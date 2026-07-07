Mercado de máquinas Atl en Argentina | Informe – IndexBox – Precios, tamaño, pronóstico y empresas

Análisis y pronóstico del mercado argentino de máquinas Atl 2026 hasta 2035

Resumen ejecutivo

Hallazgos clave

El mercado argentino de máquinas Atl depende estructuralmente de las importaciones, y el ensamblaje interno cubre menos del 10% de la demanda unitaria; el resto lo suministran fabricantes mundiales con sede en China, Japón y Alemania.

La demanda se concentra en los segmentos de ensamblaje de electrónica automotriz y electricidad de consumo, que en conjunto representan aproximadamente entre el 55% y el 65% de las compras totales, impulsados ​​por la fabricación orientada a la exportación y ciclos de reemplazo interno de 7 a 9 años.

Se proyecta un crecimiento a una tasa anual compuesta de 3,5% a 5% hasta 2035, respaldado por la adopción gradual de la Industria 4.0 y expansiones de capacidad en plantas industriales más grandes, pero limitado por la volatilidad macroeconómica recurrente y los controles de importaciones.

Tendencias del mercado

Los usuarios finales están especificando cada vez más máquinas Atl compatibles con la industria 4.0 con captura de datos integrada y diagnóstico remoto, lo que eleva la proporción de modelos en red de un 25 % estimado de las nuevas ventas en 2023 a un 40-45 % para 2030.

Los proveedores chinos y surcoreanos han ganado participación impulsada por los precios en el segmento de gama media (máquinas con precios entre 120.000 y 250.000 dólares), capturando aproximadamente entre el 35 y el 45 por ciento de las colocaciones de nuevas unidades, en comparación con el 20 y el 25 por ciento hace una década.

El ensamblaje local parcial bajo el régimen del Sistema de Importación y Producción (SIP) se ha expandido modestamente, con dos distribuidores que ahora ofrecen integración final y líneas de ensamblaje básico, lo que reduce el costo final de la máquina entre un 10% y un 15% en comparación con las unidades totalmente importadas.

Desafíos clave

La depreciación de la moneda y las suspensiones periódicas de licencias de importación han extendido los plazos de adquisición a 6 a 10 meses para máquinas totalmente importadas, creando incertidumbre en el inventario para los usuarios y obligando a los compradores a mantener mayores existencias de seguridad de repuestos.

Los derechos de importación aplicados más los costos administrativos suelen agregar entre un 30% y un 38% al precio de venta de una máquina Atl de origen extranjero, lo que reduce el mercado direccionable a empresas más grandes con presupuestos de inversión dedicados.

El soporte posventa y la disponibilidad de repuestos siguen siendo irregulares fuera de Buenos Aires; Los intervalos de respuesta del servicio suelen exceder los 5 a 7 días en las provincias del interior, lo que desalienta a las fábricas más pequeñas a actualizar equipos más antiguos.

Descripción general del mercado

La categoría Atl Machine abarca equipos automatizados de ensamblaje, soldadura, colocación, inspección y prueba utilizados principalmente en la fabricación de sistemas eléctricos y electrónicos. En Argentina, estas máquinas sirven a una amplia base industrial que incluye subensamblaje de electrónica automotriz, fabricación por contrato de electrónica de consumo, producción de paneles de control industrial e integración electromecánica de precisión. El mercado se caracteriza por un perfil tecnológico medio a alto, y la mayoría de las unidades se encuentran en las bandas de especificaciones estándar y premium.

Los ciclos de reemplazo dominan el volumen de compras: las actualizaciones impulsadas por el mantenimiento representan aproximadamente entre el 55% y el 65% de las ventas anuales de unidades, mientras que la expansión de la capacidad y las nuevas líneas de producción contribuyen con el resto. La base instalada está envejeciendo (una encuesta de integradores clave sugiere que casi el 40% de las máquinas Atl operativas tienen más de nueve años), lo que crea un viento de cola de reemplazo estructural que sólo se ve parcialmente amortiguado por la incertidumbre macroeconómica.

El mercado argentino de Atl Machine no funciona como centro de producción; más bien, es un centro de demanda neta de equipos fabricados en el extranjero. La cadena de valor local se concentra en la distribución, integración, instalación y servicio postventa. Los importadores y distribuidores especializados intermedian aproximadamente entre el 85% y el 90% del flujo unitario, con ventas directas de OEM confinadas a grandes plantas automotrices de primer nivel y productores multinacionales de productos electrónicos que mantienen oficinas regionales de adquisiciones en Buenos Aires. El uso final abarca líneas de producción de alto volumen para componentes utilizados en los sectores automotriz, de electrodomésticos y de telecomunicaciones nacionales y de exportación.

Los datos de importación muestran que la colocación de máquinas se correlaciona estrechamente con los ciclos de gasto de capital industrial en los segmentos de bienes duraderos y automotores, que en conjunto representan aproximadamente entre el 2,7% y el 3,2% del PIB de Argentina. El mercado es sensible al precio, y los compradores sopesan el costo inicial frente a la confiabilidad a largo plazo y la disponibilidad del servicio local.

Tamaño y crecimiento del mercado

Entre 2026 y 2035, se espera que el mercado de máquinas Atl de Argentina crezca a una tasa anual compuesta de 3,5 a 5,0% en términos de precios constantes, con fluctuaciones a corto plazo ligadas a los programas de estabilización macroeconómica de Argentina. La demanda actual es de aproximadamente 180 a 230 unidades por año en todas las categorías, lo que implica una tasa de reemplazo de poco más del 6% de la base instalada estimada de 2.800-3.200 máquinas. El crecimiento del PIB real (proyectado en un promedio de 2,2-3,0% anual durante el horizonte de pronóstico) y la creciente inversión en automatización en el ensamblaje de automóviles y la producción de paneles eléctricos son los principales motores de la demanda.

Las tendencias de precios ajustados a la inflación muestran una disminución gradual en el precio unitario promedio de los modelos de nivel básico (aproximadamente entre 1% y 2% por año debido a la competencia de los proveedores asiáticos), mientras que las máquinas del segmento premium han mantenido su valor debido a su integración y contenido de software más complejos.

En términos de volumen, el mercado podría expandirse entre un 35% y un 50% para 2035, dependiendo de un acceso estable a las divisas y de la eliminación de las barreras rutinarias ad hoc a las importaciones. Se espera un repunte pronunciado durante el período 2029-2031, cuando la gran cantidad de máquinas instaladas durante la fase de inversión 2018-2020 alcance la ventana de reemplazo. Por el contrario, una estabilización retrasada comprimiría el crecimiento hacia el extremo inferior del rango, lo que genera una mayor acumulación de equipos antiguos. El segmento de posventa (repuestos, consumibles, contratos de mantenimiento y actualizaciones de software) ya representa entre el 25% y el 30% del flujo de valor total y se prevé que crezca a un ritmo más rápido del 5,5% al 7% anual a medida que la base instalada envejece y los usuarios buscan extender la vida útil de los equipos.

Demanda por segmento y uso final

La segmentación por tipo de máquina revela tres categorías principales: los equipos de recogida y colocación/montaje en superficie representan entre el 45% y el 50% de la demanda unitaria, las máquinas de inspección y prueba entre el 25% y el 30%, y los sistemas de soldadura selectiva/revestimiento conformado para el resto. Por uso final, los subconjuntos de electrónica automotriz son el mayor consumidor, representando entre el 30% y el 35% de las colocaciones anuales; este segmento está impulsado por los mandatos de los grandes fabricantes de automóviles y proveedores de primer nivel que requieren una calidad y trazabilidad más estrictas.

La fabricación por contrato de electrónica de consumo y la producción de electrodomésticos constituyen otro 25-30% de la demanda, concentrada en plantas de tamaño mediano en el cinturón industrial del Gran Buenos Aires. El resto proviene del ensamblaje de controles industriales, dispositivos electrónicos médicos y talleres de integración OEM de pequeña escala que normalmente compran máquinas de nivel básico o reacondicionadas.

La demanda de sistemas integrados (máquinas que combinan colocación, soldadura e inspección óptica en una sola línea) está aumentando más rápido que el promedio del mercado, con un crecimiento anual estimado de 6 a 8%, a medida que los usuarios buscan eficiencia en el espacio y menor manipulación. Por el contrario, los modelos manuales y semiautomáticos independientes están disminuyendo a un ritmo de 2 a 3% por año a medida que aumentan los costos de mano de obra y se endurecen los requisitos de calidad. Los consumibles (boquillas, pasta de soldadura, plantillas) constituyen un flujo constante y recurrente valorado aproximadamente entre el 12% y el 18% de las ventas anuales de máquinas nuevas, con márgenes del 35% al ​​50% para las versiones especiales. Los usuarios finales en los sectores farmacéutico y de procesamiento de alimentos (para controles de máquinas) son un nicho pequeño pero de alto crecimiento, que se expande entre un 7% y un 9% anual a medida que estas industrias automatizan las líneas de inspección y embalaje.

Precios y factores de costo

Los precios de Atl Machine en Argentina abarcan una amplia gama. Las unidades de recogida y colocación con especificaciones estándar suelen costar entre 150.000 y 200.000 dólares estadounidenses después de los derechos de importación, la logística y el margen de distribución; las máquinas premium con cabezales de alta velocidad, alineación de circuito cerrado e integración digital en la fábrica oscilan entre 280.000 y 400.000 dólares estadounidenses. El mercado local muestra una clara preferencia por máquinas cercanas a la mitad de ese espectro: el dólar estadounidense. La banda de 180.000 a 250.000 representó aproximadamente entre el 55 y el 60 % de las unidades vendidas en los últimos tres años. Los contratos por volumen (3 unidades o más) pueden generar descuentos del 8 al 12 % de la lista, mientras que los complementos de servicio y validación agregan del 5 al 10 % al costo total del proyecto para los compradores por primera vez.

Los generadores de costos están dominados por los gastos relacionados con las importaciones. El tipo arancelario efectivo para la mayoría de las máquinas Atl en las partidas 8479 del SA (máquinas con funciones individuales) y 8515 (máquinas de soldar y soldar) es del 14 al 18 por ciento ad valorem, más un gravamen estadístico del 1,2 por ciento y un componente de valor añadido que se extiende en cascada a lo largo de la cadena de suministro. La depreciación del peso argentino frente al dólar estadounidense, que ha promediado entre el 45 y el 60 por ciento anual en la historia reciente, crea una presión alcista continua sobre precios de lista en moneda local y acorta el período de cotización válido a 15 a 30 días. El transporte y los seguros representan entre el 2% y el 4% del valor CIF, y los honorarios de corretaje de importación añaden entre el 1,5% y el 2,5%.

Como resultado, el costo total en destino de una máquina FOB de USD 200 000 es típicamente de USD 265 000 a 290 000. El ensamblaje local (cuando se realiza bajo el régimen SIP) reduce la carga arancelaria a aproximadamente entre el 8 y el 10 por ciento sobre los subconjuntos importados, lo que produce un precio final entre el 10 y el 15 por ciento por debajo del equivalente totalmente importado, un factor que está desplazando gradualmente la demanda hacia Modelos de suministro semi-derribados.

Proveedores, fabricantes y competencia

El mercado argentino de máquinas Atl está abastecido por una combinación de fabricantes de equipos originales globales, distribuidores regionales y un puñado de empresas de integración locales. Jugadores internacionales como Fuji, Panasonic, ASM Assembly Systems, Mycronic y Yamaha Motor Robotics son reconocidos como proveedores de máquinas de gama alta y media, y se estima que Fuji y ASM tienen una participación combinada del 30 al 40 % de la colocación de nuevas unidades en el segmento de alta velocidad.

Los fabricantes chinos y surcoreanos, incluidos Hanwha Precision Machinery, Samsung Smart Machine y Manna (China), han aumentado constantemente su presencia en el nivel orientado al valor, ganándose a los fabricantes locales contratados con precios entre un 15% y un 25% por debajo de sus equivalentes japoneses o europeos. No existe ningún fabricante nacional de máquinas Atl completas; la única actividad de producción local es el ensamblaje final y la personalización del software por parte de dos distribuidores especializados que importan módulos centrales de Asia.

La intensidad competitiva es moderada y varía según el segmento. En el nivel premium, la reputación de la marca, la densidad de los servicios de campo y el bloqueo del ecosistema de software crean barreras que protegen a los proveedores actuales. En el rango medio, los importadores compiten fuertemente en financiamiento (ofreciendo planes de pago denominados en pesos con amortización en 24 a 36 meses) y en la amplitud de su inventario de repuestos. Los compradores más pequeños a menudo eligen un distribuidor regional que también brinda servicios de capacitación y calibración. Los cuatro distribuidores más grandes (que representan una cobertura de mercado estimada combinada de 50 a 60%) están ubicados en Buenos Aires, con una sucursal cada uno en Córdoba y Rosario. La competencia por los contratos de servicio está creciendo, con empresas de ingeniería independientes que ofrecen mantenimiento de terceros a un 20-30% por debajo de las tarifas de servicio OEM, aunque los clientes informan variabilidad en la calidad.

Producción y oferta interna

La producción nacional de máquinas Atl completas es insignificante; En Argentina no existen líneas de montaje comerciales a escala para bastidores, gabinetes de control o desarrollo de software. Sin embargo, una actividad modesta pero creciente implica la recepción de máquinas semiacabadas de proveedores chinos y distribuidores argentinos que realizan la integración final de fuentes de alimentación, enclavamientos de seguridad e interfaces hombre-máquina localizadas. Dos importadores han formalizado este proceso bajo el programa SIP (Importación para Producción Local), lo que les permite calificar para un tratamiento arancelario reducido sobre el contenido importado y comercializar la unidad terminada como “ensamblada en Argentina”. La producción combinada de dichas líneas se estima en 15 a 25 unidades por año, principalmente máquinas de selección y colocación de gama media destinadas a ensambladores de productos electrónicos del interior de la provincia.

El modelo de suministro interno también incluye un pequeño ecosistema de proveedores de componentes y consumibles: fabricantes de esténciles (cortados con láser personalizados en Buenos Aires y Córdoba), mezcladores de pasta de soldadura (tres empresas que suministran lotes locales) y servicios de recuperación de boquillas. Estas fuentes auxiliares reducen el costo total de propiedad para los operadores y acortan los tiempos de reabastecimiento de consumibles a 3 a 5 días versus 8 a 12 semanas para las alternativas importadas. Aun así, en lo que respecta a las máquinas centrales, Argentina sigue dependiendo estructuralmente del suministro externo.

Cualquier interrupción en la cadena mundial de suministro de equipos electrónicos (como extensiones del plazo de entrega de semiconductores o cuellos de botella en el transporte de contenedores en el puerto brasileño de Santos) limita directamente la disponibilidad del mercado local y eleva los precios al contado. La ausencia de capacidad de producción nacional para piezas mecánicas de precisión (husillos, rieles de bolas, cámaras de visión) significa que incluso las unidades ensambladas localmente dependen de módulos centrales importados, lo que limita el potencial de retención de valor de la etiqueta “ensamblado en Argentina”.

Importaciones, Exportaciones y Comercio

Las importaciones representan más del 90% del suministro unitario de Atl Machine en Argentina. Los principales países de origen son China (40-50% del valor total de las importaciones en los últimos años), Japón (18-25%), Alemania (12-16%) y Corea del Sur (6-10%). Los flujos comerciales son efectivamente unidireccionales: Argentina exporta menos de 10 unidades al año, en su mayoría máquinas reacondicionadas vendidas a compradores industriales en Uruguay o Paraguay. El país no funciona como centro regional de reexportación de Atl Machines; la estructura de los derechos de importación y los controles cambiarios desalientan el transbordo.

Las importaciones se realizan bajo las partidas 8479.81 (máquinas de ensamblaje automatizadas) y 8515.80 (máquinas de soldar) del Sistema Armonizado, que requieren una licencia de importación no automática para la mayoría de los envíos comerciales. El proceso de concesión de licencias añade entre 30 y 90 días a los plazos de entrega, y la tasa de rechazo por especificaciones técnicas incompletas u obsoletas oscila entre el 8% y el 10%.

La dependencia comercial general es alta pero relativamente estable. Se estima que el sector de fabricación de electrónica industrial de Argentina gastó entre 34 y 45 millones de dólares anuales en máquinas Atl importadas y repuestos durante el período 2021-2025, lo que equivale aproximadamente al 0,04% del PIB nacional. La prima de precio efectiva para los equipos importados (debido a aranceles, logística y costos de licencia) se estima entre un 32% y un 40% sobre el precio de origen FOB. Esta prima ha incentivado a los compradores a considerar servicios de extensión de la vida útil de las máquinas y actualizaciones parciales (por ejemplo, nuevos sistemas de visión, actualizaciones de alimentadores) en lugar de reemplazarlas por completo.

Las líneas de crédito comercial (a menudo extendidas por OEM asiáticos a distribuidores argentinos) son un facilitador crítico de la liquidez del mercado, con plazos de pago típicos de 30 a 60 días después del envío. Los volúmenes comerciales futuros serán muy sensibles a los acuerdos comerciales bilaterales de Argentina con la Unión Europea y la Alianza del Pacífico, ninguno de los cuales actualmente incluye la eliminación de aranceles preferenciales para los equipos de producción de productos electrónicos.

Canales de distribución y compradores

Atl Machines en Argentina llega a los usuarios finales a través de un modelo de distribución de doble vía. La primera y más grande vía está compuesta por distribuidores de importación especializados que mantienen salas de exposición, laboratorios de capacitación y almacenes de repuestos. Estas empresas suelen representar una o dos marcas internacionales bajo acuerdos exclusivos o semiexclusivos y se encargan de todo el recorrido del cliente, desde el soporte de especificaciones hasta la instalación y el mantenimiento del primer año. La segunda vía son las ventas directas de OEM a grandes cuentas multinacionales (principalmente proveedores de electrónica automotriz de primer nivel y fabricantes por contrato globales (por ejemplo, Flextronics, Jabil)) que tienen acuerdos de adquisiciones centrales que cubren la región de América Latina. Se estima que las transacciones directas de OEM representan entre el 25% y el 30% del valor total del mercado, pero rara vez involucran intermediarios de distribución locales.

Los compradores se concentran en tres arquetipos: (a) equipos de producción y adquisiciones de fabricantes de equipos originales y proveedores de primer nivel, que tienden a favorecer marcas premium con acuerdos de nivel de servicio documentados; (b) fabricantes de productos electrónicos (CEM) y proveedores de EMS por contrato, que son más sensibles al precio y a menudo compran equipos de gama media o reacondicionados; y (c) compradores técnicos especializados en institutos de investigación, laboratorios universitarios y pequeños talleres de integración OEM, que compran máquinas de nivel básico principalmente a través de abastecimiento en línea de inventarios de distribuidores. El ciclo de toma de decisiones normalmente abarca de 4 a 8 meses desde la especificación técnica hasta la orden de compra, con al menos dos visitas al sitio para la evaluación del proceso. Después de instalar una máquina, el distribuidor proporciona un año de mantenimiento de garantía; los contratos de servicio extendido (2 a 5 años) son la norma para las máquinas de alta velocidad, con un costo anual del 6 al 10% del valor de la máquina.

Reglamentos y Estándares

Las Máquinas Atl vendidas en Argentina deben cumplir con normas obligatorias de seguridad eléctrica (serie IRAM 2141 para equipos industriales) y requisitos de compatibilidad electromagnética (IRAM-IEC 61326). Se requiere certificación total por parte de un laboratorio acreditado por IRAM antes de poder importar un nuevo modelo de máquina. El despacho de aduana depende de la presentación de un certificado de conformidad, manuales técnicos en español y una declaración de cumplimiento de las directivas de Baja Tensión y EMC. Los importadores también necesitan un “Certificado de Importación de Equipos Usados” si las máquinas son de segunda mano. El ritmo de cumplimiento ha sido un cuello de botella: los plazos de entrega para la certificación por primera vez de un nuevo modelo extranjero a menudo se extienden entre 6 y 9 meses, lo que desalienta a los proveedores más pequeños a ingresar al mercado.

Más allá de la seguridad y la EMC, se aplican regulaciones específicas del sector. Para las máquinas Atl utilizadas en líneas de electrónica automotriz, los contratos de los compradores exigen cada vez más la certificación de gestión de calidad según IATF 16949, aunque no es un requisito legal nacional. En el segmento de electrónica de dispositivos médicos, la máquina debe producir resultados rastreables según los requisitos de documentación de la FDA y la ANMAT (autoridad de dispositivos médicos de Argentina). Las normas ambientales relativas a los residuos de soldadura y la extracción de humos se aplican a nivel provincial, y la provincia de Buenos Aires exige equipos anticontaminación en cada línea de soldadura.

Estos niveles regulatorios añaden entre un 4% y un 7% al costo total del proyecto para una instalación totalmente compatible y crean una barrera de entrada para los pequeños talleres de ensamblaje. Una tendencia notable es la introducción de requisitos de cumplimiento tributario digital: desde 2024, todas las importaciones de equipos industriales valorados en más de USD 20.000 requieren una validación digital previa a través del Sistema de Control de Importaciones (SISCO), que ha alargado el trámite previo a la importación entre 2 y 4 semanas.

Previsión del mercado hasta 2035

Durante el período 2026-2035, se proyecta que el mercado argentino de máquinas Atl se expandirá de manera constante, impulsado por la sustitución de una base instalada envejecida y una inversión incremental en automatización industrial. Se espera que la demanda unitaria aumente de la tasa anual actual de 180 a 230 unidades a aproximadamente 260 a 340 unidades para 2035, lo que representa un aumento de volumen acumulado del 35 al 50 %. El valor del mercado, expresado en dólares constantes de 2025, debería crecer a una tasa compuesta anual del 3,5 al 5,5 % y el gasto total en máquinas, líneas integradas y servicios posventa alcanzará un nivel equivalente de alrededor de USD 55 a 70 millones al final del pronóstico. El crecimiento será desigual: es probable que se produzca una explosión de compras de reemplazo en 2029-2032, cuando la cohorte de máquinas vendidas en la expansión de 2018-2020 llegue al final de su vida útil, seguida de una expansión más moderada hasta 2035.

Varios factores estructurales darán forma a la trayectoria. En primer lugar, se prevé que la proporción de máquinas premium conectadas en red aumente de aproximadamente el 30% de las unidades colocadas en 2025 a un 45-50% en 2035, elevando los precios de venta promedio incluso cuando los precios unitarios de rango medio se comprimen. En segundo lugar, el segmento de ensamblaje local (SIP) podría crecer de las actuales 20-25 unidades anuales a 50-70 unidades por año si las condiciones de importación siguen siendo desafiantes y con impuestos. En tercer lugar, los incentivos persisten, el segmento del mercado posventa se convertirá en el mayor grupo de valor, superando a las ventas de máquinas nuevas en ingresos totales alrededor de 2032.

El riesgo macroeconómico es el principal factor de oscilación: en un escenario de estabilización sostenida (inflación â‰¤20% y tipo de cambio unificado), el crecimiento podría acercarse al extremo superior del rango; En situaciones de crisis recurrentes, la demanda unitaria puede estabilizarse cerca de los niveles actuales. El pronóstico supone una liberalización gradual de las licencias de importación después de 2028, pero ninguna reducción arancelaria importante en virtud de acuerdos comerciales.

Oportunidades de mercado

La oportunidad más aprovechable se encuentra en el segmento de servicio y posventa. Con una base instalada que supera las 3.000 máquinas y una edad promedio en aumento, los usuarios argentinos invertirán cada vez más en actualizaciones (adaptación de sistemas de visión, expansión de bancos alimentadores, modernización de software) y contratos de mantenimiento multianuales. Las empresas que establecen depósitos de servicios regionales en Córdoba y Mendoza, donde el ensamblaje de productos electrónicos está creciendo con mayor rapidez, pueden captar una parte desproporcionada de este fondo de gasto anual de entre 12 y 18 millones de dólares. El espacio para el mantenimiento independiente de terceros aún está subdesarrollado, con menos del 20% de las máquinas instaladas cubiertas por acuerdos de servicio no OEM. Una nueva empresa de servicios local que ofrezca planes anuales de precio fijo entre un 20% y un 25% por debajo de las tarifas OEM podría rápidamente ganar cuota de mercado.

Otra oportunidad es la oferta de servicios de capacitación y optimización de procesos. Muchas PYME ensambladoras argentinas tienen operadores no capacitados y utilizan máquinas Atl muy por debajo de su producción nominal. Un programa de capacitación compacto (de 2 a 3 días en el sitio, seguido de monitoreo remoto) podría aumentar la eficiencia de la línea entre un 15 y un 25 % y generar una prima de USD 4 000 a 8 000 por tarea. Además, el financiamiento es un problema constante: los distribuidores que ofrecen arrendamiento interno o ayudan a los compradores a acceder a líneas de crédito del programa de financiamiento de equipos del Banco de la Nación Argentina pueden ampliar el mercado al que se dirigen las empresas que actualmente carecen de gastos de capital. presupuestos.

Finalmente, el impulso a la Industria 4.0 crea una apertura para integradores centrados en software que conectan los datos de Atl Machine con los sistemas de ejecución de fabricación y planificación de recursos empresariales. Un socio de integración local que combine monitoreo de condición y paneles de mantenimiento predictivo podría convertirse en el proveedor de soluciones preferido para los 80 a 100 sitios de fabricación más grandes del país.