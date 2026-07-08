Mundial: El furioso Egipto dice que “sufrió una injusticia” en la derrota por 3-2 ante Argentina

ATLANTA – Para Mohamed Salah y Egipto, lo que podría haber sido una celebración gloriosa se volvió fea al final.

A punto de derrotar al campeón defensor de la Copa del Mundo, los Faraones desperdiciaron una ventaja de dos goles al final del partido y cayeron ante Lionel Messi y Argentina, 3-2, en los octavos de final el martes.

El marcador de victorias llegó dos minutos después del tiempo de descuento y desató una escena salvaje frente al banquillo egipcio. El entrenador de porteros Saafan Elsaghir recibió una tarjeta roja y tuvo que ser impedido físicamente para no atacar al árbitro francés Francois Letexier.

Se repartieron múltiples tarjetas amarillas a quienes se quejaban con vehemencia del gol final de Argentina.

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, levantó ambos brazos en forma de “X” (la señal en el fútbol para denunciar el abuso racial) y declaró rotundamente que su advenedizo equipo fue víctima de una élite futbolística que quería que Messi y Argentina avanzaran a los cuartos de final en su búsqueda de un segundo título consecutivo.

“Hoy nos han tratado injustamente”, dijo Hassan. “Hemos sufrido injusticias”.

En un torneo ya empañado por acusaciones de que el presidente estadounidense Donald Trump influyó en la FIFA para anular una suspensión de un partido para un jugador estadounidense, Egipto aumentó la presión sobre el organismo rector del fútbol.

“Sólo me gustaría decir que habríamos merecido ganar esta victoria”, dijo Hassan, “pero nos vamos con honor, con orgullo, independientemente de esta derrota”.

Hassan, quien ha sido franco en su apoyo a los palestinos durante el torneo, se molestó porque un posible segundo gol fue anulado por una revisión de video que mostraba una falta de Egipto al comienzo de una jugada de extremo a extremo.

De todos modos, Egipto tomó una ventaja de 2-0 con el gol de Mostafa Zico en el minuto 67, pero todavía hubo tiempo suficiente para que Argentina lograra una remontada para todas las edades en el estadio que normalmente es el hogar de los Atlanta Falcons de la NFL.

Cristian Romero dio esperanzas a los campeones a los 79. Messi anotó el gol del empate estrellándose en el travesaño apenas cuatro minutos después. Y Enzo Fernández lo ganó para Argentina en el segundo minuto del tiempo adicional, una jugada que comenzó en el extremo opuesto del campo con Salah siendo despojado del balón mientras intentaba driblar hacia el área de penal, pero terminó boca abajo en el césped.

“La Asociación Egipcia de Fútbol no puede permanecer en silencio sobre las decisiones arbitrales presenciadas durante el partido contra Argentina, así como sobre el uso inadecuado del sistema de videoarbitraje (VAR)”, dijo la EFA en un comunicado el miércoles por la mañana. “Varios incidentes clave generaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia y la justicia de las decisiones que influyeron directamente en el curso del juego”.

Incluso el mariscal de campo retirado de la NFL, Tom Brady, tomó nota de la remontada y señaló en las redes sociales que rivalizaba con la que logró contra los Falcons en el Super Bowl LI el 5 de febrero de 2017, cuando los New England Patriots se recuperaron de un déficit de 28-3 al final del tercer cuarto para ganar 34-28 en tiempo extra.

“Sí, eso podría superar el 28-3”, escribió Brady en X.

A Hassan no podría importarle menos lo que Brady tuviera que decir. El entrenador todavía estaba furioso porque el árbitro asistente de video no sintió la necesidad de que Letexier revisara lo que Egipto consideró una falta sobre Salah en el área, negando lo que podría haber sido un tiro penal en los últimos minutos.

“El efecto de este resultado va mucho más allá de la derrota misma porque no hemos visto ni respeto ni juego limpio”, dijo Hassan. â€œNo ha habido respeto ni juego limpio porque se anulÃ³ un penalti. Un segundo balón que debería haber sido sancionado como penalti para nosotros ni siquiera fue controlado por el VAR”.

Cuando Salah lideró una salida de la zona egipcia que condujo al gol de Zico, parecía que el equipo africano desvalido –un equipo que nunca había ganado un partido de la Copa Mundial hasta este torneo– se dirigía a los cuartos de final.

Egipto cayó en un caparazón defensivo, buscando proteger su ventaja aparentemente segura, sólo para que Argentina lograra otra escapada salvaje. La Albiceleste necesitó tiempo extra para vencer a Cabo Verde por 3-2 en dieciseisavos de final. Esta fue una decisión aún más reñida para Messi y compañía.

Fue demasiado para Hassan y sus jugadores.

“Lo que le dije al árbitro fue que esto es injusto”, dijo el entrenador. â€”Estaba diciendo que tal vez tenga una cicatriz, tal vez tenga algo que ocultar. Quien tiene algo que ocultar a veces no logra ocultar lo que esconde y esto fue exactamente lo que sentí durante esa conversación”.

Argentina pasó a enfrentarse a Suiza en cuartos de final.

Para Hassan, el torneo ha terminado. No tiene intención de ver más fútbol.

“Les prometo que, desde el momento en que regrese, no seguiré los partidos de esta Copa Mundial de la FIFA”, dijo. â€œEsta es mi lucha interna, mi objeciÃ³n interna, mi propia manera de hablar y defenderme.

“No voy a ver ni un solo partido de este torneo”.