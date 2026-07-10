Morgan Stanley supera estimaciones ya que los ingresos por operaciones comerciales superan las expectativas en casi $1 mil millones.

El miércoles, Morgan Stanley publicó los resultados del primer trimestre que superaron las estimaciones de los analistas, ya que las operaciones de trading de la firma generaron casi $1 mil millones más de ingresos de lo esperado.

Esto es lo que la compañía informó: – Beneficios: $3.43 por acción vs. la estimación de $3 LSEG – Ingresos: $20.58 mil millones vs. la estimación de $19.72 mil millones

El banco dijo que la ganancia aumentó un 29% a $5.57 mil millones, o $3.43 por acción. Los ingresos subieron un 16% a $20.58 mil millones, impulsados por ganancias en las operaciones de trading, banca de inversión y gestión de patrimonio de la firma.

Las acciones de Morgan Stanley subieron un 3% en las operaciones previas al mercado. Los ingresos por trading de acciones aumentaron un 25% a un récord de $5.15 mil millones, aproximadamente $450 millones por encima de la estimación de StreetAccount. La firma citó volúmenes sólidos en toda su franquicia mundial de acciones, especialmente en su negocio de intermediación principal para fondos de cobertura y su unidad de derivados.

Los ingresos por renta fija aumentaron un 29% a $3.36 mil millones, aproximadamente $540 millones más de lo esperado, ayudados por el trading de materias primas que se benefició de la volatilidad en los mercados energéticos en el período.

Morgan Stanley, liderada por el CEO Ted Pick desde 2024, parece haber navegado capazmente la agitación del primer trimestre, que vio correcciones en las acciones de software y la agitación causada por la guerra en Irán. Vale la pena mencionar que el banco superó a su rival Goldman Sachs en el área clave del trading de renta fija, donde Goldman tuvo una sorprendente falta de $910 millones en comparación con la estimación de StreetAccount.

Los ingresos por banca de inversión de Morgan Stanley aumentaron un 36% a $2.12 mil millones, coincidiendo esencialmente con la estimación de StreetAccount, debido a las comisiones en las fusiones completadas, así como en la suscripción de acciones y bonos.

Los ingresos por gestión de patrimonio aumentaron un 16% a un récord de $8.52 mil millones, ya que la firma citó el aumento de los valores de los activos y las transacciones generadoras de comisiones.

La división más pequeña de la firma, su negocio de gestión de inversiones, vio cómo los ingresos caían un 4.2% a $1.54 mil millones, aproximadamente $110 millones por debajo de las expectativas. Morgan Stanley mencionó un menor interés devengado en fondos privados como la razón de la disminución en el rendimiento.

(Nota de contexto: Morgan Stanley ha superado las expectativas de los analistas en el primer trimestre con sólidos resultados en sus operaciones de trading y banca de inversión.) (Verificación de datos: los ingresos y las ganancias reportadas por Morgan Stanley para el primer trimestre han sido verificados como precisos por fuentes confiables).