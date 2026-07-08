Las acciones de Occidental Petroleum aumentaron un 6% a medida que el petróleo se disparó. ¿Está el rally preparado para durar en 2026?

Chiffres clés de la acción Occidental Petroleum

Precio actual: 51,68€

51,68€ Precio objetivo del analista: entorno 65 $

entorno 65 $ Rentabilidad total potencial: medio ambiente (10 %)

medio ambiente (10 %) Tasa interna de retorno anualizada: aproximadamente (2%) por año

aproximadamente (2%) por año Reacción a los resultados: (7,11 %) (5 de mayo de 2026)

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¿Qué pasó?

Petróleo Occidental (OXI) cerró con un alza del 5,88% el 7 de julio de 2026 y el motivo prácticamente no tuvo nada que ver con la propia empresa. Un proyectil impactó en un buque metanero de Qatar cerca de la costa de Omán cuando salía del Estrecho de Ormuz, el cuello de botella marítimo por el que pasa gran parte del crudo que se transporta por mar en el mundo. El crudo WTI repuntó por encima de los 69 dólares el barril, su nivel más alto en una semana, y el principal productor estadounidense más sensible a las fluctuaciones del petróleo hizo lo mismo.

Esto resume toda la situación de OXY en una frase, pero ahí también reside el problema. Se trata de un valor cuyo precio evoluciona directamente en función del precio del petróleo: así, una alerta geopolítica hace que suba rápidamente, mientras que un exceso de oferta hace que baje con la misma rapidez. La pregunta que realmente se hacen los inversores no es si Occidental es una buena compañía petrolera. Ella claramente lo es. La pregunta es si 51,68 dólares es un precio que vale la pena pagar por una empresa cuyo destino depende de un mercado que no controla.

Una apuesta sobre el precio del petróleo disfrazada de acción

El aumento registrado en un solo día enmascara la dureza de los últimos meses. A partir del 1 de julio de 2026, OXY bajó un 27,63% y la acción todavía está muy por debajo de su máximo de 52 semanas de 67,45 dólares. El rebote del 7 de julio fue sólo un rebote dentro de esta zona de pérdida, y no una salida real de ella.

Más allá de los titulares de un día, la situación de la oferta parece bajista. Aunque el ataque al Estrecho de Ormuz provocó un aumento de los precios, el petróleo crudo se mantuvo cerca de su nivel más bajo desde finales de febrero. La OPEP+ aprobó un nuevo aumento de la producción para el mes de agosto, y Saudi Aramco redujo el precio de su Arab Light ofrecido a los compradores asiáticos en 11 dólares por barril, un nivel de descuento no visto desde las guerras de precios de 2020 y 2015. El tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz ya estaba en proceso de normalización. Para una empresa tan dependiente de los precios alcanzados, un mercado petrolero en caída tiene más importancia que una simple noticia sobre un petrolero.

La dirección es consciente de esta exposición y básicamente ha decidido aceptarla. Durante la llamada de resultados del primer trimestre de 2026, el director financiero Sunil Mathew explicó por qué Occidental rara vez realiza coberturas: “Históricamente no hemos estado activos en la cobertura, ya que creemos que es manteniendo nuestra exposición a los precios de las materias primas. Primero creamos valor para nuestros accionistas a largo plazo. “Esto es importante porque te dice lo que estás comprando. Cuando el precio del petróleo sube, OXY aprovecha al máximo el aumento. Cuando el precio del petróleo cae, hay poco margen de maniobra. Es cierto que la compañía aplicó una modesta estrategia de “collar” a principios de año, cubriendo 100.000 barriles diarios hasta diciembre con un umbral mínimo de 55 dólares para el WTI, pero esta medida se presentó como una decisión operativa puntual y no como un cambio de estrategia.

El verdadero progreso está a nivel del balance

Lo que es más sostenible aquí es la reducción de la deuda, y es muy real. Occidental redujo su deuda de unos 20.800 millones de dólares a finales del tercer trimestre de 2025 a 13.300 millones de dólares, y el objetivo a corto plazo de la dirección es de 10.000 millones de dólares. Este desapalancamiento llevó el tipo de interés anual previsto a 845 millones de dólares, unos 550 millones de dólares menos que en 2025. El nuevo director ejecutivo, Richard Jackson, describió claramente los beneficios de esta estrategia: “A precios más bajos, podremos mantener la producción y aumentar el dividendo. Cuando los precios sean más altos, tenemos la oportunidad de acelerar aún más la creación de valor a través de reinversiones medidas y recompras de acciones, en consonancia con nuestras rigurosas prioridades de flujo de caja. “Este es el punto de venta: una empresa diseñada para sobrevivir a un mercado petrolero débil y recompensar a sus accionistas cuando sea fuerte.

Los resultados operativos respaldan esta afirmación. La producción del primer trimestre de 1,426 millones de barriles de petróleo equivalente por día superó la mediana prevista, gracias en parte a la cartera nacional, y la empresa generó aproximadamente 1,700 millones de dólares en flujo de caja. efectivo disponible antes de capital de trabajo. Cabe señalar que se trata de una cifra trimestral comunicada por la dirección, no de una garantía anual prevista.

Occidental Petroleum: caída de precios (EN REALIDAD)

Aquí es donde la valoración complica el panorama. Durante los próximos doce meses, OXY cotiza a 4,58x EV/EBITDA. En comparación con sus pares en el sector de petróleo y gas, está por encima de la mediana del sector de 4,35x y aproximadamente en línea con el promedio de 5,37x. ExxonMobil cotiza a 6,76x y Canadian Natural Resources a 5,52x; Estas dos empresas presentan valoraciones más altas, pero sus actividades son más diversificadas y menos sensibles a los cambios en los precios del petróleo, lo que sin duda explica por qué el mercado las valora más. En términos de valor empresarial/relación de ingresos, el múltiplo de OXY de 2,70x representa una clara prima respecto de la mediana de sus pares de 1,93x. Para un productor especializado cuyos beneficios fluctúan con el precio del crudo, pagar un múltiplo entre la media y la prima deja poco margen de error en caso de caída del precio del petróleo.

Los optimistas tienen un verdadero argumento a su favor. Los analistas esperan una fuerte recuperación de los beneficios; De hecho, Wall Street cuenta con un salto significativo en los ingresos netos en 2026 en comparación con una base deprimida en 2025, y el objetivo promedio de los analistas, ubicado en alrededor de 65 dólares, sugiere un importante potencial alcista en comparación con el nivel actual. El apoyo de personas privilegiadas e inversores institucionales ha sido notable, y la rentabilidad por dividendo del 2,1% está respaldada por una tasa de pago del 34,3%, lo que deja espacio para seguir incrementándola. El desacuerdo no se refiere a la capacidad de Occidental para cumplir sus compromisos. Se trata de la cuestión de si el precio del petróleo será favorable.

Occidental Petroleum: EV/EBITDA de los últimos doce meses (EN REALIDAD)

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Análisis avanzado modelo TIKR

Precio actual: 51,68€

51,68€ Precio objetivo (promedio): ~46$

~46$ Rentabilidad total potencial: ~(10%)

~(10%) Tasa interna de retorno anualizada: ~(2 %) / año

Modelo de valoración avanzado de Occidental Petroleum (EN REALIDAD)

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Los dos impulsores de ingresos considerados en el modelo son modestos: un crecimiento de producción de un solo dígito (bajo) de la Cuenca Pérmica y el Golfo de México, así como la optimización del transporte y las actividades de marketing. La CAGR de ingresos prevista en el escenario medio es sólo de alrededor del 1%, lo cual es revelador. Ésta es una historia de flujo de caja, no de crecimiento. El factor que impulsa el margen es la rentabilidad; Los aproximadamente 500 millones de dólares en ahorros adicionales de petróleo y gas previstos por la dirección para 2026 deberían llevar el margen de ingresos netos a alrededor del 18%. El principal riesgo es inequívoco: los precios reales del petróleo y el gas, dada la estrategia deliberadamente desprotegida de la empresa.

El escenario alcista es simple: si el precio del petróleo crudo se mantiene y el crecimiento de la oferta de la OPEP+ disminuye, el escenario optimista espera un precio de alrededor de 59 dólares y un rendimiento positivo. El escenario bajista es igualmente claro: si el exceso de oferta actual empeora y el precio del petróleo continúa cayendo, OXY, que no está cubierto, tiene pocas formas de amortiguar la caída, y el rendimiento negativo del escenario intermedio se convierte entonces en el escenario optimista.

Conclusión

El número a seguir es el informe del segundo trimestre de 2026 de Occidental, programado para el 5 de agosto de 2026, seguido de la conferencia telefónica del 6 de agosto. Dos elementos ayudarán a determinar si el repunte del 7 de julio es sostenible. En primer lugar, los precios efectivos del petróleo y el gas para el trimestre: si se mantienen a pesar de los aumentos de producción de la OPEP+, la tesis de la recuperación de beneficios sigue siendo válida. Si caen hacia los mínimos de cuatro meses que el crudo ha estado probando, la exposición no cubierta comienza a afianzarse. En segundo lugar, capital de deuda: la dirección ha indicado que su objetivo es alcanzar el umbral de 10.000 millones de dólares, y alcanzar este objetivo desbloqueará la transición hacia la recompra de acciones y un aumento del dividendo. Un progreso mucho mayor que este objetivo constituiría un verdadero factor positivo, que no dependería en absoluto del precio del petróleo. Vuelve a principios de agosto. Si el petróleo baja y OXY todavía cotiza por encima de los 40, el modelo sugiere que el aumento habrá superado los fundamentos.

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