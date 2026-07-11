Casi el 60% de los agricultores de EE. UU. afirman que sus finanzas están empeorando a medida que aumentan los costos de fertilizantes y combustible: Encuesta

Casi el 60% de los agricultores de EE. UU. afirman que sus...

En una granja en Goldsboro, Carolina del Norte, donde la familia de su esposo ha trabajado la tierra durante generaciones, Lorenda Overman enfrenta obstáculos familiares, pero también nuevas presiones que no podría haber predicho solo meses atrás.

“Siempre estamos luchando contra el clima, las enfermedades y los insectos”, dijo Overman. “Durante tres años hemos tenido precios de insumos récord, y han aumentado aún más en las últimas seis u ocho semanas”.

Los precios de los fertilizantes han aumentado debido a las interrupciones en el envío provocadas por la guerra en Oriente Medio, y los costos más altos están teniendo impactos en la agricultura de Estados Unidos justo cuando comienza la siembra de primavera. Los agricultores se ven obligados a reducir los insumos, cambiar los cultivos y reconsiderar cuánto plantar, lo que podría afectar el suministro de ciertos cultivos en Estados Unidos y en todo el mundo.

Nuevo datos de una encuesta de la American Farm Bureau Federation muestra que el acceso y la asequibilidad de los fertilizantes se están convirtiendo en un desafío definitorio para la temporada de crecimiento de este año. Casi seis de cada diez, o 58%, reportan condiciones financieras cada vez peores debido al aumento de los costos de insumos y combustible, según la encuesta realizada del 3 al 11 de abril.

Una parte importante de los agricultores dicen que no pueden permitirse todos los fertilizantes que necesitan. En el Medio Oeste, casi la mitad, o 48%, dijo que no podían permitirse los fertilizantes que necesitan. Esa cifra fue de al menos el 66% en las regiones del Oeste, Noreste y Sur.

Overman dijo que ella no ordenó fertilizante con anticipación, lo cual es una práctica común en la industria, porque su granja no pudo llegar a fin de mes el año pasado y esperaba que los precios bajaran al comenzar la temporada de siembra de este año.

“No podemos esperar a que se abra el [Estrecho de Hormuz] y que esos barcos lleguen antes de tener que comprar esos insumos”, dijo Overman.

Los costos de fertilizantes y nitrógeno en su granja aumentaron de $139 por acre el año pasado a $217 inesperados esta temporada.

Ahora, preparándose para una temporada de crecimiento menos rentable, ella es una de las muchas agricultores que están reorganizando sus libros para intentar mitigar el impacto de los crecientes costos de los productos básicos.

Eso no solo podría afectar la línea de fondo de esos agricultores, sino también su capacidad para cultivar la cantidad de cultivos clave que usualmente lo harían.