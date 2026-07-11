Por qué Argentina vs. Egipto desató la controversia sobre el Mundial 2026

Por Ari’ Browley

La tan esperada Copa del Mundo 2026 ha sido nada menos que sobresaliente. Con atletas admirables y una jugabilidad impresionante, los fanáticos del fútbol no pueden evitar quedarse pegados a sus pantallas, anticipando quién se llevará a casa el próximo gran trofeo. Pero, ¿es la Copa del Mundo tan real como creen sus observadores o es simplemente otro espectáculo con guión? Eso es exactamente lo que más público comienza a cuestionar después de ver Argentina versus Egipto.

El martes 7 de julio, Argentina y Egipto saltaron al campo del torneo número 95 del Mundial 2026. Durante la mayor parte del partido, Egipto estuvo en ventaja, ganando 2-0 contra Argentina. Aproximadamente una hora y media después de iniciado el partido, Argentina hizo una rápida remontada con el jugador estrella Lionel Messi anotando el primer gol contra Egipto. Su impulso continuó con los argentinos Cristian Romero y Enzo Fernández anotando dos goles más para el equipo al final del partido. El marcador final fue 3-2, con Argentina consiguiendo la victoria y asegurando su puesto en los cuartos de final del Mundial 2026.

Mientras Argentina celebraba su éxito, Egipto y los fanáticos del fútbol de todo el mundo comenzaron a sospechar que su victoria se debía a falsos pretextos.

Pero, ¿qué problemas vio la gente en este partido? Fueron varios.

Por un lado, se le anuló un gol al equipo de Egipto debido a lo que el VAR (árbitro asistente de vídeo) consideró una falta. VAR es un asistente tecnológico que ayuda a los árbitros a revisar imágenes y tomar decisiones difíciles durante un partido. Los funcionarios y los aficionados al fútbol han criticado su uso y su fiabilidad inconsistente.

La decisión del VAR no es la única parte del partido que la selección egipcia y otros cuestionaron.

Al final del partido, Argentina cometió 13 faltas, mientras que Egipto tuvo 11. De esas faltas, Egipto recibió cuatro tarjetas amarillas (una advertencia) del árbitro francés Francois Letexier, mientras que Argentina no enfrentó penalizaciones por sus 13 faltas. Egipto y los espectadores vieron una injusticia en la forma en que el árbitro castigó a los diferentes equipos, alegando que Argentina era la favorita en el juego.

La gente estaba muy frustrada por lo que consideraban un mal espíritu deportivo por parte de Argentina.

Las imágenes resumidas revelaron que en múltiples momentos del juego, Argentina no fue sancionada por la conducta antideportiva presentada (en el contexto del directrices de la FA) hacia sus homólogos. Por ejemplo, un momento en el que el jugador argentino Nahuel Molina golpeó agresivamente al jugador egipcio Emam Ashour no fue sancionado. Otro momento en el que Mohammed Saleh, capitán de la selección egipcia, fue derribado por un jugador argentino tampoco fue sancionado.

Después de ver esto, Hossam Hassan, entrenador en jefe de Egipto, hizo un gesto oficial contra el racismo en un intento de detener y revisar el juego. El gesto, destacado en el Campaña antirracismo de la FIFApuede ser utilizado por jugadores, funcionarios y árbitros para señalar abuso racial. Sin embargo, el partido no se detuvo y Hassan volvió a recibir una tarjeta amarilla de Letexier por su insistencia en el asunto.

Desanimado por el resultado del partido, Mostafa Ziko, extremo izquierdo egipcio, habló con bbc periodistas para explicar lo que salió mal.

“El árbitro realmente no fue justo. No es justo. El árbitro no fue justo”. Dijo Ziko. â€”La injusticia era clara. Hicimos un buen trabajo en los primeros compases del partido. Ha habido una injusticia desde el inicio del partido. Una ventaja de 2-0 no es suficiente para vencer a Argentina. Está claro que este torneo está arreglado. Pero Dios es suficiente para nosotros”.

Ziko no es la única persona que afirma que el juego fue manipulado.

“Teníamos derecho a ganar” dijo Hassan. â€”Y no quiero decirnos â€”mala suerteâ€”, no. Nos fuimos con honor, honor de nuestra parte. Pero el resultado final, además de estar muy influido, dista mucho del ‘juego limpio’ del que habla la FIFA y del respeto. Hoy no hubo respeto ni juego limpio”.

La gran pérdida ha llevado a Hassan a una “protesta personal”.

“La victoria de Argentina es totalmente inmerecida. Les prometo que, una vez que regrese hoy, no veré fútbol en este Mundial en absoluto, porque no hay justicia en ello”. dijo Hassan.

La confianza del equipo egipcio para hablar claro no es una sorpresa considerando su reciente apoyo y dedicación para honrar a los palestinos que enfrentan genocidio, un tema que otros consideran demasiado controvertido. Los fanáticos y la prensa comenzaron a sospechar que la franqueza del equipo sobre el genocidio provocó un trato injusto. Sin embargo, cuando se le preguntó, Hassan rápidamente se apartó de ese ángulo.

â€œEl futbol debe ser para que la prensa y los jugadores apoyen una causa humanitariaâ€ dijo Hassan. “Por cierto, donde matan a niños, visten camisetas de Argentina, Barcelona, ​​Man City, Real Madrid. Ves que esta gente te quiere y les encanta el fútbol. Pero los están matando y usted permanece en silencio”.

El miércoles 8 de julio, la Federación de Equipos de Egipto presentó una denuncia ante la FIFA contra el árbitro y el uso del VAR durante el partido. El mismo día, Pierluigi Collina, presidente del arbitraje de la FIFA, respondió a la polémica en una entrevista publicada por fifa. Collina defendió la victoria de Argentina, el uso del VAR y el árbitro francés Francois Letexier.

“Por supuesto, el debate constructivo sobre las decisiones siempre será parte del fútbol, ​​pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte”, dijo Collina. â€œNadie puede cuestionar la integridad de los árbitros de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA. Cuando esto sucede, puede provocar reacciones que conduzcan a amenazas contra ellos y sus familias. Esto no está bien. Del mismo modo, nadie puede afirmar que nadie pueda influir en el arbitraje de la FIFA, ni siquiera el Presidente de la FIFA (Gianni Infantino)”.

Con la Copa del Mundo de 2022 y otras dos victorias en la Copa del Mundo en su haber, Argentina ha demostrado su talento y su hambre de éxito. Pero continúan las especulaciones sobre si Argentina realmente venció a Egipto en este partido.

Mientras los fanáticos de Argentina continúan entusiasmados con su ajustada victoria, Egipto y otros observadores se preguntan qué pudo haber sido.