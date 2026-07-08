Lo que me enseñó sobre la unidad ver el Mundial desde Argentina

Caminando por el barrio de Recoleta, Buenos Aires, me aprieto la chaqueta para protegerme del frío. Es invierno en Argentina, pero hoy, 16 de junio, los rostros con los que me cruzo están más animados, más emocionados. Las calles se llenan de conversaciones animadas, y desde los apartamentos de estilo europeo que bordean las avenidas, enormes banderas argentinas cuelgan de los balcones. En Argentina, hoy bien podría ser un feriado nacional: el primer partido de Argentina en la Copa del Mundo 2026. Luego de una monumental victoria en el campeonato de 2022, combinada con la expectativa generalizada de que este será el último “Mundial” de Messi, Argentina está llena de anticipación.

Desafortunadamente, estoy luchando contra un resfriado y, al llegar a mi casa de familia en el tranquilo barrio de Colegiales, me meto en la cama y enciendo el juego en mi computadora portátil en lugar de unirme a las festividades en un popular bar de Palermo con mis amigos. Fuera de mi ventana, escucho las celebraciones cuando Messi marca y Argentina gana.

El próximo partido se jugará 6 días después, el 22 de junio, contra un duro equipo austriaco. Es lunes y, a pesar de que me he recuperado del resfriado, a medida que se acerca el lunes, mi mente no está en el juego. Ese día se supone que debo tomar un examen final a las 2 pm, seguido de otra clase larga de 3:30 a 7 pm Sin embargo, mientras me inclino sobre mi escritorio, revisando mis conocimientos sobre la política chilena del siglo XX, mi teléfono suena con dos correos electrónicos de mi universidad.

La primera es la noticia de que mi examen final se ha pospuesto al miércoles a causa del partido. La segunda es que mi larga clase nocturna no comenzará hasta que “el campeón actual termine su juego”. Al leer los correos electrónicos, me río a carcajadas. Le envío un mensaje de texto a mi amigo más cercano en los Estados Unidos, diciéndole lo diferente que es aquí: mi final acaba de ser cambiada para un partido de fútbol. Él me responde: “Hermano, eso es realmente una locura”. Pero si conoces Argentina, no es tan loco. Porque aça, el fútbol es religión. Aquí el fútbol es religión.

En medio de experiencias como estas, es difícil no unirse al ambiente festivo. Aunque nunca fui un aficionado al fútbol cuando era niño, me encuentro estudiando las alineaciones, apostando en los resultados contra mi familia anfitriona y caminando hasta San Telmo para buscar una bonita camiseta de Messi. Pero lo más importante es que me encuentro reflexionando sobre ese dicho:aça, el fútbol es religión—De una manera diferente. En un mundo que parece más dividido que nunca, la Copa Mundial ofrece una poderosa oportunidad para fomentar una comunidad global más inclusiva.

El Papa León XIV oró recientemente específicamente por el valor de los deportes, diciendo: “Que quienes juegan, entrenan o animan descubran en el deporte un lenguaje universal que une culturas, une a las personas y siembra respeto, solidaridad y crecimiento personal”. El mensaje de León es particularmente oportuno, porque la Copa Mundial fue inventada exactamente con este propósito. El primer Mundial se celebró en 1930, en Uruguay, bajo la presidencia de la FIFA, Jules Rimet. Rimet, un católico devoto, es una leyenda en la historia del fútbol, ​​ya que fue presidente de la FIFA durante 33 años. El trofeo de la Copa del Mundo llevó su nombre hasta 1970, en honor a su papel crucial en el desarrollo del torneo. Profundamente inspirado por la “Rerum Novarum” del Papa León XIII, Rimet imaginó la Copa del Mundo como una iniciativa para “unir a personas de todas las diferentes razas y clases sociales”.

En el 135.° aniversario de “Rerum Novarum”, el Papa León XIV promulgó una nueva encíclica titulada “Magnifica Humanitas”. En 1891, el Papa León XIII escribía durante un mundo que estaba cambiando para siempre, en medio de la Revolución Industrial. Ahora quizás estemos ante una nueva revolución industrial, con la llegada de la inteligencia artificial. La nueva encíclica del Papa León XIV celebra la magnificencia de nuestra naturaleza humana en un mundo donde “nunca hemos tenido tal poder sobre nosotros mismos”. Nos impulsa no sólo a recordar sino a celebrar aquello que nos hace humanos en tiempos en que la tecnología desdibuja las líneas entre humanos y máquinas.

Quizás el Mundial de este año pueda ofrecernos un espacio especial para reflexionar sobre esta distinción. Como aficionado al deporte de toda la vida, creo que hay pocas cosas tan humanas como el deporte. Durante dos horas, los fanáticos compartimos espacio, comemos demasiada comida y gritamos a todo pulmón por un juego que, intrínsecamente, no es más que un juego. Pero para nosotros nunca es sólo un juego. Es parte de nuestra identidad, una fuente de conexión, una oportunidad de escapar de los factores estresantes de la vida cotidiana. En inglés, esta poderosa energía se refleja incluso en nuestro habla. A menudo, cuando hablamos del desempeño de nuestro equipo, utilizamos pronombres colectivos. Para los verdaderos fanáticos, nunca es “El equipo no jugó bien hoy” o “El equipo luce fuerte este año”, sino “No jugamos bien hoy” y “Parecemos fuertes este año”. Por supuesto, no somos miembros del equipo. Pero aun así, el equipo es nuestro.

La Copa del Mundo es la belleza del deporte a nivel global. Una vez cada cuatro años, nuestras identidades de equipo dispares se fusionan en una nacional. Esto lo he notado especialmente durante mi estancia aquí en Argentina. En otras ocasiones, la disputa entre los fanáticos de La Boca y River Plate puede ocasionalmente desembocar en violencia. Pero durante dos meses, todo el mundo lleva las rayas azules y blancas. Todos derraman las mismas lágrimas, ya sea por la victoria o por la derrota.

A pesar de la alegría, los desafíos a nuestra humanidad compartida persisten, incluso a la luz de un evento unificador tan poderoso. Estados Unidos, designado país anfitrión, negó 15 visas al personal de la selección nacional iraní debido a las tensiones entre los dos países, lo que provocó indignación por la falta de hospitalidad mostrada por la nación anfitriona. Historias como ésta, contrarias tanto a los objetivos del fundador, Rimet, como a las insistencias del Papa León, pueden servir para recordarnos por qué la Copa Mundial es tan importante y cuál se supone que debe ser su propósito.

La Copa del Mundo es una oportunidad para celebrar la cultura de otro país, una oportunidad para olvidar las divisiones que existen en tiempos normales. He compartido muchas risas con amigos a través de publicaciones en las redes sociales sobre la Copa Mundial de este año, desde los fanáticos escoceses bebiendo Boston hasta la emoción del alemán @FreddyLA7 en su primera visita a Estados Unidos.

Esta Copa Mundial me recuerda por qué practicamos deportes y por qué se creó la Copa Mundial. En tiempos de tanta división, espero que sirva como recordatorio de la necesidad de una verdadera conexión. Es difícil imaginar algo más humano.

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