¿Has visto un ciclo como este? HR, 3B en la MISMA hazaña límite de entrada

Peters conectó un doble y un sencillo al llegar al séptimo y luego lanzó un jonrón de dos carreras durante ese estallido ofensivo. Triplicó en el mismo cuadro para convertirse en el primer jugador de los Medias Blancas en batear para el ciclo desde José Abreu el 9 de septiembre de 2017, contra los Gigantes. Abreu completó su ciclo con un triple, casi cayéndose al rodear la segunda.