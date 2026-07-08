¿Una regla para la Argentina de Messi, otra para el resto? El patrón de arbitraje detrás de la acusación de conspiración de Egipto

Las teorías de la conspiración han sido durante mucho tiempo las compañeras de viaje favoritas del fútbol. Por lo general, comienzan como susurros en las redes sociales, se hacen más fuertes con cada decisión arbitral controvertida y, en la mayoría de los casos, se desvanecen con el tiempo. El que rodea a la Argentina de Lionel Messi, sin embargo, se ha negado a desaparecer. El patrón arbitral respalda la acusación de conspiración de Egipto

Cobró impulso por primera vez durante la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar, donde cada decisión polémica que involucraba a los eventuales campeones fue analizada a través de la lente del favoritismo percibido. Comenzó como poco más que ruido de fondo. Algunos seguidores cuestionaron la cantidad de tiempo de descuento agregado en la sorprendente derrota inicial de Argentina ante Arabia Saudita, alegando que los funcionarios estaban desesperados por ayudar a los sudamericanos a encontrar el empate. Días después llegó el choque de la fase de grupos contra Polonia, cuando el árbitro holandés Danny Makkelie fue enviado al monitor de la cancha después de una revisión del VAR y concedió a Argentina un penalti por una entrada a Messi. Rio Ferdinand, en la BBC, lo calificó de “decisión vergonzosa e indignante”. Otros estuvieron de acuerdo, argumentando que la intervención en sí era innecesaria, reavivando las acusaciones de que las decisiones marginales favorecían consistentemente a Argentina. Ninguno de esos incidentes demostró ninguna conspiración, pero juntos alimentaron una narrativa que perduró mucho más allá de Qatar.

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Cuatro años después, esa narrativa ha regresado con fuerza renovada. Llegó a su punto más sonoro hasta el momento después de la dramática remontada de Argentina por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final el martes, reavivando las acusaciones de que los campeones defensores continúan recibiendo un trato favorable por parte de los árbitros.

Egipto creyó que se había adelantado 2-0 cuando Mostafa Ziko encontró la red en el minuto 58, solo para que el árbitro François Letexier anulara el gol luego de una revisión del VAR por una falta en la preparación. Argentina sobrevivió al susto antes de anotar tres veces en los últimos 13 minutos para lograr la victoria y avanzar a los cuartos de final.

El pitido final poco sirvió para poner fin a la polémica. El seleccionador egipcio Hossam Hassan acusó a la FIFA de dirigir el torneo hacia Argentina, diciendo: “Quizás querían que los campeones del mundo siguieran en la competición. Quizás querían que Messi siguiera en carrera”. Fue aún más lejos y añadió: “Nunca volveré a ver el Mundial porque no hay justicia en esta competición”.

Ziko se hizo eco de esos sentimientos y dijo a los periodistas: “No fue justo por parte del árbitro. Desperdició todos nuestros esfuerzos con sus decisiones… La copa está dirigida a Argentina”.

Si esas afirmaciones resisten en última instancia el escrutinio es otra cuestión, pero el debate que surgió por primera vez en Qatar de repente se ha vuelto más ruidoso que nunca.

Empecemos por el gol anulado.

El desafío del defensa egipcio Marwan Attia sobre Lisandro Martínez, a casi 100 metros de la portería argentina, fue revisado después de que Ziko encontrara la red a los 13 minutos del segundo tiempo. El VAR mostró a Attia agarrando brevemente la camiseta de Martínez y al mismo tiempo le pisaba el pie. Dado que el incidente se produjo durante la fase de ataque del juego que desembocó en el gol, Letexier lo descartó tras una revisión en el campo.

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Esa decisión rápidamente se convirtió en el centro de las acusaciones de Egipto.

El ex árbitro de la Premier League Graham Scott argumentó en su análisis para The Athletic que el incidente no fue más que un contacto futbolístico normal y no justificaba la intervención del VAR. También explicó que cuanto mayor sea la distancia y el tiempo entre un incidente y un gol, más obvia y significativa debe ser la infracción antes de que se justifique la intervención del VAR. En este caso, Argentina tuvo mucho tiempo y oportunidad para reagruparse defensivamente después de perder la posesión.

El ex árbitro de la FIFA Fernando Guerrero, que dirigió el Mundial de 2022, se hizo eco de esa opinión en una publicación en las redes sociales.

“No hubo ninguna falta al jugador argentino, y aunque la consideraron falta, no debió ser revisada en la APP (Fase de Posesión Atacante), porque Argentina tuvo mucho tiempo, espacio y sus defensores estaban bien posicionados”, escribió.

“La selección argentina tuvo tres oportunidades para recuperar el balón y no lo hizo. Por lo tanto, la decisión va completamente en contra del protocolo VAR, que establece que los árbitros sólo deben intervenir cuando hay una secuencia de ataque clara y el equipo que perdió la posesión no tiene posibilidades reales de recuperar el balón. El VAR y el árbitro cometieron un error, dañando a Egipto y finalmente contribuyendo a su eliminación”.

A principios de la semana pasada, el jefe de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, reiteró que los árbitros habían recibido instrucciones de permitir el contacto futbolístico normal en un esfuerzo por aumentar el ritmo de los partidos. Si esa interpretación se aplica consistentemente, inevitablemente surge la pregunta de si el gol anulado a Ziko debería haberse mantenido.

Por supuesto, habrá quienes crean que Attia cometió una falta. El debate gira menos en torno a si existió contacto que en si incidentes similares han sido juzgados de manera consistente.

Y si así es como debe interpretarse el protocolo del VAR, entonces se podría esgrimir un argumento similar sobre el gol récord de Messi contra Austria en la fase de grupos.

En el período previo al gol, Argentina recuperó la posesión después de que Alexis Mac Allister se abalanzara desde atrás y derribara a Xaver Schlager sin que pareciera que hiciera contacto con el balón. El juego continuó, a pesar de los llamamientos de Austria, y Messi finalmente encontró la red. Austria quiso que interviniera el VAR, pero no se recomendó ninguna revisión.

En declaraciones a Fox Sports, Peter Schmeichel cuestionó la decisión.

â€”No creo que ese objetivo debiera haberse mantenido. Piensa en cómo consiguieron la pena. Fue una patada por detrás de un jugador. Ahí cae Xaver, y eso debería haber sido un tiro libre, pero desde allí pasó a la portería. El VAR debería haberlo retirado. Fue un error claro y obvio”.

Del mismo modo, Egipto también consideró que se les debería haber concedido un penalti poco antes del gol de Enzo Fernández. Mohamed Salah cayó dentro del área tras un ligero contacto con su bota, mientras que a otro atacante egipcio pareció que le arrancaron la camiseta dentro del área. Ninguno de los incidentes provocó una revisión del VAR. Ian Wright, hablando en ITV Sport, creía que la coherencia exigía otra mirada. “Eso es lo que está pasando con el VAR ahora, lo están retirando. Si vas a retirarlo para Argentina en el borde del área para anular un gol, tienes que retirarlo en este caso con Mo Salah. Ha sido atrapado. Digamos lo que digamos, puede ser mínimo, ha sido atrapado y luego se van por el otro extremo”. También estuvo el desafío de Messi contra Argelia durante la fase de grupos, que escapó a la revisión del VAR, y mucho menos a una posible tarjeta roja. Mientras tanto, el delantero estadounidense Folarin Balogun recibió una suspensión automática de un partido por un incidente similar, aunque esa suspensión fue posteriormente suspendida tras el controvertido fallo del Artículo 27 de la FIFA. Argelia presentó una denuncia ante la FIFA por el incidente pero, según los informes, no recibió respuesta. También hubo otro momento polémico contra Egipto. En el minuto 43, un jugador argentino pareció golpear a un rival egipcio en la cara sin balón, pero el juego continuó sin intervención. Posteriormente, los usuarios de las redes sociales recopilaron varios otros incidentes controvertidos del partido, alimentando aún más el debate sobre la coherencia.