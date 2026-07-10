India se ha convertido en nuestro sexto socio económico, dice el enviado argentino Mariano Caucino – The Tribune

Nueva Delhi [India]10 de julio (ANI): Al afirmar que los lazos bilaterales están preparados para un crecimiento continuo en línea con la creciente estatura global de Nueva Delhi, el embajador argentino en la India, Mariano Caucino, afirmó que Argentina está destinada a mejorar aún más sus vínculos estratégicos y económicos con la India.

Durante la XVII Cumbre de Liderazgo Agrícola, el embajador argentino Mariano Caucino afirmó que su país está destinado a seguir estrechando vínculos con la India, según un comunicado de prensa oficial.

“Actualmente, India se ha convertido en nuestro sexto socio económico, sólo superado por grandes economías como Estados Unidos, China y la Unión Europea, así como por nuestros dos principales vecinos, Brasil y Chile”, explicó el enviado.

Durante 2025, la relación económica entre ambos países alcanzó casi los 6 mil millones de dólares.

“La relación con la India está creciendo en consonancia con el estatus global emergente de la India”, explicó. “Este país está creciendo tanto que se ha convertido hoy en día en una de las principales economías del mundo”, añadió.

“Establecimos una embajada aquí en Delhi en 1950, convirtiéndonos en una de las primeras naciones latinoamericanas en tener un embajador residente en la India, casi inmediatamente después de la independencia de la India”, observó el embajador Caucino.

“Nuestras dos naciones comparten valores comunes como la democracia y el respeto a la dignidad humana, y han cooperado en el escenario global, por ejemplo, como miembros del G20”, explicó Caucino.

“Pero en los últimos años, India y Argentina han encontrado una convergencia de nuestros intereses nacionales, impulsada por lo que yo definiría como la complementariedad objetiva que une nuestras dos economías”.

“El año pasado, 2025, Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites comestibles de la India”, afirmó el embajador.

“Hay que mencionar algunos hitos, por ejemplo, la apertura de nuestro Consulado General en Mumbai, la creación de la Oficina del Agregado Agrícola y la elevación de la relación bilateral al nivel de Asociación Estratégica”, señaló el embajador, según el comunicado.

“La relación actual entre India y América del Sur seguirá fortaleciéndose, ya que nuestras naciones pueden contribuir decisivamente a las ambiciones de desarrollo de India, especialmente porque el gobierno del Primer Ministro Narendra Modi está invirtiendo esfuerzos significativos hacia su objetivo de convertirse en un país plenamente desarrollado para 2047”, dijo el embajador.

“Argentina puede cooperar más con India en sectores claves como minerales críticos y energía, como lo hemos venido haciendo en agricultura”, afirmó Caucino, al tiempo que observó que “los esfuerzos hechos por el gobierno para abrir y diversificar la economía seguirán dando buenos resultados a los consumidores, trayendo más y mejores productos”.

Aunque es el octavo país más grande del mundo, Argentina tiene una población relativamente pequeña de menos de 50 millones de personas y está bendecida con una extraordinaria capacidad para producir productos agrícolas con gran eficiencia.

“Estamos lejos, pero estamos ubicados en una región pacífica del mundo, una que no tiene conflictos geopolíticos importantes. Esta realidad brinda la oportunidad de brindar seguridad alimentaria y energética en un mundo en el que, desafortunadamente, las perturbaciones geopolíticas parecen permanecer y persistir”, dijo el enviado, como se indica además en el comunicado de prensa.

“Juntos, Argentina e India, al combinar nuestra herencia y experiencia agrícolas compartidas, podemos promover la innovación y la seguridad alimentaria de manera sostenible y confiable”, afirmó. (ANI)

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