James Wood de los Nacionales tiende hacia el récord de jonrones iniciales de la MLB | Noticias deportivas

Por segunda vez en cuatro juegos, el jardinero de los Nacionales de Washington, James Wood, conectó un jonrón inicial. Ambos llegaron temprano en la cuenta.

El sábado pasado, Wood criticó la primera oferta.

El martes por la noche, fue un poco más selectivo contra el abridor de los Astros de Houston, Tatsuya Imai. Wood, líder de la MLB en carreras anotadas, esperó el segundo lanzamiento para impulsar una cortadora de 83 mph sobre el muro del jardín derecho en el Nationals Park.

Con su octavo jonrón inicial esta temporada, Wood podría amenazar el récord de 15 en una sola temporada de Kyle Schwarber, que estableció con los Filis de Filadelfia en 2024.

Wood aún está a un paso de igualar el récord de franquicia de Alfonso Soriano. Aquí hay una lista de la mayor cantidad de jonrones iniciales que un jugador de los Nacionales conectó durante una temporada:

Jugador, HR iniciales, temporada

1, Alfonso Soriano, nueve, 2006

2, Wood, ocho, hasta el martes

3, Schwarber, 7, 2021

James Wood de los Nacionales anota en racimos

Wood, que tiende a convertirse en el cuarto jugador en la historia de la MLB de 23 años o menos en compilar 40 jonrones y 20 bases robadas durante una campaña, se está llevando la categoría de carreras anotadas.

Wood llegó el martes con 81 carreras anotadas, 19 más que el segundo mejor anotador de carreras de la liga, el toletero de los Astros, Yordan Álvarez. Wood se unió al miembro del Salón de la Fama Ted Williams (1940) y Mike Trout (2012) como los únicos jugadores desde 1900 de 24 años o menos que lideraron la liga por al menos 16 carreras anotadas después del 5 de julio.

Wood anotó dos veces durante la derrota del martes por 6-3 ante los Astros visitantes. En seis salidas de julio, Wood anotó 10 carreras, incluidas cinco en los últimos dos juegos contra los Astros.

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