Alabama Shakes Revelan Single Optimista Siento que viene la esperanza de su próximo nuevo álbum.

El primer álbum de la banda en 11 años, “I Must Be Dreaming”, saldrá el 28 de agosto

Los Alabama Shakes han compartido su nuevo sencillo optimista “I Feel Hope Coming”, la última pista de “I Must Be Dreaming”, el primer álbum de la banda reunida en 11 años.

Después de los sencillos anteriores “Another Life” y “American Dream”, “I Feel Hope Coming” es un llamado a la protesta. “Esta generación más joven me hace sentir esperanzado porque pueden ver a través de todas las mentiras políticas – esa canción trata de aferrarse a esa esperanza y negarse a rendirse”, dijo Brittany Howard sobre la pista en un comunicado.

Heath Fogg agregó: “Estoy realmente feliz de que esa canción exista. Surgió de un momento tan alegre de colaboración, y ejemplifica todo lo que amo de esta banda renacida”.

Después de casi una década de inactividad, Alabama Shakes – ahora Howard, el guitarrista Fogg y el bajista Zac Cockrell – organizaron un concierto sorpresa en Tuscaloosa, Alabama en diciembre de 2024. Esto fue seguido por una gira en 2025 y “Another Life”, la primera canción nueva de la banda en más de una década.

“I Must Be Dreaming”, que saldrá el 28 de agosto a través de Island Records, marca el primer álbum de Alabama Shakes desde “Sound & Color” de 2015. “Tiene un doble significado”, dijo Howard sobre el título del álbum. “Podría estar diciendo, ‘Debo estar soñando, porque el mundo está tan loco en este momento’. Pero también podría significar, ‘Debo estar soñando, porque el mundo es increíblemente hermoso’. Ambas cosas pueden ser verdad a la vez”.