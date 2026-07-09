Trio de Inglaterra se pierde el entrenamiento antes de los cuartos de final de la Copa del Mundo

Trio de Inglaterra se pierde el entrenamiento antes de los cuartos de...

Reece James, Declan Rice y Marc Guehi se perdieron todos el entrenamiento del equipo de Inglaterra el miércoles antes del partido de cuartos de final del Mundial del sábado contra Noruega.

En cambio, el trío siguió programas de entrenamiento individuales en Kansas City, mientras que los otros 22 miembros del equipo de Thomas Tuchel entrenaron como de costumbre.

Jordan Henderson también estuvo ausente mientras continúa su recuperación después de someterse a una cirugía en el brazo roto que sufrió durante las celebraciones tras la victoria de Inglaterra sobre México en octavos de final.

El personal médico de Inglaterra ahora supervisará de cerca la condición física de James, Rice y Guehi en los próximos días mientras Tuchel se prepara para una de las pruebas más importantes del torneo.

Preocupaciones de lateral derecho continúan para Tuchel

La ausencia continua de James será una preocupación particular para Inglaterra dada sus problemas en el lateral derecho durante la Copa del Mundo.

El defensa del Chelsea inició los dos primeros partidos de Inglaterra antes de sufrir dolores en los isquiotibiales tras el empate sin goles con Ghana.

Inglaterra ya estaba corta en esa posición después de que Tino Livramento se retirara del equipo en la víspera del torneo debido a una lesión.

Tuchel optó por llamar a Trevoh Chalobah como cobertura, con Jarell Quansah utilizado como opción de lateral derecho de emergencia durante la fase de grupos.

Sin embargo, Quansah tuvo que retirarse lesionado contra Panamá antes de regresar para el partido de octavos de final contra México, donde fue expulsado después de 54 minutos y ahora cumplirá una suspensión contra Noruega.

Djed Spence sustituyó contra la República Democrática del Congo, mientras que Declan Rice tuvo que reemplazar en el lateral derecho durante las etapas finales de esa victoria.

Ezri Konsa también se desplazó tras la expulsión de Quansah contra México, pero Inglaterra espera que James pueda regresar a tiempo para enfrentarse a Erling Haaland y Noruega en Miami.

Rice y Guehi también están siendo gestionados

Rice y Guehi también siguen lo que la Football Association describió como programas individuales después de completar los 120 minutos completos contra México.

Rice ha tenido varios problemas físicos durante el torneo, habiendo sido ausente previamente en la victoria en la fase de grupos sobre Panamá tras recibir un fuerte golpe en la pantorrilla.

Por su parte, Guehi ha comenzado cada partido de la campaña de la Copa del Mundo de Inglaterra y sigue siendo una figura clave en el centro de la defensa de Tuchel.

[Context: The article discusses the absence of Reece James, Declan Rice, and Marc Guehi from England’s team training ahead of the World Cup quarter-final against Norway, and the concerns over the team’s right-back position.]

[Fact Check: Jordan Henderson’s absence is due to his recovery from arm surgery, not mentioned as part of his celebration following England’s win over Mexico.]