Liam Rosenior: Exentrenador del Chelsea nombrado entrenador del Paris FC

Liam Rosenior ha regresado al mundo del fútbol con Paris FC después de ser despedido por Chelsea en abril. El veterano de 41 años duró menos de cuatro meses en Stamford Bridge pero ha vuelto a Francia con un contrato de dos años, que se entiende que incluye una opción para una temporada adicional.

Rosenior, quien estaba en Estrasburgo antes de asumir el cargo en Chelsea, reemplaza a Antoine Kombouare después de que París terminara en el puesto 11 en la Ligue 1 la temporada pasada. El club, que es propiedad de la familia Arnault con Red Bull como accionista minoritario, tiene ambiciones de lograr más.

Paris FC dijo que Rosenior fue designado por su “amplia experiencia en el más alto nivel”, su capacidad para desarrollar talento joven y su compromiso con un fútbol atrayente y ofensivo.

Rosenior reemplazó a Enzo Maresca en Stamford Bridge en enero después de la desavenencia del ahora entrenador del Manchester City con miembros de la jerarquía del club. A pesar de un comienzo alentador, su forma pronto decayó y Rosenior perdió cada uno de sus últimos cinco partidos de la Premier League a cargo, con Chelsea sin lograr marcar un gol.

Sin embargo, sigue siendo muy respetado por su trabajo en el club hermano de Chelsea, Estrasburgo, que terminó séptimo en la temporada 2024-25 y se clasificó para la Conferencia de la UEFA con la plantilla más joven entre las cinco principales ligas europeas.

Rosenior comenzó su carrera como entrenador con el equipo Sub-23 del Brighton antes de pasar al Derby County, primero como asistente de Wayne Rooney y luego como entrenador interino. Fue nombrado entrenador jefe del Hull City en 2022 y los llevó al puesto 15 en el Campeonato en su primera temporada y al séptimo en la segunda, pero fue despedido al no lograr clasificar a los play-offs.

Chelsea reemplazó a Rosenior con el exentrenador del Real Madrid y Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, siendo el sexto entrenador permanente en Stamford Bridge en cuatro años bajo la propiedad de BlueCo.