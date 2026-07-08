Trump regresa abruptamente al viejo Air Force One en lugar del avión qatarí

Línea superior El presidente Donald Trump está abandonando por ahora el nuevo y talentoso avión qatarí días después de su primer vuelo internacional en el avión, lo que generó dudas sobre sus capacidades de seguridad después de que Trump reiniciara la guerra con Irán el miércoles. El presidente Donald Trump se baja del Air Force One al llegar a la Base de la Fuerza Aérea de Ellesworth en Dakota del Sur el 3 de julio de 2026. (Foto de Mandel NGAN/AFP vía Getty Images) AFP vía Getty Images

Hechos clave

Trump salió de Ankara, Turquía, en el viejo avión Air Force One después de volar allí en el Boeing 747 que Qatar le regaló a Estados Unidos el año pasado. Trump dijo a los periodistas en Turquía y dijo en una publicación en Truth Social que volaría a casa en el viejo avión porque el avión qatarí se dirigía a la RAF Mildenhall, una base de la Fuerza Aérea de EE.UU. en Suffolk, Inglaterra, y a “dos o tres” otras bases en Europa para que los miembros del servicio pudieran recorrer el avión, calificando el desvío a Inglaterra como un “viaje corto”, aunque no está claro exactamente cuánto tiempo estará allí el avión. Cuando un periodista le preguntó el miércoles si el cambio estaba relacionado con el reavivado conflicto militar con Irán y la propia admisión de Trump de que corre riesgo de ser asesinado, Trump no abordó ninguna preocupación de seguridad sobre el avión, pero reiteró: “Soy el número uno en la lista de asesinatos de Irán”. La administración Trump aceleró las mejoras de seguridad para el avión (que normalmente tardan años en completarse) para comenzar a transportar al presidente la semana pasada, lo que generó preocupaciones de que carece de los sistemas de defensa adecuados. El oficial retirado de la CIA y analista de seguridad de MS NOW, Marc Polymeropoulos, tuiteó que “las súplicas del Servicio Secreto y de la USAF deben haber prevalecido sobre el vanidoso proyecto de Trump”, y agregó que el avión “simplemente no está listo para el horario de máxima audiencia en el extranjero”. El exsecretario de la Fuerza Aérea de Biden, Frank Kendall, también dijo EM AHORA La semana pasada es probable que se redujeran los estándares de seguridad típicos del Air Force One para el avión, ya que generalmente se necesitan años y miles de millones de dólares para convertir un avión en un avión Air Force One, y señaló que cuestiona si tiene las capacidades específicas de comando y control y “medidas de protección que los Air Force Ones tienen contra diferentes tipos de amenazas que podrían emplearse contra el avión”. Forbes se acercó a la Casa Blanca para solicitar comentarios.

Contra

Un alto funcionario anónimo de la administración Trump insistió a MS NOW que “no se tomaron atajos” para asegurar el avión y que “pasó por los mismos protocolos de seguridad que cada Air Force One ha pasado de acuerdo con los estándares de la FAA, y es un avión certificado por la FAA”. Un portavoz de la Fuerza Aérea dijo: “Estamos seguros de que el avión es seguro y está equipado con las tecnologías más avanzadas necesarias para cumplir con los requisitos de la misión presidencial”. Para acelerar la entrega, priorizamos los requisitos de misión crítica sobre la estética”.

Tangente

Trump dijo que Estados Unidos “probablemente” atacaría a Irán nuevamente el miércoles por la noche después de decir más temprano ese mismo día que el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos había “terminado” y calificar las negociaciones en curso entre las dos partes como una “pérdida de tiempo”.

Antecedentes clave

La administración Trump aceptó el avión regalado en mayo del año pasado y Trump tomó su vuelo inaugural en el avión la semana pasada cuando viajó a Dakota del Norte para la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt. La Fuerza Aérea ha dicho que gastó menos de 400 millones de dólares en mejoras de seguridad del avión, aunque algunos expertos han estimado que el costo probablemente se acerque más a los mil millones de dólares. El avión está destinado a servir como avión “puente” utilizado temporalmente por Trump mientras Boeing construye dos nuevos aviones personalizados que llevan años de retraso. El obsequio ha generado preocupaciones generalizadas sobre conflictos de intereses, aunque Trump ha afirmado que fue simplemente un obsequio por el que Qatar no busca nada a cambio. Tiene la intención de que vaya a su biblioteca presidencial en Miami después de dejar el cargo, aunque no está claro si Trump tiene la autoridad para determinar su destino.

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