Predicción Argentina vs Egipto, selecciones, alineaciones, vista previa y mejores apuestas Octavos de final de la Copa Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Ronda de 16 – Mañana – 12:00 p.m. ET – Estadio Mercedes-Benz Atlanta – FOX ðŸ‡¦ðŸ‡· Argentina vs ðŸ‡ªðŸ‡¬ Egipto Messi: 7 goles, líder de la Bota de Oro

La mejor carrera por el Mundial de Egipto Línea de dinero FD (90 min) ARGO -290 A +950 · Empate +370 Para calificar (reg+ET+pens) ARG -750 · A +510 PROBABILIDADES DE FD: BTTS No -186 U2.5-128 U1.5-310 O3.5 +270

Ruta de soporte El ganador juega el Suiza/Colombia ganador en Cuartos de Final (Kansas City) â†’ QF si avanza

ðŸ“– Vista previa del partido

Argentina Casi sufrió una de las mayores sorpresas en la historia de la Copa del Mundo en los dieciseisavos de final, ya que necesitó un gol en propia meta en el minuto 111 para vencer al debutante Cabo Verde por 3-2 después de la prórroga, después de haber estado arriba en el descanso antes de verse empatado dos veces. Ese resultado empaña lo que de otro modo habría sido un torneo dominante: tres victorias consecutivas para abrir el Grupo K (Argelia, Jordania, Austria) antes de un empate 1-1 con Cabo Verde en la final. El equipo de Lionel Scaloni está persiguiendo una hazaña genuinamente histórica: convertirse en el primer equipo desde Brasil en 1962 en defender la Copa del Mundo, y en el centro de todo está Lionel Messi, quien ha marcado en todos los partidos de este torneo y tiene 7 goles de un total de goles esperados de sólo 3,82, un rendimiento superior notable incluso para sus estándares.

Egipto ya están escribiendo el capítulo más importante en la historia de su selección nacional. El equipo de Hossam Hassan alcanzó la fase eliminatoria por primera vez desde 1934 y luego consiguió su primera victoria en la Copa del Mundo mediante una tanda de penales sobre Australia después de un empate 1-1 en la prórroga. Mohamed Salah ha creado más oportunidades (16) que cualquier otro equipo que queda en el torneo, y el equipo de Egipto, compuesto en gran medida por jugadores de Al Ahly, complementados por Salah, Omar Marmoush (Man City) y un puñado de otros con base en Europa, tiene calidad real en algunos puestos, incluso si la profundidad más allá del primer XI no puede igualar a la de Argentina.

La historia no ofrece casi nada para seguir aquí: estas naciones se han enfrentado sólo una vez, un amistoso de 2008, Argentina ganó 2-0. Lo que importa mucho más es la brecha actual en la calidad y profundidad general del equipo, que es significativa. Aún así, el desempeño de Cabo Verde en la última ronda es un recordatorio de que la defensa de Argentina tiene vulnerabilidades reales que un equipo desvalido bien organizado y motivado puede explotar, al menos por períodos.

ðŸ“ ‹ Alineaciones previstas

ðŸ‡¦ðŸ‡· Argentina · 4-3-3 GK Emiliano Martinez DEF Nahuel Molina · Cristian Romero · Lisandro Martínez · Nicolás Tagliafico MEDIO Rodrigo De Paul · Alexis Mac Allister · Enzo Fernández A Lionel Messi â (capitán) · Lautaro Martínez · Thiago Almada Julián Álvarez, un auténtico suplente de Almada · Plantilla completa disponible ðŸ‡ªðŸ‡¬ Egipto · 4-2-3-1 GK Mostafa Shobeir DEF Mohamed Hany · Ramy Rabia · Yasser Ibrahim · Karim Hafez MEDIO Hamdy Fathy y Marwan Attia A Mostafa Zico · Emam Ashour · Mohamed Salah â (capitán) CALLE SOLITARIA Omar Marmush No se reportaron heridos ni suspensiones

Vista previa táctica de ðŸŽ¯ El sistema de Scaloni está construido enteramente alrededor de Messi: una verdadera fortaleza cuando está en buena forma, pero según múltiples analistas puede dejar a Álvarez y Lautaro algo “más apagados” en juegos donde el equipo canaliza todo a través de él. La mejor oportunidad de Egipto probablemente sea compacta y apunte a las áreas amplias de Argentina exactamente como lo hizo Cabo Verde. La propia ruta de Egipto hacia una oportunidad pasa por Salah cayendo profundamente para conectarse con Ashour y Marmoush empujando al último defensor, el mismo perfil de amenaza de contraataque que le ha dado problemas a Argentina en algunos momentos de este torneo.

ðŸ“Š Estadísticas clave y enfrentamientos directos

H2H de todos los tiempos · Contexto del torneo · Formulario Encuentros de todos los tiempos (1, un amistoso de 2008) Argentina ganó 2-0 Goles de Messi en el torneo (xG: 3,82) 7 en 4 partidos, líder de la Bota de Oro Las posibilidades de Salah crearon este torneo 16, la mayoría de los jugadores restantes La historia de las eliminatorias del Mundial de Egipto antes de esta carrera Nunca pasó de la fase de grupos Récord de Argentina en partidos del Mundial pasados ​​los 90 minutos 10 victorias en sus últimos 12 La apuesta de Argentina por defender el título Primero desde Brasil (1962) si se completa

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ðŸŽ¯ Idea Parlay en el mismo juego · FanDuel Argentina avanzará + Ambos equipos anotarán No + Lionel Messi gol en cualquier momento Se basa en el abrumador estatus de favorito de Argentina, la limitada profundidad de ataque de Egipto y el papel central de Messi en casi todo lo que Argentina hace bien. Consulte FanDuel para conocer los precios SGP actuales. “A Avanzar” abarca 90 min, ET y penales. âš ï¸ Los SGP son de alto riesgo. Debe ser mayor de 21 años. ¿Problema de juego? 1-800-JUGADOR.

ðŸ † Nuestra predicción · Argentina vs Egipto · Copa del Mundo R16 · Mañana Argentina 2-0 Egipto Messi extiende su notable racha goleadora en el torneo, la clase de Argentina finalmente se nota claramente contra un equipo egipcio orgulloso pero superado, y los campeones defensores avanzan con relativo control. La brecha de clases aquí es real y significativa, y la calidad y profundidad general de Argentina deberían notarse durante los 90 minutos, incluso teniendo en cuenta los genuinos fallos defensivos que casi les cuestan la vida contra Cabo Verde. El techo de Egipto en este torneo ya ha superado todas las expectativas razonables: alcanzar los cuartos de final sería un paso demasiado lejos contra un oponente de este nivel.

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