Argentina sigue mostrando “corazón”, pero los defectos son evidentes antes del choque con Suiza

IEste es uno de los momentos decisivos de esta Copa del Mundo: Lionel Messi deambulando por la cancha en Atlanta con lágrimas rodando por sus mejillas. Minutos antes, Argentina había perdido dos goles ante Egipto y estaba al borde de la eliminación en octavos de final. Messi había fallado un penal y era el culpable del resultado. En cambio, la leyenda argentina creó la misma magia que siempre parece hacer, encabezando un milagroso giro de tres goles en poco más de 10 minutos y empujando al Albiceleste a cuartos de final.

Y ahora estaba llorando. Y también sus compañeros. Y también su entrenador, Lionel Scaloni, quien no pudo contener la emoción en una entrevista posterior al partido. Sus propios jugadores, dice el entrenador, han empezado a llamarlo el llorÃ³n. El llorón. “Ni siquiera puedo mirarte”, le dijo Scaloni a un periodista de la línea de banda, entre lágrimas. â€”Lo siento. Obviamente estoy muy emocionado. Vaya grupo de jugadores, hermano. Lo lamento. Eso es todo, tengo que irme”.

Ningún equipo en esta Copa del Mundo ha brindado a los fanáticos un espectro más amplio de emociones que los campeones defensores. Las cosas empezaron brillantemente: Argentina superó la fase de grupos sin sudar y Messi, a sus 39 años, está en medio de su mejor Copa del Mundo. En el partido inaugural, un hat-trick le dio al capitán el récord conjunto de goleadores del torneo, un récord que continúa ampliando.

Cada una de las apariciones de Messi ha estado salpicada de brillantez, pero Argentina ha flaqueado en los últimos partidos. El susto contra Egipto no fue nada comparado con su encuentro de octavos de final contra Cabo Verde en Miami, donde sólo los actos heroicos en el tiempo de descuento evitaron lo que podría haber sido la mayor sorpresa en la historia del deporte profesional. Estas recientes actuaciones han planteado nuevas preguntas sobre este equipo argentino.

Scaloni es venerado en Argentina, ya que puso fin a una sequía de trofeos de 28 años, llevándolos a su tercera estrella en la Copa del Mundo y un par de títulos de Copa América. Ha llevado a una dinámica, en ocasiones, en la que la prensa que cubre al equipo le ha hecho menos preguntas de lo normal, habiendo conocido poco más que el triunfo. En este Mundial eso parece haber cambiado. En muchas ocasiones, esto ha llevado a Scaloni a chocar con la prensa por cuestiones un tanto básicas.

La selección Argentina lanza por los aires a Lionel Messi tras vencer a Egipto. Su asistencia y gol los salvaron de la derrota. Fotografía: Jacob Kupferman/AP

También ha insistido, en los dos reñidos encuentros eliminatorios de Argentina, en que su equipo siempre tuvo el control del partido, algo que parece casi una farsa incluso para un observador casual. Cabo Verde estaba, en el peor de los casos, en igualdad de condiciones y Egipto los superó durante algunos tramos. Esto, por supuesto, no es nada nuevo: en 2022, Argentina perdió la ventaja no menos de cuatro veces, incluidas dos en la final contra Francia. Esa dinámica crea una narración fantástica, pero no inspira mucha confianza, especialmente antes de su encuentro con una Suiza bien organizada y disciplinada. Si Argentina pierde su ventaja, puede que le resulte mucho más difícil recuperarla.

A Argentina no le han ayudado los acontecimientos fuera del campo. Su partido con Egipto estuvo plagado de controversia y ha dado lugar a acusaciones del entrenador en jefe de Egipto de que el encuentro estaba amañado, y se informa que la federación argentina (AFA) está siendo investigada por el FBI por presunto mal manejo de sus acuerdos comerciales en los Estados Unidos. La federación ha negado haber actuado mal y Tomás Regalado, embajador de la AFA en América del Norte, dijo la semana pasada: “Las medidas de investigación por sí solas no determinan la responsabilidad o la culpabilidad”.

En el estadio poco de esto ha importado. Con la excepción de las naciones anfitrionas, son el equipo más apoyado del torneo y en cada punto del viaje los argentinos han seguido, logrando la banderazo con ellos. Es un espectáculo digno de contemplar, una masa ondulante de humanidad cantando, saltando y bailando al unísono, instando a su equipo a seguir adelante.

Este es el caso ya sea que Argentina esté cómodamente a la cabeza o, en la mayoría de los casos, esté luchando por sus vidas. El equipo y Scaloni se han apoyado en gran medida en sus seguidores. Después de la fuga de último minuto contra Egipto, Scaloni dijo que se lo habían puesto difícil a sus aficionados durante todo el torneo.

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Scaloni también ha enfrentado críticas por sus tácticas y rotación de equipo, ya que ha seguido apoyándose en un núcleo mayor. Y luego, por supuesto, está Messi. Puede ser tentador llamarlo una maravilla eterna, pero ciertamente lucía peor después del partido contra Cabo Verde, subiendo al podio para sus comentarios posteriores al partido luciendo un enorme brillo en la frente. Momentos después, dijo que los mismos jugadores que “le dan patadas” le piden su camiseta.

Lionel Scaloni durante el entrenamiento de esta semana. Fotografía: Denny Medley/Imagn Images/Reuters

Argentina necesitará a Messi y mucho más contra Suiza. Tendrán que mantenerse a toda velocidad durante tramos más largos. No pueden confiar únicamente en las vibraciones, como a veces les ha parecido este verano. Sin embargo, para muchos, la energía caótica de este equipo argentino es exactamente la razón por la que son queridos. Quizás Scaloni esté entre ellos.

“El fútbol es esto, no sólo tácticas y estrategias”, dijo, con la voz teñida de emoción después del partido de Egipto. “Esas cosas son importantes, sin duda, pero si no hubiéramos tenido el corazón que teníamos, habríamos estado fuera”.