Fabricante de chips de Corea del Sur SK hynix aprovecha el auge de la inteligencia artificial y recauda $26.5bn en una gran cotización en EE. UU.

La empresa surcoreana fabricante de chips SK hynix fijó los precios para su mega cotización en Estados Unidos el viernes, con el objetivo de recaudar $26.5 mil millones aprovechando el auge de la inteligencia artificial en lo que será una de las mayores ventas de acciones del mundo.

El gigante asiático de semiconductores planea emitir el equivalente de aproximadamente 18 millones de acciones en el índice Nasdaq de Wall Street más tarde en el día.

SK hynix, proveedor de chips de memoria avanzados al gigante de la industria Nvidia, ha visto cómo sus ganancias se disparan gracias a la carrera global por construir centros de datos de inteligencia artificial.

Las acciones tecnológicas han caído en las últimas semanas por temores de valoraciones muy altas – SK hynix ha subido más de un 220% este año en Seúl – y preocupaciones sobre cuándo el enorme gasto global en inteligencia artificial dará frutos.

Pero la cotización en Nasdaq del viernes ha generado un considerable interés y, según los medios estadounidenses, ha sido solicitada más de siete veces.

La cantidad recaudada no se acerca al récord de $75 mil millones recaudados en la OPI de SpaceX el mes pasado, que convirtió al fundador Elon Musk en el primer billonario del mundo.

Pero superó el debut de $25.6 mil millones de Saudi Aramco en 2019 y los $21.8 mil millones recaudados por la empresa tecnológica china Alibaba en su oferta pública inicial en Nueva York.

SK hynix cotizará a través de algo llamado American depositary shares (ADS), que permiten que las porciones de empresas extranjeras se negocien en los mercados públicos de Estados Unidos.

La empresa dijo que se habían fijado 177.9 millones de acciones depositarias, cada una representando una décima parte de una acción usual, “a un precio de oferta pública inicial de $149.00 por ADS”.

La oferta está siendo liderada por BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs (Asia) y JP Morgan Securities, dijo SK hynix.

Las acciones de SK hynix subieron un 2.7% en el índice Kospi de Seúl después del anuncio. La capitalización de mercado de la empresa en el Kospi superó los $1 billón en mayo.

Ese hito también fue alcanzado recientemente por los rivales domésticos Samsung Electronics y el fabricante de chips estadounidense Micron – con la inteligencia artificial llevando a las tres empresas a un exclusivo club de alrededor de una docena de empresas de $1 billón, casi todas estadounidenses.

Una imagen de una chaqueta de SK hynix se volvió viral en Corea del Sur este año como símbolo de riqueza y éxito, con publicaciones paródicas que la describían como un “boleto dorado” a boutiques de lujo o mejores perspectivas de citas.

Samsung, SK hynix y Micron dominan el mercado global de los componentes avanzados conocidos como memoria de alta capacidad (HBM), utilizados en servidores de inteligencia artificial junto con otros semiconductores de análisis de datos.

Mientras que los fabricantes de chips invierten recursos en el lucrativo HBM, la escasez de los chips de memoria menos vistosos en los dispositivos electrónicos de consumo está aumentando los precios, con Apple subiendo el costo de sus MacBooks y iPads.

El analista de Counterpoint Research MS Hwang dijo que SK hynix quiere triunfar sobre Samsung en el mercado de chips de memoria.

“Junto con el liderazgo en HBM que ha demostrado hasta ahora, la empresa ahora planea liderar también en términos de volumen”, dijo Hwang a AFP.

“Los fondos de su cotización en Estados Unidos pueden apoyar dicho objetivo”.

SK hynix dijo el viernes que planea utilizar los ingresos de la oferta para financiar la construcción del primer centro de fabricación en un nuevo conglomerado de semiconductores en Yongin, cerca de Seúl, y para construir una instalación de empaque avanzada en la ciudad central de Cheongju, entre otros proyectos.

La empresa, junto con Samsung, también está involucrada en una enorme inversión público-privada de 800 billones de won para construir un nuevo centro de chips en el suroeste de Corea del Sur.

El auge de los chips de inteligencia artificial ha alimentado el debate sobre qué debería hacer Corea del Sur con el excedente de impuestos, así como las demandas de los trabajadores sobre los paquetes de remuneración, con Samsung evitando una huelga al llegar a un acuerdo sobre bonificaciones.