Golf: la crème de la crème de la próxima generación de Quebec en acción en Saint-Gédéon

Hay que entender que no todos los años Saguenay-Lac-Saint-Jean tiene la oportunidad de albergar un evento en el circuito de Golf Québec. “Es la primera vez en la historia del club que organizamos un torneo juvenil de esta magnitud. No es la primera vez en la región, pero sigue siendo raro que tengamos la oportunidad de ver aquí en acción a los mejores golfistas jóvenes de la provincia”, afirma Gérard Lessard, presidente del Club de Golf Lac-Saint-Jean.

Para los aficionados al golf, e incluso para aquellos que no son necesariamente aficionados a este deporte, hay mucho donde moverse, señala Lessard. “Es realmente lindo ver la calidad del juego y el nivel de los golfistas que vienen a participar del evento. Las rondas de práctica comenzaron el domingo y ya varios visitantes nos dijeron que quedaron impresionados con lo que vieron. Sinceramente, invitamos a toda la población regional a venir y presenciar esto. Además, es gratis”.

El domingo, varios golfistas participantes en el torneo comenzaron a practicar en el campo del club de golf Lac-Saint-Jean. Esta ronda de práctica es esencial para permitir a los competidores familiarizarse con el terreno y sus desafíos. (Serge CÃ´té – Fotógrafo)

El lunes y el martes, las eliminatorias animarán el campo de Saint-Gédéon. Entonces habrá un corte. Varios golfistas quedarán eliminados. El miércoles será una jornada importante de posicionamiento que estará disputada. Luego, el jueves por la mañana, la ronda final coronará al ganador. “Tenemos un terreno difícil. Este es uno de los terrenos más difíciles, si no el más difícil, de la región. Tenemos grandes desafíos en los hoyos 3, 8, 12 y 16. Los golpes tendrán que estar bien medidos. Eso promete”, afirma el presidente del Club.

Importante trabajo previo

No fue por capricho ni sin preparación que Golf Québec decidió confiar al Club de Golf Lac-Saint-Jean la organización de uno de los eventos de su temporada 2026. “El año pasado, gente de Golf Québec vino a evaluar el campo. Continuamos conversando con ellos y finalmente nos pidieron acoger el campeonato provincial junior”, explica Denis Gaudreault, miembro de la junta directiva del club.

Para organizar una reunión como ésta, obviamente hay que cumplir ciertos criterios. En los últimos años, subraya Gaudreault, ha sido necesaria mucha inversión y mantenimiento para mejorar la calidad de la experiencia ofrecida en el campo de Saint-Gédéonais. “Hemos trabajado mucho en el campo. Desde el inicio de la temporada, hemos redoblado nuestros esfuerzos para hacerlo perfecto. Allí tenemos un campo hermoso y listo para recibir a lo mejor de la próxima generación de Quebec”.

El club de golf Lac-Saint-Jean es muy popular en la región. Muchos golfistas lo consideran imprescindible. Con la llegada de un impresionante grupo de jugadores externos, es seguro que el campo quedará anclado en la mente de muchos otros entusiastas del golf. (Tomado del sitio web del East Coast Pro Tour)

No debemos ignorar el trabajo esencial de los empleados y voluntarios. Sin ellos, organizar un evento de este tipo sería absolutamente imposible, recordó Denis Gaudreault. “Tenemos una treintena de personas que decidieron dedicar su tiempo para garantizar el buen desarrollo del campeonato. Estas personas trabajarán aún más duro en los próximos días. Nos gustaría darles las gracias”.

Beneficios para la región

Más allá del aspecto deportivo del campeonato, que promete ser muy estimulante, el evento es muy importante desde el punto de vista económico. “Aproximadamente el 95% de los participantes proceden de fuera. Todos los establecimientos de alojamiento de los alrededores están completos, al menos hasta el final de la fase de clasificación. Sin mencionar a los restauradores, que podrán contar con una clientela dispuesta. Los jóvenes que participan en el campeonato van en su mayoría acompañados por sus padres. Todavía es mucha gente, si se empieza a contar”, asegura Gérald Lessard.

Entonces, para el desarrollo del deporte en la región, la celebración de un campeonato provincial podría ser el detonante de un entusiasmo y un compromiso renovados. “Desde la pandemia, hemos experimentado un aumento en el número de juegos jugados en nuestro campo. Sin embargo, la realidad es diferente de una zona a otra a nivel regional. El contexto económico que estamos viviendo no juega a nuestro favor. Hay menos PYME que invierten en el deporte, como podría haber sido el caso en el pasado. Por otro lado, sigue siendo un momento muy especial para nuestros jugadores jóvenes. Es la crème de la crème del golf junior. Se permite soñar. Algunos de los jugadores que veremos en acción esta semana Tengo la posibilidad de jugar algún día en la PGA o al menos en el Korn Ferry Tour”, concluyó.