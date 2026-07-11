Cuadro de datos

Más de tres décadas después del genocidio de Srebrenica, los tribunales internacionales y nacionales han condenado a líderes políticos serbobosnios, comandantes militares, funcionarios de seguridad y perpetradores directos por sus roles en la peor atrocidad de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El 11 de julio de 1995, las fuerzas serbobosnias bajo el mando del general Ratko Mladic capturaron Srebrenica, un “área segura” declarada por la ONU en el este de Bosnia y Herzegovina.

En los días siguientes, al menos 8.372 hombres y niños bosníacos fueron ejecutados en bosques, almacenes, escuelas y granjas, mientras que las mujeres, los niños y los ancianos fueron expulsados a la fuerza, según los hallazgos judiciales y el Centro Conmemorativo de Potocari.

Las víctimas fueron enterradas en fosas comunes, muchas de las cuales fueron desenterradas y trasladadas a fosas secundarias en un intento de ocultar evidencia.

Desde entonces, miles han sido identificados mediante análisis de ADN y enterrados en el Cementerio Conmemorativo de Potocari, mientras que más de 1.000 víctimas siguen desaparecidas.

La Corte Internacional de Justicia reconoció las matanzas en y alrededor de Srebrenica como genocidio en 2007, basándose en evidencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

Según datos recopilados por Detektor y Justice Info en 2025, 54 personas han sido condenadas a un total de 781 años de prisión por genocidio y otros crímenes cometidos en Srebrenica, mientras que varios figuras destacadas recibieron condenas a cadena perpetua.

Ratko Mladic

Mladic, el comandante en jefe de la Armada de la República Srpska durante la guerra, es una de las figuras centrales responsables del genocidio.

Los jueces del TPIY encontraron que las fuerzas bajo su mando llevaron a cabo la separación, detención, ejecución y entierro organizados de hombres y niños bosníacos después de la caída de Srebrenica.

Fue condenado en 2017 por genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones de las leyes o costumbres de la guerra. Su condena a cadena perpetua fue confirmada en 2021.

Mladic evadió el arresto durante 16 años antes de ser capturado en Serbia en 2011 y trasladado a La Haya. Permanece en custodia en La Haya, donde un tribunal de la ONU rechazó una nueva solicitud de liberación anticipada por razones humanitarias en mayo de 2026.

– Radovan Karadzic

Karadzic, el líder político serbobosnio durante la guerra y expresidente de la República Srpska, fue condenado por genocidio en Srebrenica, así como por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Bosnia de 1992-1995.

Inicialmente fue condenado en 2016 a 40 años de prisión. En 2019, su condena se aumentó a cadena perpetua.

Karadzic fue acusado en 1995 pero pasó años escondido en Serbia bajo la falsa identidad de Dragan David Dabic, presentándose como practicante de medicina alternativa. Fue arrestado en un autobús en Belgrado en 2008 y posteriormente trasladado a La Haya. Cumple su condena en el Reino Unido.