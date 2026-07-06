Mundial de Atlanta: Messi y Argentina se enfrentan a Egipto en Atlanta el martes

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Uno de los partidos más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a Atlanta el martes cuando el campeón defensor Argentina se enfrente a Egipto en los octavos de final.

El inicio está programado para el mediodía (hora del Este) en el estadio Mercedes-Benz, con un lugar en los cuartos de final en juego. El ganador avanzará para enfrentarse a Suiza o Colombia.

Argentina sobrevive al susto, Egipto hace historia

Ninguno de los equipos ha perdido durante el torneo, pero ambos necesitaron actuaciones dramáticas para llegar a Atlanta.

Egipto está disfrutando de la racha más profunda de su historia en la Copa del Mundo. Después de obtener su primera victoria en la Copa del Mundo durante la fase de grupos, Egipto derrotó a Australia en la tanda de penaltis después de que los equipos empataran 1-1. La victoria marcó la primera victoria de Egipto en un partido eliminatorio de la Copa del Mundo.

Lo que los fans necesitan saber

Los aficionados que asistan al partido del martes deben prepararse para un día ajetreado en el centro.

OMS: Argentina vs.Egipto

Cuando: Martes 7 de julio

Tiempo: Mediodía ET

Dónde: Estadio de Atlanta (Estadio Mercedes-Benz), centro de Atlanta

Se recomienda encarecidamente MARTA debido al tráfico esperado y al estacionamiento limitado en el centro de la ciudad.

Los fanáticos deben llegar temprano para tener tiempo adicional para el control de seguridad.

La política de bolsas transparentes del Atlanta Stadium estará vigente.

Se esperan temperaturas altas alrededor del inicio. Se anima a los aficionados a mantenerse hidratados y tomar precauciones antes y después del partido. Haga clic aquí para obtener la información meteorológica más reciente.

La cobertura televisiva en inglés se transmitirá por FOX. Míralo en las aplicaciones FOX 5 Atlanta, FOX One o FOX Sports.

La cobertura en español se transmitirá por Telemundo.

Los fanáticos que quieran pasar un día pueden dirigirse a Underground Atlanta, que organizará un Festival de Fanáticos Argentinos gratuito de dos días de duración el lunes y martes para celebrar la carrera de Argentina en la Copa del Mundo.

El martes a las 9 am, los fanáticos se reunirán en Underground Atlanta para la caminata oficial de fanáticos argentinos hasta el estadio Mercedes-Benz antes del partido de octavos de final del mediodía. La celebración posterior al juego continuará con presentaciones en vivo adicionales y la entrada es gratuita hasta que el lugar alcance su capacidad.

El FIFA Fan Festival oficial estará abierto de 10 a. m. a 8 p. m. el 7 de julio.

Resumen del fin de semana del Mundial

La fase eliminatoria continuó con dos partidos dramáticos durante el fin de semana.

TODAS LAS HISTORIAS DE LA COPA MUNDIAL DE ATLANTA

El lunes, Estados Unidos se enfrentará a Bélgica en Seattle por un lugar en los cuartos de final. El delantero estadounidense Folarin Balogun estará disponible después de que la FIFA anulara su suspensión tras una polémica tarjeta roja contra Bosnia y Herzegovina.

Cuadro eliminatorio actual

Listado de enfrentamientos de cuartos de final:

Aún por decidir:

Atlanta también albergará uno de los partidos de semifinales del torneo el miércoles 15 de julio, con el inicio programado para las 3 pm, hora del Este.

Portugal vs. España se llevará a cabo a las 3 pm ET en Dallas, Texas, y Estados Unidos vs. Bélgica comenzará a las 8 pm ET en Seattle, Washington.

partidos del martes

partido del 9 de julio

partido del 10 de julio

partido del 11 de julio

TBD versus TBD a las 9 p.m. ET

TBD en TBD a las 3 p.m. ET

TBD versus TBD a las 3 p.m. ET

TBD versus TBD a las 5 p.m. ET

TBD versus TBD a las 3 p.m. ET