¿Has visto un ciclo como este? HR, 3B en la MISMA hazaña límite de entrada

Los Medias Blancas siguieron siendo el único equipo del béisbol sin una racha de derrotas superior a tres juegos y se mantuvieron empatados con Cleveland en la cima de la Liga Central Americana.
Peters conectó un doble y un sencillo al llegar al séptimo y luego lanzó un jonrón de dos carreras durante ese estallido ofensivo. Triplicó en el mismo cuadro para convertirse en el primer jugador de los Medias Blancas en batear para el ciclo desde José Abreu el 9 de septiembre de 2017, contra los Gigantes. Abreu completó su ciclo con un triple, casi cayéndose al rodear la segunda.
Según Elias, Peters se convirtió en el tercer jugador en al menos la era de expansión (desde 1961) en completar el ciclo al conseguir dos hits en la misma entrada, uniéndose a Felix Pie de los Orioles (séptima entrada, 14 de agosto de 2009, sencillo y triple) y Jim Ray Hart de los Gigantes (quinta entrada, 8 de julio de 1970, triple y jonrón).
Sean Burke cedió el jonrón de Tyler Soderstrom en siete entradas, ponchando a nueve sin otorgar boletos. En las últimas 32 entradas de Burke, cubriendo cinco aperturas, tiene 42 ponches y ha otorgado cinco boletos con seis carreras permitidas. En sus últimas dos aperturas, Burke suma 20 ponches y no otorga bases por bolas en 13 entradas.
Una quinta de cuatro carreras fue toda la ofensiva que los White Sox necesitaban contra Aaron Civale, quien fue el lanzador de gran volumen del viernes para los Atléticos (41-53). Andrew Benintendi conectó una carrera con un doble, Peters y Sam Antonacci conectaron una carrera con sencillos cada uno y el All-Star Miguel Vargas agregó un elevado de sacrificio.