Árbitro con polémico historial en partido Argentina-Suiza del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 concluye los cuartos de final el sábado por la noche en Kansas City con Argentina jugando contra Suiza a las 8 p.m. CST. El arbitraje vuelve a estar en el centro de atención después de que la FIFA anunciara que João Pinheiro sería el árbitro principal del partido.

Pinheiro arbitró la semifinal de la Liga de Campeones Bayern Munich vs. Paris Saint-Germain. Un tiro libre que debería haber dado lugar a una segunda tarjeta amarilla por mano del defensa del PSG Nuno Mendes fue anulado después de sólo 29 minutos, cuando el Bayern necesitaba urgentemente volver al partido.

“Ese habría sido un momento decisivo si el PSG hubiera perdido a un jugador tan temprano”, dijo Konrad Laimer del Bayern, quien finalmente fue juzgado, por consejo del cuarto árbitro, por haber tocado el balón segundos antes.

Una frustración adicional es que el desarrollo del juego alrededor del balonmano de Nuno Mendes no pudo ser revisado por el sistema VAR, aunque un incidente similar podría ocurrir la próxima temporada cuando se actualicen las reglas.

Mendes, cuyo brazo derecho extendido agrandó su cuerpo y bloqueó el balón, ya estaba amonestado por hacer tropezar a Michael Olise; otro parecía inevitable.

Pinheiro señaló un tiro libre para el Bayern, pero se consideró que un jugador del Bayern había manejado el balón varios metros más atrás cuando controló por primera vez el balón que rebotaba. Las repeticiones televisivas no fueron concluyentes.

“No lo sientes durante el juego en sí. Pensé que había jugado el balón con el estómago y luego Mendes con la mano”, dijo Konrad Laimer, del Bayern. â€œEl Ã¡rbitro me pitÃ³ balonmano cinco segundos despuÃ©s. Eso es realmente extraño”.

El protocolo VAR permitió la revisión en video de “errores claros y obvios” en cuatro situaciones que cambiaron el juego: un gol, un penalti, tarjetas rojas directas y un error de identidad cuando se muestra una tarjeta roja o amarilla al jugador equivocado.

A partir del Mundial de 2026, el VAR puede intervenir para anular una tarjeta roja si se muestra una segunda amarilla por error.

El ex mediocampista de la selección nacional masculina de EE. UU. y analista de Telemundo Deportes, Alejandro Bedoya, cree que el VAR le está quitando parte de la emoción al juego.

Nuno Mendes nunca recibió una segunda tarjeta amarilla. Sin embargo, una situación similar la próxima temporada permitirá al árbitro seguir su primer instinto y revisar todo el desarrollo del juego en un monitor al lado del campo.

“Pensé que lo estaba dando”, dijo el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, sobre Pinheiro moviéndose hacia una segunda tarjeta amarilla para Nuno Mendes. “Sentí que se retiró porque se dio cuenta que ya le había dado una amarilla y no quería expulsarlo por eso, y le dio la vuelta para el otro lado.

â€”Lo he visto desde varios ángulos. No veo a Konrad Laimer tocar el balón con la mano”.

En lugar de jugar una hora contra el PSG con un hombre menos, el Bayern se enfrentó a un oponente con todas sus fuerzas y no anotó hasta el gol de Harry Kane al final de un partido 1-1 que redujo el marcador global a 6-5.

Minutos después de la decisión de Laimer, João Neves del PSG le negó correctamente al Bayern un penalti por mano porque un compañero le pasó el balón al brazo. Ese matiz no está especificado en Las Reglas de Juego, pero sí en un documento complementario llamado Reglas del Fútbol.

Ha habido múltiples controversias sobre los arbitrajes a raíz de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El jefe de arbitraje de la FIFA rechazó las acusaciones de parcialidad en la victoria de Argentina después de que el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, alegara después del partido que pudo haber habido presión sobre el árbitro para mantener a Argentina en el torneo.

Egipto está pidiendo a la FIFA que investigue al arbitraje tras su derrota por 3-2 ante Argentina en el Mundial de 2026. La Federación Egipcia de Fútbol dice que decisiones clave afectaron el partido, mientras que la remontada de Argentina mantuvo vivas sus esperanzas de torneo. Algunos fanáticos en línea han afirmado que Argentina recibió un trato favorable, pero no se ha demostrado ninguna evidencia de corrupción.

Los líderes del fútbol europeo criticaron la decisión de la FIFA de permitir jugar al delantero del USMNT Falorin Balogun después de una tarjeta roja cuestionable en la segunda mitad de su victoria sobre Bosnia.

Estados Unidos está fuera del Mundial, pero la polémica no ha terminado. Después de que la FIFA levantó la suspensión por tarjeta roja de Folarin Balogun, 35 legisladores de la Unión Europea están presionando para que se investigue al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

También han sido expulsados ​​con tarjeta roja dos jugadores por taparse la boca mientras se enfrentaban a un rival. La FIFA estableció la nueva regla para evitar que los jugadores oculten lenguaje abusivo, discriminatorio u ofensivo mientras están en el campo.

Un vacío legal que los jugadores utilizaron durante años para ocultar los abusos en el campo finalmente tiene consecuencias en la Copa del Mundo de 2026.

También hubo acusaciones de que un funcionario de revisión de videos utilizó un gesto de supremacía blanca; el funcionario dijo que fue causado por una contracción y la FIFA anunció que no se violaron las reglas.