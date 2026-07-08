Pretemporada del Liverpool 2026: Dentro de los planes de verano de Andoni Iraola

Se esperan más entradas y salidas, e Iraola está deseoso de evaluar la plantilla actual en las próximas semanas. Los jugadores de la academia ya han regresado, mientras que Josh Abe, de 15 años, también viajará a Estados Unidos para la gira de pretemporada.

Del contingente de ocho jugadores del Liverpool para la Copa Mundial, sólo Alexis Mac Allister (Argentina) y Muñoz (España) siguen en el torneo, por lo que Iraola se beneficiará de tener un equipo completo a su disposición durante la mayor parte de la pretemporada.

Dominik Szoboszlai, Joe Gomez, Giorgi Mamardashvili, Curtis Jones, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong y Kostas Tsimikas regresarán la próxima semana.

Harvey Elliott, tras una decepcionante cesión en el Aston Villa, ya regresó y se reunió con Iraola el martes.

Jeremy Jacquet, a quien el Liverpool fichó procedente del Rennes en un acuerdo valorado en 60 millones de libras esterlinas, se ha unido esta semana para ayudarle a aclimatarse. El central francés ha completado con éxito un programa de rehabilitación tras una lesión en el hombro y se espera que participe en la pretemporada.

Jugadores como el capitán Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, Florian Wirtz y Alexander Isak quedaron eliminados en los dieciseisavos de final y se espera que se unan al equipo después de su tiempo libre, cuando el Liverpool parta para su gira de pretemporada por Estados Unidos el 20 de julio, un día después de la final de la Copa del Mundo.

Con Brasil perdiendo ante Noruega en octavos de final, se espera que Alisson Becker se una también más adelante, mientras que algunos de los jugadores que han estado en rehabilitación, como Giovanni Leoni, Conor Bradley y Wataru Endo, ya estuvieron en el campo de entrenamiento durante el verano.

Hugo Ekitike, otro ausente de larga duración, ha pasado un tiempo trabajando con un fisioterapeuta en Los Ángeles mientras avanza en su recuperación de su lesión en el tendón de Aquiles. El francés tiene previsto presentarse a sesiones con el departamento médico del Liverpool antes del inicio de la temporada.

Una de las prioridades de Iraola será determinar si Jacquet o Leoni están preparados para empezar con regularidad junto a Virgil van Dijk una vez que comience la temporada. El Liverpool cree firmemente en el potencial de Jacquet, de 20 años, y Leoni, de 19, pero será una tarea inmensa convertirse instantáneamente en habituales en el nivel de la Premier League.

El debut de Leoni en Anfield la temporada pasada se vio arruinado por una lesión del ligamento cruzado anterior y aunque no se ha fijado una fecha para su regreso, se cree que podrá jugar un papel en la pretemporada en algún momento.

Tal como están las cosas, Iraola tiene programada una conferencia de prensa en Chicago que tendrá lugar el 21 de julio, y el primer amistoso del Liverpool tendrá lugar contra el Sunderland el 25 de julio en Nashville antes de los partidos contra Wrexham en Nueva York y Leeds en Chicago.

Los Reds concluirán su pretemporada con dos partidos en Anfield, recibiendo al AS Monaco de la Ligue 1 y al Como 1907 de la Serie A, dirigidos por Cesc Fàbregas.