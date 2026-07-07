El Banco de Inglaterra planea relajar las reglas de capital a pesar de los temores de estabilidad de la IA.

El Banco de Inglaterra planea flexibilizar los requisitos de capital para los principales prestamistas del Reino Unido, incluso cuando los responsables de políticas expresaron preocupación por la amenaza para la estabilidad financiera derivada de rápidos avances en inteligencia artificial y las inversiones en acciones alimentadas por deuda.

El banco central dijo el martes que estaba buscando eliminar y flexibilizar algunas normas introducidas después de la crisis financiera de 2008 que determinan el tamaño del colchón financiero necesario para absorber pérdidas y proteger a los consumidores y contribuyentes cuando las cosas salen mal.

El comité de política financiera (FPC) del Banco dijo que incluía planes para eliminar un antiguo amortiguador dentro del llamado índice de apalancamiento, de una manera que beneficiaría principalmente a los mayores bancos y cajas de ahorro del Reino Unido enfocados en el mercado doméstico, incluidos NatWest, Lloyds, Nationwide y Santander UK.

Las propuestas actuales, que se someterán a consulta, podrían recortar en promedio un 20 punto base el índice de apalancamiento de esos prestamistas, lo que les daría una ventaja sobre sus competidores internacionales y estimularía una mayor concesión de préstamos que apoya a la economía del Reino Unido en general.

Sin embargo, algunos miembros del comité han expresado preocupaciones de que recortar esos amortiguadores podría amplificar los riesgos actuales para el sistema financiero.

Una nueva ola de préstamos, por ejemplo, podría aumentar el número de préstamos a inversores, incluidos fondos de cobertura, que ya han utilizado una gran cantidad de deuda para comprar acciones de empresas en el mercado de valores.

Gran parte de las inversiones alimentadas por deuda han sido en acciones relacionadas con inteligencia artificial, cuyas valoraciones han aumentado considerablemente en los últimos meses.

“Algunos miembros del FPC estaban preocupados de que la propuesta pudiera llevar a un aumento no deseado en el apalancamiento basado en el mercado, con implicaciones para la resistencia de los mercados centrales del Reino Unido”, dijo un informe del comité.

El FPC ahora está comenzando una revisión que “identificará si la propuesta dejaría lagunas en la estabilidad financiera que necesitarían ser gestionadas y si esto justificaría ajustes adicionales al paquete de políticas”.

Esa revisión, que se completará para finales de septiembre, influirá en el paquete de cambios de capital que se presentará para consulta a principios de 2027.

El Banco ya había anunciado en diciembre que estaba reduciendo los requisitos de capital relacionados con activos ponderados por riesgo en un punto porcentual hasta aproximadamente el 13%, reduciendo la cantidad de reservas que los prestamistas deben mantener.

Las normas más flexibles llegan después de que los reguladores recibieran presiones para hacer más para estimular el crecimiento. El verano pasado, la canciller Rachel Reeves argumentó que las normas y la burocracia eran una “bota en el cuello” de las empresas que corrían el riesgo de “asfixiar” la innovación en todo el Reino Unido.

El FPC expresó más preocupaciones sobre los avances en inteligencia artificial, que se habían desarrollado mucho más rápido de lo que algunos expertos habían pronosticado. Si bien los sistemas de IA de vanguardia tenían la capacidad de aumentar la productividad, aumentaban significativamente los riesgos cibernéticos, lo que significaba que actores malintencionados podían causar impactos y cortes a un menor costo y a mayor escala.

Esto podría afectar a los bancos y empresas financieras de importancia sistémica, poniendo en riesgo todo el sistema.

“Los recientes avances rápidos en la capacidad de IA de vanguardia han aumentado los riesgos para la estabilidad financiera relacionados con la ciberseguridad y la resiliencia operativa”, dijo el banco.

La advertencia llega después de meses de especulación y advertencias sobre el impacto de modelos de IA como el Mythos de Anthropic, que solo ha sido implementado en empresas seleccionadas verificadas en todo el mundo.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo a los periodistas el martes que el acceso a Mythos “tiende a diferir semana a semana”, haciendo referencia a la prohibición temporal de Donald Trump a los extranjeros para utilizar los últimos modelos de IA de la empresa estadounidense.

“Ahora estamos, obviamente, ansiosos por colaborar con Anthropic y estamos hablando con Anthropic sobre cómo funcionará eso”, dijo.

Dijo que los crecientes riesgos requerían un escrutinio más cercano y una coordinación internacional para mantener seguros los sistemas financieros. “Estos modelos son un gran avance en términos de capacidades, y el problema de amenazas es realmente un gran paso adelante… Por lo tanto, es importante que tengamos un proceso mediante el cual podamos abordar los problemas que estos modelos están revelando, y que haya pruebas sólidas… Es importante que trabajemos juntos a nivel internacional para lograr esto porque… el sistema financiero está enormemente interconectado”, agregó.