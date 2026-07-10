KANSAS CITY, Mo – Los fanáticos de Argentina y Suiza en Kansas City se están preparando para los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA del sábado, con un viaje a las semifinales en juego.

Los fanáticos de Argentina y Suiza en Kansas City comparten entusiasmo antes del partido de cuartos de final

Kansas City se ha convertido en un hogar lejos del hogar para los fanáticos argentinos durante esta Copa del Mundo, y ahora, con los cuartos de final aquí, el cielo azul y blanco vuela por la ciudad una vez más.

Federico Carmona

Federico Carmona, un argentino que ha llamado a Kansas City su hogar durante los últimos 25 años, ha estado absorbiendo cada minuto del torneo. Desde animar afuera del hotel del equipo hasta tomarse una foto con el entrenador argentino Scaloni, Carmona dijo que incluso perder la voz junto a completos extraños era como celebrar en familia.

“¡Dios mío, emocionado! ¡Qué emocionado! Esto ha sido una vez más. Esto ha sido un sueño. Este ha sido un sueño para Argentina. Este ha sido un sueño para Kansas City”, dijo Carmona.

Jack McCormick

Describió los sacrificios que han hecho los fanáticos para estar aquí por el momento.

“La gente que viene a Kansas City vende sus autos y ha estado ahorrando durante cuatro años para estar aquí, sólo para disfrutar estos dos meses de la Copa Mundial”, dijo Carmona.

Al Miller

La pasión ha sido palpable para Carmona.

“Se siente como en casa, señor. Se siente como en casa. Es tan emocionante. ¡Es tan emocionado! Puede ver la pasión. Puede ver que sabe que puede, en realidad conoce Kansas City, con el azul claro y el blanco, sabe que las lágrimas se deben a que es muy emocionante para mí ver a otras personas de Argentina y simplemente abrazarlo”, dijo Carmona.

Del otro lado del cuadro, la comunidad suiza de Kansas City está saboreando una racha que no había visto en años.

Jack McCormick

Aba Lippuner, miembro de la Sociedad Suiza de Kansas City, un grupo de nativos suizos que viven en Kansas City, dijo que el momento es histórico para la comunidad.

“Suiza vendrá a Kansas City y los apoyaré absolutamente. Estoy muy emocionado de que hayan podido llegar tan lejos porque no habían llegado tan lejos en muchos años, y eso es algo muy emocionante para toda la comunidad”, dijo Lippuner.

Lippuner dijo que la base de fans, aunque normalmente reservada, está totalmente comprometida.

Sociedad Suiza de Kansas City

“La base de fanáticos también sabe que es un público muy reservado, pero les digo que también tienen la emoción y la pasión por que el equipo llegue a las semifinales”, dijo Lippuner.

Ambas comunidades tenían un mensaje claro de cara al partido del sábado.

“Alej Suiza, Hopschwitz” [Go Switzerland!] Tienes la bandera.

“No importa si estamos abajo y solo quedan dos, tres, cinco, seis minutos. Aunque sean cinco segundos, Argentina peleará hasta el último segundo”, dijo Carmona.

Los fanáticos argentinos se reunirán el viernes por la noche para un Banderazo en Mill Creek Park y Café Corazón. La Sociedad Suiza también organizará el sábado una fiesta para ver el partido. Comenzará a las 4:00 pm en KC Bier Co. en Kansas City.

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