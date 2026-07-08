Pistas y Respuesta de Wordle de Hoy #1845 para Miércoles, 8 de Julio

Pistas y Respuesta de Wordle de Hoy #1845 para Miércoles, 8 de...

¿Buscas ayuda con el Wordle de hoy? No busques más. Te esperan una gran cantidad de pistas, indicios y otros elementos útiles, además de un Wordle personalizado de bonificación y mucho más.

Cuento los días en los Wordles en estos días, desde hace unos años en realidad. Son algo así como cuatro o cinco años de guías diarias de Wordle en este momento y seguimos en marcha. ¿Cuántos Miércoles de Wordle es eso? No puedo recordar cuándo empecé con esto, pero tenemos uno hoy. Una adivinanza de bonificación para resolver antes del Wordle. Aquí tienes la de hoy:

¿Qué palabra de 5 letras se vuelve más corta cuando le agregas dos letras?

Publicaré la respuesta mañana. Ahora es hora del Wordle.

¿Buscas el Wordle del martes? Consulta nuestra guía aquí.

Palabra de bonificación personalizada de hoy

Ahora que podemos crear nuestros propios Wordles personalizados, incluyo un Wordle de bonificación con cada guía diaria de Wordle. Estos pueden tener de 4 a 7 letras. Espero que sea un desafío extra divertido. Haz clic en el enlace a continuación para jugar al Wordle que he creado especialmente para ti.

El Wordle personalizado de bonificación de hoy tiene 6 letras de longitud.

La pista: En lo que se envuelve el Wordle personalizado de ayer.

El indicio: Esta palabra tiene una letra doble.

Respuesta del Wordle personalizado de ayer: PIRATA

Cómo jugar Wordle

Wordle es un juego diario de palabras donde tu objetivo es adivinar una palabra oculta de cinco letras en seis intentos o menos. Después de cada intento, el juego te da pistas para acercarte a la respuesta:

Verde : La letra está en la palabra y en la posición correcta.

: La letra está en la palabra y en la posición correcta. Amarillo : La letra está en la palabra, pero en la posición incorrecta.

: La letra está en la palabra, pero en la posición incorrecta. Gris: La letra no está en la palabra en absoluto.

Usa estas pistas para reducir tus conjeturas. Cada día trae una nueva palabra, y todos en el mundo intentan resolver el mismo rompecabezas. Algunos Wordlers también juegan al Wordle Competitivo contra amigos, familiares, el Bot de Wordle o incluso contra mí, vuestro humilde narrador. Consulta las reglas para el Wordle Competitivo hacia el final de esta publicación.

Pistas y respuesta del Wordle de hoy

Palabra inicial del Bot de Wordle: ARIZONA

ARIZONA Mi palabra inicial hoy: ZEBRA (58 palabras restantes)

ZEBRA (58 palabras restantes) La Pista : Ciudad de la moda y la pizza.

: Ciudad de la moda y la pizza. El Indicio: Esta palabra comienza y termina con consonantes.

De acuerdo, ¡spoilers a continuación! ¡La respuesta está llegando!

.

.

.

La respuesta: