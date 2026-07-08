Mastodon es brutalmente honesto sobre la pérdida de Brent Hinds en nuevo video: Estábamos exhaustos

Casi hace un año, el ex cantante-guitarrista de Mastodon, Brent Hinds, falleció en un accidente de motocicleta. En aquel momento, solo habían pasado unos meses desde que Mastodon anunció que Hinds se había separado del grupo, y más tarde él dijo que la banda lo había despedido. Ahora han lanzado un video, “The Mastodon in the Room”, con los otros tres miembros fundadores reflexionando sobre los buenos tiempos y muchos malos tiempos con Hinds mientras explican lo sucedido.

Como figura pública, Hinds nunca ocultó sus luchas. A lo largo del video de 36 minutos, el bajista-vocalista Troy Sanders, el guitarrista Bill Kelliher y el baterista Brann Dailor, describen a Hinds como una persona complicada que luchaba contra adicciones y problemas de salud mental. Aunque el trío, sentado en un cine, se ríe al ver imágenes de sus primeros días y recuerdan los buenos momentos con Hinds, la mayoría del clip muestra a los tres tratando de entender lo que parece ser una relación tensa. Describieron incidentes en los que Hinds actuaba de manera irrazonable, pero sabían que luego tendrían “un espectáculo de redención” que sería genial. “Es casi como lo que escuchas con una esposa maltratada”, dice Dailor. “El novio o esposo arrepentido regresa con flores. Nos compró anillos de diamantes”. Eventualmente, las cosas se volvieron tan delicadas que comentaron que les costaba recordar que él podría ser feliz.

Hinds hizo titulares en 2007 cuando chocó con el bajista de System of a Down, Shavo Odadjian, y un amigo músico, William Hudson, en los Premios MTV Video Music. Un informe policial mostró que Hinds fue el agresor, y que Hudson supuestamente se defendió dejando a Hinds con la nariz rota, dos ojos morados y una hemorragia cerebral. “Por primera vez, Mastodon se sintió realmente frágil”, reflexiona uno de los músicos en voz en off.

Durante una reunión de la banda, Sanders leyó a Hinds una carta detallando sus quejas y, en el clip, dice que Hinds se levantó y se fue en medio de ella. Esa fue la última vez que Sanders vio a Hinds.

Después de la salida de Hinds, la banda trajo al guitarrista Nick Johnston como su nuevo guitarrista líder. En mayo pasado, Dailor informó que la banda había terminado de grabar su noveno álbum de estudio. Hinds no contribuyó en él. “Fue un disco difícil de hacer”, dijo a Blabbermouth. “Fue un momento muy emocional para nosotros. Perdí a mi mamá, pasamos por todo este tormento con Brent y luego falleció. Ha sido difícil”.