovina.

Trump, quien ha estado muy involucrado en el torneo, agradeció a la FIFA por “hacer lo correcto y revertir una gran injusticia.”

El equipo de fútbol de EE. UU. se enfrentará a Bélgica en Seattle el lunes en un partido de octavos de final a las 8 p.m. ET. El ganador del partido se enfrentará a Portugal o España en los cuartos de final.