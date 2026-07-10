Ouahbi seguro de que Marruecos está en camino hacia un futuro hermoso después de la eliminación en la Copa del Mundo

Ouahbi seguro de que Marruecos está en camino hacia un futuro hermoso...

El futuro de Marruecos será “hermoso” si pueden construir sobre las actuaciones que produjeron en esta Copa del Mundo, declaró el entrenador en jefe Mohamed Ouahbi después de su eliminación en los cuartos de final.

Los Leones del Atlas fueron derrotados 2-0 por Francia en el Estadio de Boston el jueves, con Les Bleus avanzando para enfrentar a España o Bélgica en las semifinales.

Después de empatar con Brasil en la fase de grupos antes de eliminar a los Países Bajos y Canadá en las etapas eliminatorias, Marruecos fue considerado por algunos como un equipo que podría causar problemas a los favoritos del torneo.

Sin embargo, solo lograron cinco tiros, uno de los cuales fue a puerta, con esas oportunidades teniendo un valor total de goles esperado de 0.14. Por el contrario, Francia acumuló 22 disparos con un xG de 3.04.

En la primera mitad, Francia tuvo 12 disparos más que Marruecos (13 a uno), la segunda mayor diferencia en la primera mitad de cualquier partido eliminatorio de la Copa del Mundo registrado en la historia (desde 1966), después de Brasil (17 tiros) contra Suecia (uno) en las semifinales de 1994.

Marruecos también fue eliminado por Francia en 2022 bajo Walid Regragui, habiendo alcanzado las semifinales en esa ocasión.

Y Ouahbi estaba orgulloso de la forma en que su equipo compitió, señalando que tal vez tuvieron mala suerte de que Adrien Rabiot no fuera sancionado por falta de mano en la jugada previa al gol inicial de Kylian Mbappe.

“Tenemos que admitir que jugamos contra un equipo muy bueno. Sufrimos mucho en la primera mitad y tuvimos la parada de Bounou del penalti,” Ouahbi dijo a beIN Sports.

“En la segunda mitad, defendimos mejor y, sobre todo, con el balón, estuvimos más calmados. Estuvimos mucho mejores. En la primera mitad, parecía que los jugadores estaban recuperando el aliento.

“El gol vino de una acción donde algunos árbitros habrían parado porque vieron una mano. Hay una mano, no sé si debería haberse pitado o no, no sé. Luego hay una acción individual de Mbappé, que marca.”

En sus primeras cinco Copas del Mundo, Marruecos sufrió cuatro eliminaciones en la fase de grupos (en 1970, 1994, 1998 y 2018) y una eliminación en octavos de final (en 1986). Luego terminaron en cuarto lugar en 2022, perdiendo contra Francia en las semifinales, antes de llegar a los cuartos de final en esta ocasión.

Y Ouahbi, quien llevó a la selección sub-20 de Marruecos a la gloria en la Copa del Mundo de 2025, cree que el futuro es prometedor para su equipo.

“Fue duro al final, pero creo que tenemos que seguir creyendo. También tenemos que seguir construyendo sobre esta base, para asegurarnos de que cuando haya lesiones, o menos jugadores frescos, debemos tener un grupo más grande,” añadió.

“Vamos a seguir, no nos detendremos aquí. Estamos muy decepcionados. Queríamos más pero tenemos que aceptarlo.

“Si continuamos así, el futuro será hermoso. Eso no significa que no quisiéramos ganar hoy, aunque.

“Lo dimos todo para intentar ganar, nos enfrentamos a un buen equipo. Por supuesto, seguimos confiados y no vamos a permitirnos sentirnos demasiado derrotados.”