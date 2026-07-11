MIAMI GARDENS, Fla. – Harry Kane minimizó las comparaciones con Erling Haaland el viernes y prometió que Inglaterra está lista para alcanzar su punto máximo en las etapas finales de la Copa del Mundo.

Los Tres Leones enfrentan a Noruega en el Hard Rock Stadium el sábado para obtener un lugar en las semifinales, y Kane y Haaland están en la carrera por la Bota de Oro del torneo.

Kylian Mbappé de Francia y Lionel Messi de Argentina lideran la tabla con ocho goles, Haaland tiene siete y Kane cuenta con seis.

Preguntado sobre quién de los dos era mejor, Kane dijo: “Es imposible para mí responder. En primer lugar, creo que somos jugadores completamente diferentes. Sé que ambos somos vistos como delanteros, pero son casi dos posiciones diferentes, si soy totalmente honesto.

“Erling ha sido increíble, su récord goleador. Físicamente, es una máquina, es una bestia. Su nivel de finalización está en lo más alto, y obviamente, su récord goleador habla por sí mismo.”

Kane ha marcado 73 goles para el Bayern Munich e Inglaterra esta temporada, y Haaland anotó 46 veces y ganó la Bota de Oro de la Premier League con el Manchester City por tercera vez en cuatro años la temporada pasada.

“Me veo a mí mismo como un jugador diferente, aunque marco los mismos goles,” dijo Kane. “Me gusta tocar un poco más la pelota, estar más involucrado en el juego, pero también puedo jugar como un nueve total. No creo que sea para compararnos.

“Lo respeto mucho como jugador y como compañero profesional. Obviamente, esperando que tenga un día tranquilo mañana. Sus actuaciones generales en estos últimos años hablan por sí mismas. Es un jugador fantástico.”

Inglaterra no convenció al ganar el Grupo L y necesitó dos goles tardíos de Kane para vencer a la República Democrática del Congo antes de su memorable victoria por 3-2 sobre México en el Estadio Azteca en los octavos de final.

Kane añadió: “Todos quieren comenzar el torneo perfectamente. En una situación ideal, ganas cada partido, ganas cómodamente, juegas un fútbol increíble, pero eso no siempre es el caso. La historia muestra que los ganadores de torneos importantes rara vez tienen un camino fácil todo el tiempo.

“Estamos llegando a un período ahora en el que, en los cuartos de final, necesitamos mostrar la mejor versión de nosotros mismos, los niveles más altos que podemos alcanzar como equipo que aún no hemos alcanzado en este torneo.

“Ahora es el momento de expresarlo. Esperamos haber hecho todo el trabajo para alcanzar nuestro punto máximo como equipo. Entramos en este momento donde los cuartos de final, semifinales, final son todos dentro de una semana, ocho días entre sí, así que llega muy rápido.

“Necesitas a tu plantilla más que nunca para asegurarte de que todos estén listos para causar impacto.”

Inglaterra entrenó en la base de Inter Miami CF el viernes, observados por el copropietario del equipo de la MLS y ex capitán de Inglaterra, David Beckham, quien saludó a los jugadores a su llegada y pasó tiempo con el grupo antes de la sesión.

Kane también confirmó la revelación del presidente Donald Trump a principios de semana de que jugó al golf con el delantero.

“Jugué bastante bien, para ser honesto, pero hace 18 meses, me invitó a jugar cuando estaba en Palm Beach,” dijo Kane. “Así que, cuando el presidente te invita a algún sitio, fue una experiencia bastante surrealista simplemente conocerlo y obviamente jugar al golf con él.

“Su golf es bastante bueno, para ser honesto contigo. Espero poder jugar al golf tan bien como él cuando tenga su edad, eso es seguro. Una experiencia única, pero estaba agradecido de que me invitara a jugar.”

[Context: Se menciona al jugador de fútbol Harry Kane y su preparación para el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo contra Noruega.] [Fact Check: El artículo menciona las declaraciones de Harry Kane sobre Erling Haaland y su experiencia jugando al golf con el presidente Donald Trump.]