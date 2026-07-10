Pasajero de avión se vuelve viral al transmitir la milagrosa remontada de Argentina al Mundial para todo el avión

Hemos visto algunas actuaciones estelares de fanáticos durante toda la Copa Mundial, pero no estoy seguro de haber visto a un MVP como un fan que se ha vuelto viral por iniciar una fiesta improvisada en un vuelo.

Porque, ¿hay algo que te hará popular más rápido que pagar por el Wi-Fi de un avión para que todos puedan ver una de las remontadas más impactantes del torneo?

No. No, no lo hay.

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El video muestra a un hombre con una computadora portátil parado frente a la cabina de una aerolínea, sosteniéndola para que el resto de los pasajeros pudieran ver el partido Argentina-Egipto de esta semana.

No todos los héroes usan capa.

No tengo idea de qué aerolínea es esta, pero supongo que no te importa con la televisión en vivo que se congela cada dos minutos.

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Eso me vuelve loco, por cierto. Puedo apreciar la maravilla de poder ver una carrera de IndyCar mientras recorre el cielo a cientos de millas por hora, pero siento que deberíamos resolver esto para lograr una transmisión fluida en los aviones.

Y luego, si quieres una buena Internet, eso te costará. Ahí es donde este tipo es un héroe. Mordió la bala para que todos los demás pudieran disfrutar de un partido para siempre en el que Lionel Messi y Argentina remontaron una desventaja de dos goles para ganar 3-2.

Los únicos que probablemente no estaban entusiasmados fueron la aerolínea, que claramente no tuvo en cuenta que un alma valiente con una MacBook descubriera el código de trampa para liberar Internet en el aire.

Si esto hubiera sido en Spirit, habrían abordado a ese tipo en el momento en que salió de la pasarela solo para enviar un mensaje.

Como era el camino del Espíritu (QEPD).

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Es un gran ejemplo de cómo la Copa Mundial une a la gente, y eso es algo genial.

Especialmente si pueden pegarle a las aerolíneas que nos siguen pagando a todos.