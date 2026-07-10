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Suiza está de regreso en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA por primera vez en 72 años, mientras que Argentina está en camino a defender su título.

El equipo suizo se enfrentará al campeón defensor Argentina en el partido de cuartos de final del sábado por la noche en el Kansas City Stadium.

Argentina, que tiene su campamento base para la Copa Mundial en Kansas City, regresó el martes por la noche luego de una dramática remontada de 3-2 sobre Egipto en Atlanta. El equipo ha estado entrenando en el Centro de Entrenamiento Sporting KC/Compass Minerals en Kansas City, Kansas, y alojándose en el Origin Hotel a lo largo de la ribera del río Kansas City, Missouri.

El equipo suizo llegó el miércoles por la noche después de su victoria del martes sobre Colombia con tiros penales en Vancouver. El equipo se hospedará en el Sheraton Crown Center durante su estadía en Kansas City.

Reina Elea Gafner, una au pair de Suiza que ahora vive en Kansas City, dijo que el momento la golpeó mucho.

“Me siento muy orgulloso”, dijo Gafner.

El campeón defensor Argentina se enfrenta a la sequía de cuartos de final de 72 años de Suiza en Kansas City

Gafner dijo que enterarse de que el equipo suizo jugaría en su ciudad natal temporal fue surrealista.

“Los sentimientos que tuve cuando los vi ganar y me di cuenta de que iban a estar aquí, es una locura”, dijo.

Para ella, el torneo le ha traído un inesperado pedazo de hogar a Kansas City.

“Tener al equipo de fútbol aquí y, con suerte, a los fanáticos que vendrán aquí, simplemente trae un poco de hogar, gente que hablará mi idioma”, dijo Gafner.

Los aficionados argentinos también viajaron a Kansas City, incluido Rasmus Viitala, que viajó desde Finlandia.

“Nunca olvidaré este partido, así que estoy feliz de estar aquí”, dijo Viitala.

Al Miller/KSHB Rasmus Viitala, hincha argentino.

Para Viitala, el sorteo es el jugador estrella de Argentina, Lionel Messi.

“Él significa todo para mí, es el amor de mi vida, ¿sabes?” dijo.

Nico Saco, un aficionado argentino que viajó desde Argentina con su familia, dijo que la experiencia ya dejó una impresión duradera.

Al Miller/KSHB Nico Saco, an Argentina fan

“Para nosotros como familia, esta es quizás la mejor experiencia que tendremos en toda nuestra vida porque Messi es como nuestro verdadero superhéroe”, dijo Saco.

Saco dijo que una victoria el sábado haría que Kansas City fuera inolvidable.

“Si Argentina va a ganar (el sábado), será mi lugar favorito en el mundo: Kansas”, dijo Saco.

Esta historia fue reportada al aire por un periodista y se convirtió a esta plataforma con la ayuda de AI. Nuestro equipo editorial verifica que todos los informes en todas las plataformas sean justos y precisos.

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